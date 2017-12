CÎRSTEA ŞI CADANŢU, ELIMINATE ÎN PRIMUL TUR LA WIMBLEDON

Sorana Cîrstea şi Alexandra Cadanţu au ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Sorana Cîrstea, locul 29 WTA şi a 29-a favorită la Wimbledon, posibilă adversară a Simonei Halep în turul al treilea, a pierdut în primul tur, scor 4-6, 6-3, 1-6, în faţa americancei Victoria Duval, jucătoare în vârstă de 18 ani, venită din calificări, aflată pe locul 114 WTA, după aproape o oră şi 40 de minute. Şi Alexandra Cadanţu, locul 83 WTA, a ratat calificarea în turul secund la Wimbledon, fiind învinsă în primul tur, cu scorul de 6-1, 7-6 (7/5), după o oră şi 29 de minute, de Camila Giorgi (Italia), poziţia 39 în ierarhia mondială. Cîrstea şi Cadanţu vor primi câte un cec în valoare de 27.000 de lire sterline şi câte 10 puncte WTA pentru participarea pe tabloul principal la All England Club. De asemenea, şi jucătoarea sârbă Jelena Jankovic, cap de serie nr. 7, a ratat calificarea în turul al doilea la Wimbledon. Jankovic, care ar fi putut să o întâlnească pe Simona Halep în sferturile de finală, a fost învinsă în primul tur, cu scorul de 6-3, 6-2, de Kaia Kanepi (Estonia).

HALTEROFILA BIANCA MOLIE, TREI MEDALII LA CM DE JUNIORI

Sportiva română Bianca Mădălina Molie a cucerit trei medalii, una de argint şi două de bronz, în limitele categoriei 63 kg, la Campionatele Mondiale de haltere pentru juniori de la Kazan (Rusia). Molie a cucerit argintul la stilul smuls, cu 106 kg, fiind devansată de rusoaica Diana Ahmetova, cu 108 kg, în timp ce bronzul a revenit unei sportive din Coreea de Nord, Kim Hyo Sim (105 kg). La aruncat, Bianca Molie a luat medalia de bronz, cu 121 kg, clasându-se după Ahmetova (128 kg) şi Kim (124 kg). A doua medalie de bronz a fost adjudecată la total, cu 227 kg, primele două locuri fiind ocupate de Ahmetova, cu 236 kg, şi de Kim, cu 229 kg.

MĂSURI DE SECURITATE LA WIMBLEDON

Organizatorii turneului de Grand Slam de la Wimbledon au decis să confişte termosurile de ceai ale spectatorilor, de teama unor atacuri teroriste, informează „The Telegraph“. Alături de căpşunile cu frişcă, băutul ceaiului la meciurile de la Wimbledon reprezintă o adevărată tradiţie. Totuşi, în acest an, organizatorii au decis să ia măsuri împotriva celor care vin cu propriile băuturi de acasă. Spectatorii s-au arătat furioşi după ce firma de securitate a decis confiscarea termosurilor la controlul bagajelor de la intrările în complexul sportiv. Un paznic i-a spus unui spectator că decizia a fost luată după atentatul terorist de la maratonul de la Boston de anul trecut, după ce o oală sub presiune a fost folosită pentru a detona o bombă, în urma căreia au murit trei persoane. Termosurile sunt asemănătoare cu oalele sub presiune, deoarece ambele sunt containere etanşe. Teroriştii obişnuiesc să îşi transporte bombele în recipiente metalice etanşe, a precizat sursa citată. Un alt paznic de la Wimbledon susţine că recipientele pot fi folosite ca arme, deoarece oamenii de ordine nu pot vedea ce se află în interiorul lor. De asemenea, lăzile frigorifice şi scaunele de camping sunt şi ele interzise, dar sticlele de vin şi de băuturi spirtoase sunt permise. La o intrare în complex, circa 12 termosuri au fost confiscate. Un alt om de ordine susţine că interzicerea acestora a avut loc încă de la ediţia trecută, însă anul acesta li s-a cerut să fie mai severi. Foarte mulţi fani îşi aduc coşurile de picnic la turneu, unde mâncarea şi băutura pot fi scumpe. Un pahar de ceai costă 2,1 lire sterline, în timp ce o cafea se vinde cu 2,3 lire. Cei care vin cu termosuri la turneu au posibilitatea să şi le lase în zona de bagaje, însă depozitarea acestora costă 5 lire. În caz contrar, recipientele sunt aruncate. O femeie care venea cu termosul de ceai la competiţie susţine că decizia organizatorilor este absurdă. „Tot timpul am venit cu termosul la mine, dar în acest an a trebuit să îl las la bagaje. Un dezastru. Dacă te uiţi la obiectele intezise în complex, o să observi termosurile de ceai, dar nu şi sticlele. Ce răni îi poţi provoca unui sportiv cu un termos, dar nu poţi să îi faci cu o sticlă?”, a spus femeia. Această situaţie a reprezentat o ocazie de promovare rapidă pentru unele firme. Una dintre acestea, Cafe Pod, a anunţat că va servi cafea gratuit de-a lungul celor două săptămâni de turneu.

