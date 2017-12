Cupa Metalul, dominată de clubul organizator

Pe terenul acoperit Metalul, din Complexul Badea Cîrţan, s-a desfăşurat săptămîna trecută ediţia a doua a Cupei de iarnă Metalul, competiţie rezervată fotbaliştilor născuţi în 1998 şi 1999. La turneu au participat echipele Metalul, Portul, Oil Terminal, FC Constanţa, Real Năvodari, CS Năvodari, CSO Ovidiu, Palatul Copiilor şi Marcon Star Medgidia. La grupa de vîrstă 1998 s-a impus Metalul (antrenor Cosmin Constantin), urmată de Portul Constanţa (antrenor Doru Lupu) şi Oil Terminal Constanţa (antrenor Nicu Roşca). La grupa 1999 a cîştigat prima echipă a clubului organizator, antrenată tot de Cosmin Constantin, urmată de Real Năvodari (antrenor George Focan) şi CSO Ovidiu (antrenor Marius Axinciuc). Formaţiile de pe podium au primit cupe şi diplome. În cele două finale, Metalul a cîştigat cu 4-1 în faţa Portului şi cu 5-1 în meciul cu Real.

1,26 milioane de euro pentru jucătorii care au evoluat la EURO 2008

Cluburile din România vor primi suma totală de 1,260,382 de euro în cadrul indemnizaţiilor prevăzute pentru punerea la dispoziţia echipelor naţionale a jucătorilor lor, conform anunţului făcut joi, de UEFA. Astfel, clubul român care va primi cei mai mulţi bani este Steaua Bucureşti, cu 571.373 euro, urmat de Dinamo Bucureşti (336.102 euro), CFR Cluj (151.246), FC Timişoara (100.831) şi Rapid Bucureşti (100.831). Steaua a “furnizat” lotului echipei naţionale României pentru EURO 2008 cinci jucători - Sorin Ghionea, Dorin Goian, Bănel Nicoliţă, Mirel Rădoi, Nicolae Dică - şi unul, Pawel Golanski, reprezentativei Poloniei. Dinamo, trei jucători la formaţia antrenată de Victor Piţurcă: Bogdan Lobont, Cosmin Moţi, Adrian Cristea; FC Timişoara, un jucător - Marius Popa, şi Rapid, un jucător - Cristian Săpunaru. CFR Cluj a avut un jucător în naţionala României - Eduard Stăncioiu - şi unul naţionala Suediei - Michael Dorsin. UEFA a anunţat că va plăti suma totală de 43,5 milioane de euro celor 180 de cluburi din 24 de ţări reprezentate la EURO 2008. Werder Bremen (1.093.732 euro), Olympique Lyon (1.039.115 euro) şi Bayern Munchen (1.018.109 euro), cele trei echipe cu cel mai mulţi jucători la Campionateul European, au primit cei mai mulţi bani. Ţara cu cei mai puţini bani este Republica Moldova cu 16.805 euro, în timp ce Germania a primit cei mai mulţi bani, 6.806.065 euro. Această procedură intră în cadrul acordului încheiat pe 15 ianuarie între FIFA, UEFA şi reprezentanţii marilor cluburi europene. UEFA a prevăzut deja alocarea sumei de 55 de milioane de euro pentru EURO 2012.

Cristi Balaj, cel mai bun arbitru al anului 2008

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a desemnat pe Cristian Balaj cel mai bun arbitru al anului 2008, el fiind urmat în clasament de Alexandru Tudor, Alexandru Deaconu şi Augustus Constantin, a declarat, joi, preşedintele CCA, Gheorghe Constantin. Clasamentul a fost efectuat pe baza notelor primite de la observatori, dar şi în urma unei analize asupra prestaţiilor din acest an făcută de Comisia Centrală a Arbitrilor. Astfel, pe primul loc s-a clasat Cristian Balaj, pe poziţia a doua, singurul arbitru român care a oficiat în Liga Campionilor, Alexandru Tudor, în timp ce treapta a treia a podiumului a fost împărţită de Alexandru Deaconu şi Augustus Constantin. În ierarhia asistenţilor, s-a impus Cristian Nica, iar pe locurile 2 şi 3 s-au clasat Ionel Popa, respectiv Aurel Oniţă. Cea mai bună femeie arbitru a fost desemnată Cristina Dorcioman, iar pe locul secund s-a clasat Irina Mârţ. Centralul în vîrstă de 14 ani, Fănel Văduva, care oficiază în Liga a IV-a, a primit un premiu dedicat speranţelor din fenomen. Laureatul topului, Cristian Balaj, a afirmat că pentru el este mai uşor să arbitreze meciuri internaţionele, decât jocuri din Liga I: “În Liga I este mult mai greu de arbitrat decît în cupele europene, comportamentul de afară e mult mai civilizat decît cel din ţară. Nu există limbajul care există în ţară şi nici presiunea care se pune pe arbitri. Ce recomand eu arbitrilor care oficiază în Liga I e să nu se uite la televizor şi nici pe clasament”.

