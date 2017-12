TRICOLORII VOR JUCA AMICALE CU ALBANIA ŞI ALGERIA

Echipa naţională de fotbal a României va disputa partide amicale cu selecţionatele Albaniei şi Algeriei în cadrul stagiului de pregătire pe care îl va efectua, la sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie, în Elveţia, a anunţat, ieri, site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Meciurile selecţionatei conduse de Victor Piţurcă sunt programate astfel - 31 mai, de la ora 21.00, cu Albania, la Sion; 4 iunie, de la ora 21.00, la Geneva, cu Algeria. Următorul meci oficial al tricolorilor este programat la 7 septembrie, în deplasare, împotriva selecţionatei Greciei, în Grupa F a preliminariilor EURO 2016.

FRF A LANSAT CONTUL OFICIAL DE FACEBOOK AL NAŢIONALEI

Federaţia Română de Fotbal a lansat, ieri, contul oficial de Facebook al echipei naţionale a României, prin intermediul căruia suporterii vor putea afla informaţii despre prima reprezentativă şi vor avea posibilitatea de a participa la concursuri cu premii. „Începând de astăzi (n.r. - marţi), fanii echipei naţionale a României vor putea fi conectaţi în timp real cu toate evenimentele din jurul echipei naţionale şi al acţiunilor tricolorilor prin intermediul paginii oficiale de Facebook. Pagina poate fi accesată la adresa https://www.facebook.com/NationalaRomanieiOfficial şi, pe lângă cele mai noi informaţii despre jucătorii naţionalei şi partidele pe care le dispută aceştia, va găzdui şi diferite concursuri cu premii pentru toţi suporterii echipei naţionale”, se menţionează pe site-ul oficial al FRF. Contul de Facebook al reprezentativei conduse de Victor Piţurcă avea, la câteva ore de la lansare, 178 de aprecieri din partea suporterilor, dar şi a trei jucători, Ciprian Marica, Florin Maxim şi Gabriel Torje.

ROMÂNIA - FRANŢA 4-1, ÎNTR-UN MECI AMICAL DE FUTSAL

Echipa naţională de futsal a României a învins ieri, pe teren propriu, cu 4-1, reprezentativa Franţei, într-un meci amical disputat la Călăraşi, informează site-ul oficial al FRF. Golurile tricolorilor au fost marcate de Ionuţ Movileanu, Cosmin Gherman, Szocs Laszlo şi Marian Şotârcă. A doua partidă amicală dintre cele două selecţionate va avea loc astăzi, de la ora 18.00, tot la Călăraşi.

SELECŢIONATA UNDER 18 A ROMÂNIEI A CÂŞTIGAT ÎN MACEDONIA

Echipa naţională de fotbal Under 18 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1996) a României a învins ieri, în deplasare, cu 2-1 (1-1), reprezentativa similară a Macedoniei, într-un meci amical disputat la Skopje, informează site-ul oficial al FRF. Golurile tricolorilor au fost marcate de Părcălabu (min. 20) şi Cruceru (min. 55), în timp ce macedonenii au înscris în min. 45. Selecţionerul Ion Dumitru a folosit şase jucători de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, toţi fiind titulari: portarul Cătălin Căbuz, fundaşul Elvis Otei, mijlocaşii Antonio Cruceru, Paul Iacob şi Ciprian Perju, precum şi atacantul Florin Cioablă. Cele două formaţii se vor întâlni din nou joi, de la ora 16.00.

