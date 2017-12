TURNEUL FINAL DE RUGBY U16

Stadionul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan” din Constanţa găzduieşte astăzi partidele etapei a doua din cadrul turneului final al Campionatului Naţional de juniori under 16 la rugby. După ce a învins în primul joc disputat în Grupa Albastră pe CSO Pantelimon, cu 24-14, formaţia RC Tomitanii Constanţa va înfrunta în această dimineaţă, de la ora 10.00, pe CSM Baia Mare. Tot azi vor mai avea loc următoarele meciuri: RCM Galaţi - CSO Pantelimon (ora 11.00, Grupa Albastră) şi Steaua Bucureşti - CSS Bîrlad (ora 18.00, în Grupa Roşie).

BOXERUL MIHAI NISTOR, CALIFICAT ÎN SFERTURI LA EUROPENE

Luni seară, la Campionatele Europene de la Minsk, boxerul român Mihai Nistor s-a calificat în sferturile de finală ale categoriei +91 kg, după ce l-a învins prin KO tehnic în repriza a doua pe moldoveanul Alexei Zavatin. Nistor va lupta astăzi cu azerul Magomedrasul Medjidov, campion mondial în 2011 la Baku şi medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra. Ieri au debutat în competiţie alţi patru români: Ovidiu Berceanu (49 kg) cu englezul Jack Samuel Bateson, Răzvan Andreiana (56 kg) cu ucraineanul Nikola Buţenko, Orlando Chirvase (69 kg) cu bielorusul Pavel Kostromin şi Bogdan Juratoni (75 kg) cu scoţianul Aston Brown.

ILKA CSOREGI, ÎN OPTIMI LA JUNIOARE LA ROLAND GARROS

Jucătoarea de tenis Ilka Csoregi s-a calificat, ieri, în optimile de finală ale turneului de simplu junioare la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Csoregi a învins-o, în turul secund, cu 7-6 (9/7), 7-6 (7/2) pe Estelle Cascino (Franţa). În optimi, Csoregi o va întâlni pe Kristina Schmiedlova (Slovacia). În schimb, la dublu junioare, perechea Ilka Csoregi / Gabriela Pantuckova (România / Cehia) a ratat, tot ieri, calificarea în sferturile de finală la Roland Garros. Csoregi şi Pantuckova au fost învinse, în turul secund, cu 5-7, 6-2, 10-6, de cuplul Domenica Gonzalez / Beatriz Haddad Maia (Ecuador / Brazilia).

ELISABETA LIPĂ VREA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE PE LACUL SURDUC

Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, vrea competiţii internaţionale de canotaj pe Lacul Surduc (judeţul Timiş) din anul 2015, pentru început adresate juniorilor, iar ulterior seniorilor, la care să participe sportivi din peste 20 de ţări. Pentru aceasta este nevoie de amenajarea unei baze sportive, a cărei construcţie va demara în primăvara anului viitor, urmând să fie terminată în vară. „Am văzut Lacul Surduc şi se pretează perfect pentru acest proiect necesar sportului de performanţă, la canotaj şi kaiac-canoe. Baza există deja, mai este nevoie de o pistă cu opt culoare, cu balize din 10 în 10 metri pe lungimea de 2.000 de metri, de un turn de sosire-plecare şi de pontoane”, a declarat Lipă. Costurile estimative se ridică la circa 30-40 de mii de lei, dar fosta campioană olimpică susţine că efortul merită, pentru că aduce un plus de imagine atât României, cât şi Timişoarei. Dincolo de dezvoltarea acestei ramuri sportive, Timişul va beneficia şi economic, prin promovarea turistică a Lacului Surduc. În prezent, aici nu există infrastructură, apă, canalizare, curent electric pe malurile lacului sau căi de acces asfaltate. Sunt doar câteva case de vacanţă ridicate fără autorizaţie pe mal, mai ales de pescarii împătimiţi.

CSU PLOIEŞTI, CAMPIOANA ROMÂNIEI LA BASCHET MASCULIN

Echipa de baschet masculin CSU Ploieşti a câştigat, pe teren propriu, meciul şase al finalei cu BC Mureş Tg. Mureş, scor 83-76 (39-40) şi cu scorul general de 4-2 a cucerit astfel al 9-lea titlu naţional din palmares. În precedentele partide, prahovenii s-au impus cu 83-79, 83-78, 89-79, în timp ce ardelenii s-au impus în două meciuri, cu 91-81 şi 90-63. CSU Ploieşti a câştigat titlul naţional şi în 2012.

