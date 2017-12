Beckham, Henry şi Rooney - posibile ţinte ale grupării teroriste Al-Qaeda

Fotbaliştii David Beckham, Wayne Rooney şi Thierry Henry apar într-un filmuleţ difuzat de un site al grupării teroriste Al-Qaeda, în care cele trei staruri sînt condamnate pentru influenţa pe care o au asupra tinerilor musulmani, fiind numiţi Diavoli sau Criminali. Filmul respectiv a putut fi vizionat pe un site al Al-Quaeda lansat din Glasgow, precum şi pe Youtube. În el apar pozele celor trei fotbalişti, însoţite de mesaje de genul „De ce îi iubeşti pe cei ce fac rău?”, precum şi imagini cu cimitire, cadavre. Imaginile sînt acompaniate de pasaje dintr-o predică a unui cleric în care se menţionează că musulmanii pasionaţi de sport sau muzică sînt damnaţi, la fel ca “necredincioşii” pe care îi admiră. Alte celebrităţi care apar în filmul în cauză sînt cântăreţii Puff Daddy şi Justin Timberlake. În finalul filmului, tinerii sînt îndemnaţi să treacă la fapte. Neil Doyle, expert în problemele legate de terorism, crede că filmul face din cei trei jucători potenţiale victime ale terorismului.

Materazzi a dezvăluit că l-a provocat pe Zidane insultîndu-i sora

Fundaşul italian Marco Materazzi a dezvăluit, la mai bine de un an după finala Cupei Mondiale cîştigată de Italia, după loviturile de departajare, în faţa Franţei, că l-a provocat pe Zinedine Zidane să-l lovească şi, implicit, să fie eliminat, numind-o “prostituată” pe sora internaţionalului francez. Potrivit “Gazetta dello Sport”, Materazzi, coechipierul lui Cristian Chivu la Internazionale Milano, a dezvăluit cuvintele pe care i le-a adresat lui Zidane într-un interviu acordat săptămînalului TV, Sorrisi e Canzoni. “O prefer pe prostituata de soră-ta”, i-a spus Materazzi lui Zidane pe 9 iulie 2006. Fotbalistul italian nu a dorit să dezvăluie mult timp ceea ce i-a spus lui Zidane, chiar dacă a publicat o carte intitulată “Ce i-am spus cu adevărat lui Zidane”, în care se găsesc 249 de posibile fraze care să-l fi provocat pe francez. În min. 110 al finalei, fundaşul italian l-a insultat pe francez, iar acesta l-a lovit cu capul în piept, fiind eliminat. În urma acestui incident, Zidane, care îşi anunţase retragerea din fotbal, a fost suspendat trei etape, iar Materazzi două. După incident, mulţi specialişti au încercat să-i citească pe buze internaţionalului italian pentru a descoperi cuvintele pe care i le-a adresat lui Zidane, una dintre variante fiind aceea că i-a jignit sora.

Un brazilian a înscris cel mai rapid gol din istoria FIFA

Atacantul brazilian Fabinho a înscris cel mai rapid gol din istoria competiţiilor FIFA, deschizînd scorul în secunda 9 a meciului cu Noua Zeelandă, din cadrul Cupei Mondiale under 17, sîmbătă, la Jeju (Coreea). Partida a fost cîştigată de Brazilia, cu scorul de 7-0. Prin performanţa sa, Fabinho îl devansează în topul celor mai rapizi marcatori pe turcul Hakan Şukur, care a înscris în secunda 11 a meciului Turcia - Coreea de Sud, la Cupa Mondială din 2002, în finala mică.