DOAR PATRU ECHIPE DIN LIGA 1 NU ŞI-AU SCHIMBAT ANTRENORII ÎN ACTUALUL SEZON

Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaş, Pandurii Tg. Jiu şi Steaua Bucureşti sunt cele patru echipe din Liga 1 la fotbal care nu şi-au schimbat antrenorul în acest sezon, cu Răzvan Lucescu şi Marius Şumudică numărul tehnicienilor din întrecerea internă ridicându-se la 38, informează site-ul oficial al FRF. Conform Comisiei de statistică şi istorie a FRF, Răzvan Lucescu (FC Petrolul) şi Marius Şumudică (CS Concordia), înlocuitorii lui Cosmin Contra şi, respectiv, Ionuţ Chirilă, au devenit antrenorii cu numerele 37 şi 38 care au activat ca “principali” în acest sezon, cu 11 etape înainte de final. În cadrul etapei a 23-a a Ligii 1, Dinamo a învins pentru a 50-a oară pe Universitatea Cluj pe prima scenă fotbalistică românească, aceasta fiind totodată a 20-a victorie a bucureştenilor la Cluj-Napoca. Vîlceanu (Steaua Bucureşti), Tiago Lopes, Păun (ambii CFR Cluj) şi Giusti (Pandurii Tg. Jiu) sunt cei patru jucători care au debutat în Liga 1 în etapa a 23-a. Într-o ierarhie a celor mai tineri autori de goluri la meciul de debut după cel de-al Doilea Război Mondial, jucătorul stelist Robert Vîlceanu ocupă locul 2, având în ziua partidei cu Gaz Metan Mediaş vârsta de 16 ani, 11 luni şi 17 zile. El este devansat de fostul dinamovist Iosif Varga, care la 24 august 1958, cu prilejul meciului Dinamo - Steagul Roşu, scor 6-0, când a debutat cu gol, avea 16 ani, 8 luni şi 20 de zile. Cei doi sunt urmaţi într-un top 5 al amintitei ierarhii de Vladimir Marica, cu 17 ani şi 17 zile (la 9 octombrie 1966, Politehnica Timişoara - Dinamo 4-2), Alexandru Ene, cu 17 ani, o lună şi 19 zile (la 11 aprilie 1998, Dinamo - Jiul 7-1), şi Constantin Stroe, cu 17 ani, 2 luni şi 3 zile (la 27 august 1972, ASA Tg. Mureş - Sportul Studenţesc 4-2).

CONDUCERE NOUĂ LA ACS POLI TIMIŞOARA

Foştii fotbalişti Ioan Timofte şi Dan Alexa vor ocupa, de astăzi, funcţiile de preşedinte, respectiv antrenor principal la ACS Poli Timişoara. Mijlocaşul Dan Alexa, care a evoluat ultima oară la Anorthosis Famagusta, a decis să se retragă din activitate şi să înceapă cariera de antrenor. În vârstă de 34 de ani, el a negociat telefonic cu oficialii clubului timişorean, iar luni noaptea a sosit în ţară pentru a semna contractul. Conform surselor citate, Alexa va semna până în vară şi va avea opţiune de prelungire a contractului. ACS Poli Timişoara a anunţat marţi, pe site-ul oficial, că preşedintele Florenţiu Staicu, directorul sportiv Călin Rosenblum şi antrenorul principal Aurel Şunda nu vor mai face parte din organigrama clubului. Aurel Şunda a ocupat funcţia de antrenor principal al formaţiei bănăţene din 10 octombrie 2013, când l-a înlocuit în funcţie pe Valentin Velcea.