RUGBYSTUL ŞTEFAN CIUNTU S-A RETRAS LA NUMAI 28 DE ANI

Rugbystul Ştefan Ciuntu, în vârstă de 28 de ani, a decis să se retragă din activitatea competiţională, după ce nu a reuşit să se recupereze în urma celor două operaţii suferite la genunchi. „O veste foarte proastă pentru rugby-ul băimărean, dar şi pentru echipa naţională: nerefăcut după cele două operaţii la genunchi, situaţia fiind gravă, Ştefan Ciuntu a decis să pună capăt carierei de sportiv de performanţă. CSM Ştiinţa Baia Mare îi mulţumeşte pentru tot ceea ce a făcut pentru rugby-ul băimărean de-a lungul bogatei sale cariere şi îi urează mult succes pe mai departe în viaţă”, informează site-ul oficial al echipei din Baia Mare, club la care jucătorul ce evolua pe postul de aripă a fost legitimat ultima oară. Ciuntu a fost operat pentru prima oară la genunchi în 2010, când a suferit o dublă ruptură meniscală şi o leziune a ligamentului încrucişat anterior. Originar din Galaţi, el a mai jucat pentru Universitatea Cluj, Steaua şi Dinamo. Ciuntu a debutat la echipa naţională de seniori într-un meci cu Noua Zeelandă, la Cupa Mondială din 2007. De asemenea, a făcut parte şi din lotul pentru Cupa Mondială din 2011. La echipa naţională, Ciuntu a avut 34 de selecţii şi a marcat 50 de puncte. În perioada în care a fost accidentat, el s-a ocupat de pregătirea fizică a jucătorilor echipei CSM Ştiinţa Baia Mare.

VENUS WILLIAMS ŞI TOMAS BERDYCH AU POZAT DEZBRĂCAŢI PENTRU REVISTA ESPN

Jucătorii de tenis Venus Williams şi Tomas Berdych au pozat goi pentru ediţia din 2014 a revistei ESPN, The Body Issue. Întrebată de ce a acceptat să facă acest lucru, americanca în vârstă de 34 de ani a răspuns: „Poate şi pentru că Serena a făcut asta înaintea mea. E o inspiraţie continuă pentru mine”. Ea a mai ţinut să precizeze că acum este într-o formă fizică mai bună decît atunci când au fost realizate pozele. Cehul le-a mărturisit celor de la ESPN Magazine că, atunci când era copil, îi plăceau la nebunie dulciurile. „Din fericire, părinţii mei au realizat la momentul oportun, n-au ignorat problema şi nu m-au lăsat să devin obez”, a spus cehul în vîrstă de 27 de ani.

TYSON GAY, VEDETA REUNIUNII ATLETICE DE LA MONTREUIL

Sprinterul american Tyson Gay, care va reveni luna viitoare în competiţii după o suspendare de un an pentru dopaj, va fi marea vedetă a reuniunii atletice de la Montreuil (lângă Paris), programată pe 7 iulie, urmând să ia startul în cursa de 100 m. Triplu campion mondial în 2007, la 100 m, 200 m şi cu ștafeta de 4x100 m, Gay este al doilea în topul celor mai rapizi oameni ai planetei, după jamaicanul Usain Bolt. Alergătorul din Statele Unite a fost sancţionat în mai 2013, de către Agenţia Americană Antidoping (USADA), cu o suspendare de un an, care a luat sfârşit pe 23 iunie, după o serie de trei controale antidoping pozitive la un steroid anabolizant. El îşi va face revenirea pe 3 iulie, în meeting-ul de la Lausanne (Elveţia), după care se va deplasa în Franţa, pentru a participa la reuniunea de la Montreuil. Printre celelalte nume importante care şi-au anunţat prezenţa la concursul din Hexagon se numără etiopianul Mohammed Aman (800 m), cubanezul Dayron Robles (110 m garduri) sau americanca Tiffany Porter (100 m garduri).