Beckham vrea să evolueze în naţionala lui Fabio Capello şi la CM din 2010

Mijlocaşul formaţiei americane Los Angeles Galaxy, David Beckham, a afirmat că speră să joace alături de echipa naţională a Angliei la turneul final al Campionatului Mondial din 2010, informează Sky Sports. Anglia are mari şanse de calificare la turneul final, după ce a cîştigat cele patru meciuri jucate în preliminariile competiţiei, iar Beckham, care va juca pentru cîteva luni sub formă de împrumut la AC Milan, a afirmat că speră să fie în continuare în planurile selecţionerului Fabio Capello, deşi în 2010 va avea 35 de ani. “Este important să joc bine în fiecare meci şi să fiu în formă. Acesta este şi motivul pentru care voi merge la AC Milan pentru cîteva luni. Mi s-a dat şansa să joc pentru unul din cele mai mari cluburi din lume, dar cea mai mare onoare este să joci pentru ţara ta. Vreau să rămîn în vederile selecţionerului, dar ştiu că fiecare partidă contează. O să fie grozav dacă pot să joc la Campionatul Mondial, iar echipa se descurcă foarte bine pînă acum”, a afirmat Beckham. Fostul jucător de la Real Madrid a adăugat că o calificare a naţionalei Angliei va şterge din memoria suporterilor ratarea calificării la EURO 2008. “Acum este important să ne concentrăm, să jucăm la fel, chiar dacă mai e mult de muncă pînă la calificare. Este o onoare pentru mine că am 107 selecţii, pentru că a existat un moment în care nu credeam că ajung la 95”, a mai spus jucătorul în vîrstă de 32 de ani.

Internacional Porto Alegre a cîştigat Cupa Sudamericană

Echipa braziliană Internacional Porto Alegre a cîştigat Cupa Sudamericană, după ce a terminat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 1-1, după prelungiri, partida cu formaţia argentiniană Estudiante La Plata, din manşa secundă a finalei. Argentinienii au deschis scorul prin Alayes, în min. 65, şi au egalat scorul general, după ce au fost învinşi, în tur, acasă, cu scorul de 1-0. Brazilienii au înscris golul decisiv în prelungiri prin Nilmar, în min. 113.

Manchester United şi Tottenham Hotspur, în semifinalele Cupei Ligii Angliei

Echipele Manchester United şi Tottenham Hotspur s-au calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei, după victoriile obţinute, miercuri seară, în sferturile de finală ale competiţiei. Manchester United a învins, pe teren propriu, cu 5-3 (Tevez 26, 51-pen., 54, 90+3, Nani 40 / McCarthy 48, 90+2, Derbyshire 84), formaţia Blackburn Rovers. Tottenham a trecut, în deplasare, cu 2-1 (Priskin 13 / Pavliucenko 45+1, Bent 76), de echipa Watford, din liga a doua engleză. În semifinalele Cupei Ligii Angliei s-au mai calificat formaţiile Burnley şi Derby County, ambele din divizia secundă.

Lazio Roma s-a calificat în sferturile Cupei Italiei

Echipa Lazio Roma, fără fundaşul român Ştefan Radu, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei, după ce a învins, miercuri seară, în deplasare, cu 2-1 (Zarate 87-pen., Pandev 92 / Şevcenko 77), după prelungiri, formaţia AC Milan, în optimile de finală ale competiţiei. Lazio va juca în sferturile de finală cu învingătoarea partidei dintre echipele AC Fiorentina şi AC Torino. Celelalte întîlniri din optimile de finală vor avea loc pe 17 decembrie, 13 şi 14 ianuarie 2009.

Real Madrid l-a prezentat oficial pe Huntelaar

Atacantul olandez Klaas Jan Huntelaar a fost prezentat oficial ieri de Real Madrid şi a afirmat că nu vrea să fie comparat cu Ruud van Nistelrooy, compatriotul său. Jucătorul în vîrstă de 25 de ani a semnat un contract valabil pînă în 2013, iar la noua sa echipă va purta tricoul cu numărul 19. Suma de transfer a fost de 20 de milioane, iar alte 7 milioane vor fi plătite în funcţie de anumite clauze din contract. El îl va înlocui la echipă pe olandezul Ruud van Nistelrooy, care nu va mai juca în acest sezon din cauza unei accidentări. Huntelaar va putea evolua la gruparea spaniolă din ianuarie 2009, cînd se deschide perioada de transferuri, iar primul său meci la Real poate fi cel cu Villarreal de pe Santiago Bernabeu.

Ribery, jucătorul lunii noiembrie în Germania

Internaţionalul francez Franck Ribery, de la Bayern Munchen, a fost ales jucătorul lunii noiembrie din campionatul Germaniei, în urma concursului organizat de revista Kicker, canalul de televiziune DSF şi Liga Germană de Fotbal. Ribery, care a marcat şase goluri în ultimele şapte meciuri din campionat, a primit 47,19 la sută din voturi, fiind urmat cu 40,06 la sută de atacantul echipei TSG 1899 Hoffenheim, bosniacul Vedad Ibisevici (golgeterul campionatului, cu 17 reuşite în numai 15 etape). „Ribery întruchipează, în opinia mea, cel mai înalt nivel al fotbalului mondial. Revenirea grandioasă a echipei Bayern este strîns legată de forma lui Ribery”, a spus fostul internaţional german Matthias Sammer. Francezul mai fusese desemnat cel mai bun jucător din Bundesliga, ediţia 2007-2008, şi cel mai bun fotbalist al lunii august 2007.

Valencia i-a reziliat contractul portarului Hildebrand

Clubul Valencia a acceptat ieri rezilierea contractului portarului german Timo Hildebrand, venit de la VfB Stuttgart în iulie 2007, şi a cărui înţelegere expira în 2010. Transferat pentru a-l înlocui pe Santiago Canizares, jucătorul de 29 de ani a fost imediat exclus de noul antrenor Unai Emery în favoarea brazilianului Brito Renan.