ANUNŢAREA ARBITRILOR CU CINCI LUNI ÎNAINTE DE CM CREŞTE RISCUL DE MITĂ

FIFA a crescut gradul de risc în ceea ce priveşte tentativele de mituire a arbitrilor care vor oficia la Cupa Mondială din Brazilia, după ce a anunţat lista acestora cu cinci luni înaintea debutului competiţiei, a declarat fostul director de securitate al forului mondial Chris Eaton. Potrivit lui Eaton, dezvăluirea numelor arbitrilor care vor oficia în Brazilia le va oferi suficient timp organizaţiilor care se ocupă de trucarea meciurilor să-i abordeze pe aceştia. „Bineînţeles că este un risc. De fapt, fiecare arbitru ar trebui să fie examinat individual pentru riscul de corupţie şi informat înainte de selecţie. FIFA alege arbitrii pentru pregătire, însă publicarea identităţii lor nu este necesară. FIFA ar trebui să păstreze confidenţialitatea arbitrilor, iar aceştia să fie obligaţi să nu vorbească înaintea Cupei Mondiale”, a spus Eaton, pentru Bloomberg. Eaton a precizat că, pentru reducerea riscului, arbitrii ar trebui anunţaţi cu doar 30 de minute înainte de startul partidei. În Brazilia, brigăzile vor fi anunţate cu două zile înaintea meciurilor. Actualul director de securitate al FIFA, Ralf Mutschke, a afirmat că numirea arbitrilor pentru Cupa Mondială ar putea creşte presiunea puţin, însă este de părere că forul mondial îi va putea face faţă. „Dacă eşti un infractor foarte competent, vei afla care arbitri vor fi la Cupa Mondială. Toţi au o istorie internaţională, toţi sunt foarte cunoscuţi şi se presupune că sunt cei mai buni arbitri”, a adăugat Mutschke. FIFA a numit 25 de brigăzi de arbitri care vor oficia la partidele din cadrul Cupei Mondiale. Toţi au semnat formulare de integritate şi au participat la seminarii despre riscurile privind meciurile trucate. În ultimii ani au izbucnit mai multe scandaluri privind meciurile aranjate. O reţea din Singapore este acuzată ca fiind responsabilă de aranjarea sau tentativa de aranjare a 680 de meciuri locale, naţionale şi internaţionale în perioada 2008-2011. Turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia va avea loc în perioada 12 iunie - 13 iulie.

NOI ACUZAŢII DE CORUPŢIE PENTRU FOŞTII OFICIALI FIFA JACK WARNER ŞI BIN HAMMAM

Fostul preşedinte al CONCACAF Jack Warner şi membri ai familiei sale ar fi primit circa 1,43 de milioane de euro de la o companie din Qatar, deţinută de Mohamed Bin Hammam, apropiat al organizatorilor CM 2022. Potrivit cotidianului britanic „Daily Telegraph“, care susţine că a consultat o serie de documente, Warner, fost preşedinte al CONCACAF, care a demisionat în 2011, ar fi primit 860.000 de euro, iar fiul său, aproape 540.000 de euro, imediat după ce organizarea CM a fost atribuită Qatarului, în decembrie 2010. Publicaţia arată că un document din data de 15 ianuarie 2010, trimis de Jamad, o societate ce îi aparţine lui Warner, către Kimco, o companie a lui Hammam, fost membru al Comitetului Executiv al FIFA, reclamă plata sumei de 1,43 de milioane de euro pentru lucrări realizate între 2005 şi 2010 şi precizează că suma va fi „vărsată lui Jack Warner”. Bin Hammam, din Qatar, era atunci preşedintele Confederaţiei Asiatice de Fotbal şi apropiat al conducătorilor emiratului din Zona Golfului. După ce s-a lansat în cursa pentru preşedinţia FIFA în anul următor, împotriva lui Sepp Blater, Bin Hammam a fost găsit vinovat de corupţie de către comitetul de etică al FIFA şi suspendat pe viaţă. Warner, originar din Trinidad-Tobago, aflat la conducerea Confederaţiei Americii de Nord, Centrale şi Caraibilor (CONCACAF) timp de 30 de ani, a demisionat în iunie 2010, după ce a fost acuzat că a mituit delegaţii din Caraibe pentru a-l vota pe Bin Hammam la algerile pentru preşedinţia FIFA.