Beckham a dat trei pase de gol pentru LA Galaxy

David Beckham a dat trei pase de gol în partida pierdută sîmbătă de echipa sa, Los Angeles Galaxy, scor 4-5 cu New York RedBull, acesta fiind primul meci în care englezul a jucat toate cele 90 de minute pentru noua sa formaţie. Fostul atacant al lui Aston Villa, Juan Pablo Angel, a deschis scorul pentru gazde în min. 4, dar echipa din Los Angeles a egalat după numai două minute prin Carlos Pavon, care a reluat în plasă un corner executat de Beckham. Aceeaşi combinaţie peste alte două minute, cu Beckham la serviciu şi Pavon pe post de marcator. A urmat o perioadă mult mai bună pentru Red Bull, care a înscris de trei ori, prin Mathis (min. 45) şi Altidore (min. 49 şi 70), şi se părea că meciul este decis. Galaxy a reuşit însă să egaleze, Landon Donovan reducînd din handicap în min. 71, pentru ca Buddle să egaleze la patru în min. 82, după o nouă pasă a lui Beckham. Scorul final avea să fie însă 5-4 pentru RedBull, Angel marcînd, în min. 88, golul victoriei. “Beckham a dat nişte pase senzaţionale. Este jucătorul care face diferenţa la Los Angeles”, a declarat antrenorul lui New York RedBull, Bruce Arena. La meciul disputat pe arena “Giants Stadium” au fost prezenţi 66.237 de spectatori, stabilindu-se astfel un nou record de audienţă la un meci de fotbal din campionatul SUA.

Meci întrerupt în Bulgaria după lovirea unui arbitru cu obiecte aruncate din tribune

Meciul din liga a doua bulgară dintre Lokomotiv Mezdra şi Minyor Pernik a fost suspendat, sîmbătă, în min. 69, după ce unul dintre arbitrii asistenţi a fost lovit de obiecte aruncate din tribune. Arbitrul Anatoli Doncev a suspendat întîlnirea, după ce colegul său, Neşko Marinov, a fost lovit în cap şi în genunchi cu proiectile aruncate în teren de fanii oaspeţilor. Marinov a fost transportat la spital, iar medicii au constatat că bărbatul a suferit o contuzie la cap şi are o leziune la genunchiul stîng. Acesta este doar ultimul episod violent de pe arenele din Bulgaria, Levski Sofia şi ŢSKA Sofia fiind obligate să joace cîte două meciuri fără spectatori, după ce fanii celor două formaţii s-au bătut la meciul direct. Meciul dintre Lokomotiv Mezdra şi Minyor Pernik conta pentru prima etapă a ligii secunde din Bulgaria.

Fosta jucătoare de tenis Kim Clijsters va lansa o carte dedicată fanilor ei

Jucătoarea belgiană Kim Clijsters va lansa, pe 14 septembrie, o carte pe care a dedicat-o fanilor care au susţinut-o în timpul carierei sale, informează site-ul personal al fostei numărul unu mondial în clasamentul WTA. Cartea pe care a scris-o fosta jucătoare de tenis are 200 de pagini şi este dedicată fanilor care au fost alături de ea indiferent de rezultatele avute şi care au încurajat-o tot timpul. “Este o carte cu cele mai frumoase scrisori pe care le-am primit de la fani. Tot pentru cei care m-au susţinut voi organiza o zi numai a lor, dar deocamdată nu am stabilit cînd”, scrie Clijters în jurnalul de pe site-ul său oficial. Clijsters s-a retras din tenisul profesionist anul acesta, ultimul turneu la care a participat fiind cel de la Varşovia, cînd a fost învinsă în turul al doilea de ucrainianca Julia Vakulenko. Clijsters a cîştigat turneul de la Varşovia în 2006, iar în 2005 a ajuns pînă în semifinale. Belgianca a cîştigat un singur titlu de Grand Slam, la US Open în 2005, obţinînd 34 de titluri WTA la simplu şi 11 la dublu. Clijsters este prima jucătoare de tenis care a ajuns pe locul 1 în ierarhia WTA fără să cîştige un titlu de Mare Şlem, cea de-a doua fiind franţuzoaica Amelie Mauresmo. În martie 2005, belgianca a căzut pe locul 134 din cauza unor accidentări. În august, ea a revenit şi pînă în octombrie a înregistrat 22 de victorii din tot atîtea meciuri jucate, şi a urcat din nou pe prima poziţie a clasamentului WTA, aceasta fiind cea mai rapidă ascensiune din istoria tenisului feminin.