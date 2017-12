Campionatul European de baschet, Spania 2007

Luni a început, în Spania, a 35-a ediţie a Campionatului European de baschet. O ediţie în care marile favorite sînt Spania (ţară gazdă şi campioană mondială en titre) şi Grecia (campioană europeană en titre), dar nu trebuie omisă din calcule Franţa, care îl are în rîndurile sale pe Tony Parker – MVP-ul ultimei finale a NBA! În prima etapă am înregistrat, deja, o surpriză de proporţii – înfrîngerea Croaţiei în faţa Letoniei, ceea ce complică serios lucrurile în grupa B. Şi Germania a fost la un pas de înfrîngere, dar Nowitzki a reuşit să ducă meciul în prelungiri, unde vicecampioana Europei s-a impus lejer. Germanul de la Dallas Mavericks este primul lider în clasamentul coşgeterilor, cu 35p, fiind al doilea la recuperări, cu 11 reuţite, după rusul Kirilenko, cu 12 recuperări. Rezultatele din prima zi - grupa A: Serbia – Rusia 65-73; Israel – Grecia 66-76; grupa B: Letonia – Croaţia 85-77!; Portugalia – Spania 56-82; grupa C: Cehia – Germania 78-83 (OT)!; Turcia – Lituania 69-86; grupa D: Polonia – Franţa 66-74; Italia – Slovenia 68-69.

Ballack nu va juca pentru Chelsea în grupele Ligii Campionilor

Echipa engleză Chelsea nu l-a inclus pe mijlocaşul german Michael Ballack pe lista UEFA pentru grupele Ligii Campionilor, motivînd decizia prin faptul că problemele medicale ar putea să-l împiedice să evolueze în majoritatea partidelor din această fază a competiţiei. Ballack, în vîrstă de 30 de ani, nu este încă refăcut după o accidentare la gleznă, care îl ţine departe de teren încă din luna aprilie. Chelsea face parte din grupa B a Ligii Campionilor, alături de Valencia, Schalke 04 şi Rosenborg Trondheim.

Mingea cu care Pele a înscris golul său cu numărul 1.000 va fi scoasă la licitaţie

Mingea cu care fostul internaţional brazilian Pele a înscris golul 1.000 al carierei sale, în anul 1969, va fi scoasă la licitaţie de omul de afaceri Roberto Justus, a anunţat cotidianul Corriere della Sera. Justus, supranumit Donald Trump al Braziliei, a cumpărat balonul la o licitaţie ce a avut loc în 2005, contra sumei de 30.000 de dolari. Justus a anunţat că beneficiile actualei licitaţii vor fi donate organizaţiei umanitare “You Can Help”. Pele a înscris golul numărul 1.000 al carierei sale pe 19 noiembrie 1969, într-o partidă FC Santos - Vasco da Gama.

Giggs, dorit încă doi ani la Manchester United

Campioana Angliei, Manchester United, va începe săptămîna viitoare negocieri cu galezul Ryan Giggs, căruia îi oferă o prelungire a contractului pe doi ani. Manchester United îi va oferi acelaşi salariu pe care îl are şi în prezent starul galez, 75.000 de lire sterline pe săptămînă. În vîrstă de 33 de ani, Ryan Giggs a jucat 721 de meciuri pentru United, cu doar 38 mai puţine decît Bobby Charlton, recordamanul de prezenţe pentru gruparea de pe Old Trafford. Fostul internaţional galez a marcat 141 de goluri pentru Manchester, dintre care 98 în Premier League. Cu nouă titluri de campion al Angliei, patru Cupe ale Angliei şi o Ligă a Campionilor, Ryan Giggs este cel mai titrat jucător din istoria lui Manchester United.

Raymond Domenech rămîne suspendat pentru meciul cu Italia

UEFA a decis, ieri, ca selecţionerul echipei Franţei, Raymond Domenech, să rămînă suspendat pentru meciul cu Italia, de sîmbătă, din preliminariile EURO 2008. Selecţionerul francez a făcut apel la decizia UEFA, care l-a suspendat pentru o etapă în urma încălcării regulamentelor disciplinare, iar forul european a decis ca suspendarea primită să fie menţinută. Forul european a anulat amenda primită de selecţioner, în valoare de 10.000 de franci elveţieni, aproximativ 6.000 de euro, după ce a declarat în presa franceză că italienii influenţează arbitrajele şi a menţionat un meci între echipele de tineret ale Franţei şi Italiei, din 1999, acuzînd că arbitrul a fost “cumpărat” de italieni. Tehnicianul francez nu va putea să stea pe bancă sau să intre la vestiare în timpul meciului dintre Italia şi Franţa, care va avea loc la 8 septembrie, pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano, în Grupa B a preliminariilor pentru Campionatul European de fotbal din 2008. Selecţionerul Franţei poate face apel la Tribunal Arbitral de Sport (TAS). Naţionala Franţei ocupă primul loc în Grupa B, cu 18 puncte, urmată de Italia, cu două puncte mai puţin.

Doliu în Africa de Sud

Internaţionalul sud-african în vîrstă de 23 de ani, Gift Leremi, a murit luni într-un accident de maşină, după ce a părăsit carosabilul şi s-a răsturnat cu maşina. Leremi s-a răsturnat cu maşina sa, un BMW de culoare albastră, în timp ce se deplasa între Vaal Road and Brackendowns şi Alberton. Gift Leremi juca pentru campioana Africii de Sud, Mamelodi Sundowns, la care s-a transferat în această vară, după patru sezoane petrecute la Orlando Pirates. Pentru naţionala Africii de Sud, Gift Leremi a jucat de patru ori.