MESSI, FOTBALISTUL CU CELE MAI MARI VENITURI DIN LUME

Argentinianul Lionel Messi, cu 41 milioane euro, a redevenit fotbalistul cu cele mai mari venituri din lume, înaintea portughezului Cristiano Ronaldo (39,5 milioane euro) şi a brazilianului Neymar (29 milioane euro), conform clasamentului întocmit de revista franceză „France Football“. Este al patrulea an în care Messi ocupă primul loc în această ierarhie, întocmită de revista franceză începând cu 1999. În ultimul clasament, Messi (35 milioane) fusese depăşit de englezul David Beckham (36 milioane), care s-a retras între timp din activitate. Messi a încasat 12,5 milioane euro din salarii, la care se adaugă 2,5 milioane euro din prime şi 26 milioane euro din contracte publicitare. Faţă de anul trecut, starul argentinian a încasat venituri mai mari cu 6 milioane euro. În clasamentul celor mai bine plătiţi sportivi din lume, Messi este doar al cincilea, fiind depăşit de jucătorul de golf Tiger Woods (53 milioane euro), tenismanul elveţian Roger Federer (51,5 milioane euro), baschetbaliştii Kobe Bryant (46,5 milioane) şi Lebron James (44 milioane). Comparativ cu Messi, Cristiano Ronaldo a obţinut 17 milioane euro din salariu, 0,5 milioane din prime şi 22 milioane euro din contracte publicitare. Neymar încasează un salariu de 14,5 milioane euro, 0,5 milioane din prime şi 14 milioane din contracte publicitare. Topul 10 al fotbaliştilor cu cele mai mari venituri este completat de englezul Wayne Rooney (24 milioane), suedezul Zlatan Ibrahimovic (23,5 milioane), columbianul Radamel Falcao (21,2 milioane), argentinianul Sergio Kun Aguero (19,7 milioane), brazilianul Thiago Silva (17 milioane), belgianul Eden Hazard (16,8 milioane) şi francezul Frank Ribery (16,5 milioane). La capitolul antrenori, cel mai bine plătit este portughezul Jose Mourinho (17 milioane), care îi depăşeşte pe Josep Guardiola (15 milioane) şi pe Carlo Ancelotti (13,5 milioane).

IBRAHIMOVIC, CEL MAI BINE PLĂTIT FOTBALIST DIN FRANŢA

Atacantul Zlatan Ibrahimovic este golgheterul Ligue 1, cu 25 de reuşite în 29 de etape, dar şi cel mai bine plătit jucător din campionatul francez, suedezul de la PSG având un salariu anual brut de 18 milioane de euro, se arată într-o analiză publicată de revista „France Football“. Locul secund în această ierarhie este ocupat de un alt fotbalist al echipei Paris Saint-Germanin, brazilianul Thiago Silva, cu 15 milioane de euro, iar podiumul câştigurilor este încheiat de atacantul columbian Radamel Falcao de la AS Monaco, care are un salariu de 14 milioane de euro. De altfel PSG este foarte bine reprezentată în Top 10, francezul Blaise Matuidi, cu 12 millioane de euro, şi uruguayanul Edinson Cavani, cu cu zece milioane de euro, fiind pe locurile 4 şi 5. Francezul Yoann Gourcuff (Lyon) - locul 6, cu 7,6 milioane de euro, şi columbianul James Rodriguez (AS Monaco) - locul 9, cu şase milioane de euro, s-au infiltrat şi ei printre alţi fotbalişti antrenaţi de Laurent Blanc, italianul Thiago Motta - locul 7, cu 6,6 milioane de euro, argentinianul Ezequiel Lavezzi - locul 8, cu 6,6 milioane de euro, şi brazilianul Maxwell - locul 10, cu 5,5 milioane de euro.

DISPUTĂ RONALDO - ROMARIO

Fostul atacant Ronaldo, membru al Comitetului local de organizare a Cupei Mondiale, a catalogat drept „deplorabil” faptul că fostul său coechipier Romario, acum deputat federal, îl face responsabil de o promisiune neonorată privind intrarea liberă la meciurile de la CM pentru persoanele cu handicap. Potrivit AFP, Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, i-a răspuns, astfel, lui Romario, care a postat pe o reţea de socializare un mesaj în care îl acuză că „a promis public intrarea liberă pentru persoanele cu handicap” la meciurile competiţiei din acest an. „Şi, până acum, nimic”, a adăugat Romario. O fotografie cu cei doi alături la o conferinţă de presă din 2011 ilustrează mesajul. Atunci, Romario a anunţat promisiunea Confederaţiei Braziliene de Fotbal (CBF) de a oferi 32.000 de locuri (500 pe meci) persoanelor cu dizabilităţi. În ultima vreme, Romario, candidat la alegerile pentru Senat din octombrie şi având ca temă principală a programului său problema persoanelor cu handicap, şi-a înmulţit criticile cu privire la organizarea Cupei Mondiale şi la investiţiile masive ale Guvernului, implicându-l de multe ori şi pe Ronaldo. Săptămâna trecută, Romario i-a insultat, într-o emisiune televizată, pe principalii conducători ai FIFA, preşedintele Sepp Blatter şi secretarul general Jérôme Valcke.