SIDNEY CROSBY, CEL MAI BUN JUCĂTOR DIN NHL

Atacantul canadian al echipei Pittsburgh Penguins, Sidney Crosby, a fost desemnat, marţi, cel mai bun jucător din campionatul nord-american de hochei pe gheaţă, NHL, el obţinând acest titlu pentru a doua oară în carieră. În vârstă de 26 de ani, Crosby a mai câştigat în 2007 Trofeul “Hart”, atribuit de presa sportivă americană şi de cea canadiană. Jucătorul echipei Penguins i-a devansat clar pe Ryan Getzlaf (Anaheim) şi Claude Giroux (Philadelphia). Dublul campion olimpic a terminat sezonul regulat cu 104 puncte, 36 de goluri şi 68 de pase decisive, cele mai multe, dar echipa sa a dezamăgit, fiind eliminată în turul 2 al play-off-ului. Titlul de cel mai bun portar, recompensat cu Trofeul Vezina, i-a revenit finlandezului Tuukka Rask (Boston Bruins). Cel mai bun antrenor a fost desemnat canadianul Patrick Roy, care a ajuns în play-off cu Colorado Avalanche, la primul său sezon ca tehnician al acestei echipe. Niciun jucător de la campioana Los Angeles Kings nu a primit vreo distincţie în acest an.

LEBRON JAMES AR PUTEA PLECA DE LA MIAMI HEAT

LeBron James, marea vedetă a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a anunţat că îşi va rezilia contractul cu echipa Miami Heat, alături de care a cucerit două titluri de campion în 2012 şi 2013, urmând să devină jucător liber de la 1 iulie. „King James”, în vârstă de 29 de ani, desemnat de patru ori în carieră drept cel mai valoros jucător al sezonului în NBA, era legat de Heat până în 2016, iar acordul îi asigura venituri anuale de peste 20 de milioane de dolari. Impresarul jucătorului, Richie Paul, a fost cel care i-a informat pe conducătorii lui Heat că James a decis să activeze opţiunea care figurează în acordul său şi care îi oferă posibilitatea de a se elibera de ultimii doi ani de contract. Această decizie nu înseamnă neapărat o despărţire de Miami Heat, formaţia la care James a evoluat începând din 2010, ci doar o „sondare a pieţei’, pentru a cunoaşte echipa dispusă să-i facă cea mai bună ofertă. „Ne aşteptam la această decizie, nu este o surpriză. Suntem nerăbdători să ne aşezăm la masa negocierilor cu LeBron şi reprezentanţii săi, pentru a discuta despre viitorul nostru împreună”, a declarat preşedintele lui Miami Heat, Pat Riley. Heat rămâne în continuare prima opţiune pentru LeBron James, în condiţiile în care, potrivit regulamentului NBA, franciza din Florida este singura care îi poate oferi un contract pe cinci ani, cu o valoare maximă de 127 milioane dolari, în timp ce restul echipelor nu îi pot propune decât un contract cu o valoare totală de 95 milioane dolari. Decizia lui LeBron a intervenit la câteva săptămâni după ce formaţia din Florida a pierdut finala NBA cu San Antonio Spurs, cu scorul general de 1-4. LeBron James a evoluat pentru Miami timp de patru ani, jucând în perioada 2003-2010 la Cleveland Cavaliers. James este şi dublu campion olimpic cu naţionala Statelor Unite, în 2008, la Beijing, şi în 2012, la Londra.

INEDIT MECI DE CRICKET ÎN FAŢA CASTELULUI WINDSOR

Echipele de cricket care îi reprezintă pe regina Elisabeta a II-a şi Papa Francisc vor juca un meci amical pe peluza din faţa castelului Windsor, a anunţat Vaticanul, care a acceptat astfel să se aventureze într-un sport rezervat, de regulă, naţiunilor anglicane. În acea partidă, ce va avea loc pe 17 septembrie, echipa Vaticanului va întâlni o formaţie alcătuită din soldaţi, bodyguarzi şi angajaţi ai familiei regale britanice. Pe 19 septembrie, echipa Vaticanului va juca o altă partidă de cricket, în compania reprezentanţilor Bisericii anglicane, în oraşul Canterbury. Nu se ştie deocamdată dacă regina Elisabeta a II-a, care s-a întâlnit cu Papa Francisc în aprilie, va asista la meciul organizat la castelul Windsor. Partida ce va avea loc la Canterbury - organizată pentru a promova sportul ca un mijloc de stimulare a dialogului interreligios - va reprezenta primul eveniment sportiv la nivel înalt între cele două biserici, care s-au despărţit în urmă cu aproape 500 de ani, atunci când regele englez Henric al VIII-lea a decis să iasă de sub tutela religioasă a Romei. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, va participa la acest meci, ce va fi organizat în scopuri caritabile. Vaticanul a înfiinţat St. Peter Cricket Club, o ligă de cricket compusă din echipe formate din preoţi şi studenţi la seminarii catolice, în octombrie 2013, şi i-a provocat încă de atunci pe confraţii săi anglicani la o partidă amicală.