VILLAS-BOAS VA PREGĂTI PE ZENIT ST. PETERSBURG

Tehnicianul portughez Andreas Villas-Boas va fi prezentat joi în funcţia de antrenor principal al echipei Zenit Sankt Petersburg, a anunţat gruparea rusă. Fost antrenor la FC Porto şi Chelsea, Villas-Boas, 36 de ani, a părăsit, la 16 decembrie, conducerea tehnică a echipei Tottenham, care ocupa locul 7 în Premier League, după 16 etape. Portughezul ar urma să-l înlocuiască la Zenit pe antrenorul italian Luciano Spaletti, care a fost demis, la 10 martie, de la conducerea tehnică a formaţiei Zenit Sankt Petersburg. Până la desemnarea unui nou principal, în locul lui Spaletti a fost numit ca interimar secundul Seghei Semak. Zenit va juca astăzi, în deplasare, cu Borussia Dortmund, în manşa retur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. În tur, formaţia germană s-a impus cu scorul de 4-2. Zenit este pe locul 2 în campionat, la trei puncte de liderul Lokomotiv Moscova, după 21 de etape.

JURGEN KLOPP, AMENDAT CU 10.000 DE EURO

Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, a fost amendat cu suma de 10.000 de euro, după ce a fost eliminat în partida cu Borussia Monchengladbach. În vârstă de 46 de ani, Klopp a avut un schimb de replici cu arbitrul de rezervă după ce formaţia sa nu a primit un penalty în finalul partidei pierdute sâmbătă, scor 1-2. Klopp se află la a opta eliminare din carieră şi a plătit amenzi de 48.000 de euro de când activează în Bundesliga.

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU CRISTOFORO

Mijlocaşul echipei FC Sevilla, Sebastian Cristoforo, a suferit o leziune a ligamentului încrucişat de la genunchiul stâng şi va lipsi de pe teren şase luni. El s-a accidentat în finalul partidei de duminică cu Real Valladolid, câştigată cu scorul de 4-1, şi va fi supus unei intervenţii chirurgicale. Antrenorul Unai Emery nu va putea să-l folosească nici pe Daniel Carricola în meciul retur cu Betis Sevilla (0-2 în tur), din optimile de finală ale UEFA Europa League, în timp ce fundaşul camerunez Stephane Mbia este incert.

HELTON S-A ACCIDENTAT ŞI VA RATA TOT RESTUL SEZONULUI

Portarul echipei FC Porto, Helton, s-a accidentat la tendonul lui Ahile în partida cu Sporting Lisabona şi va rata restul sezonului. Portarul brazilian în vârstă de 35 de ani a fost operat imediat după meci. El va fi înlocuit în poarta lui FC Porto de un alt brazilian, Fabiano. FC Porto a fost învinsă în deplasare, scor 0-1, de Sporting Lisabona şi se află pe locul 3 în clasament, la nouă puncte în urma liderului Benfica Lisabona.

KAYSERISPOR L-A DEMIS PE DOMINGOS

Antrenorul portughez Domingos Paciencia a fost demis de Kayserispor, „lanterna roşie” a campionatului Turciei, pe care a pregătit-o doar şapte etape, cu un bilanţ de o victorie, o remiză şi cinci înfrângeri. Domingos (45 de ani) a mai trecut printr-o experienţă asemănătoare şi anul trecut, când a „reuşit” cu Deportivo La Coruna (Spania) doar o victorie, un egal şi patru înfrângeri! El a mai antrenat echipele portugheze Sporting Braga (la care s-a afirmat) şi Sporting Lisabona.