ULTIMUL MECI OFICIAL PENTRU VIRGIL STĂNESCU

După ce a primul să titlu din carieră CSM Ploieşti, baschetbalistul Virgil Stănescu şi-a anunţat retragerea din activitate. Originar din Bucureşti, pivotul de 36 ani şi 2,08 m şi-a început cariera la Soced Bucureşti. A jucat trei ani la nivel universitar în Statele Unite ale Americii, pentru South Alabama, iar apoi a evoluat pentru echipele: Opel Skyliners Frankfurt, Telindus Oostende, Turk Telekom Ankara, Dinamo Erbaşu Bucureşti, Spartak Sankt-Petersburg, Al Qadisiya Kuwait, Spartak Primorje Vladivostok, Unics Kazan, CSK-VVS Samara, Banca Tercas Teramo, Steaua Turabo Bucureşti, BC Mureş şi CSU Ploieşti.

MIAMI HEAT VA JUCA FINALA NBA

Miami Heat a reuşit să ajungă în finala NBA pentru al treilea an consecutiv, după ce a câştigat finala Conferinţei Estice, impunându-se clar în meciul decisiv: Miami Heat - Indiana Pacers 99-76 (4-3 la general). Campioana en titre s-a chinuit mult să ajungă în finala NBA, după ce a dominat clar sezonul regulat. Dar problemele au început să apară spre finalul sezonului, iar finala cu Spurs pare mult mai grea decât la începutul play-off-ului! Partida de luni n-a avut istoric, Pacers cedând pasul în sfertul al doilea, la pauză gazdele conducând cu 52-37. James - cu 32 de puncte şi Wade - cu 21 de puncte şi 9 recuperări au făcut legea pe teren, reuşind să acceadă în cea de-a treia finală NBA consecutivă. Primul meci al finalei Miami Heat - San Antonio Spurs este programat joi noaptea, în Florida.

S-A RETRAS BASCHETBALISTUL JASON KIDD

Conducătorul de joc Jason Kidd, dublu medaliat olimpic cu aur (2000, 2008) şi campion NBA cu Dallas în 2011, a anunţat că se retrage din activitate după 19 ani în lumea baschetului. Jucătorul american, în vârstă de 40 de ani, a evoluat în acest sezon la New York Knicks, având contract până în 2015. El a mai jucat în cariera sa pentru echipele Dallas Mavericks (1994-1996 şi 2008-2012), Phoenix Suns (1996-2001) şi New Jersey Nets (2001-2008). „Cariera mea a reprezentat o experienţă incredibilă, dar după 19 ani e cazul să mă opresc”, a declarat Kidd, care este considerat unul dintre cei mai buni pasatori din istoria NBA, dar şi unul dintre cei mai buni recuperatori, ca şi conducător de joc (are doar 1,93 m înălţime).

SARA ERRANI ŞI SERENA WILLIAMS, ÎN SEMIFINALE LA ROLAND GARROS

Jucătoarea italiană de tenis Sara Errani, cap de serie nr. 5, şi sportiva americană Serena Williams, principala favorită a competiţiei, s-au calificat, ieri, în semifinale la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Errani a învins-o, în sferturile de finală, cu 6-4, 7-6 (8/6), pe Agnieszka Radwanska (Polonia), cap de serie nr. 4, în timp ce Williams a trecut, cu 6-1, 3-6, 6-3, de Svetlana Kuzneţova (Rusia). Cele două tenismene se vor întâlni în semifinale. Sara Errani, finalistă anul trecut la Roland Garros, a ajuns pentru a treia oară în carieră în semifinalele unui turneu de Grand Slam. Serena Williams, care a câştigat turneul de la Paris în 2002, a reuşit a 29-a victorie consecutivă şi şi-a îmbunătăţit recordul personal. Americanca va juca a 23-a semifinală de Grand Slam din carieră şi a treia de la Roland Garros.

FERRER VS. TSONGA, ÎN PENULTIMUL ACT LA ROLAND GARROS

Tenismanul spaniol David Ferrer, cap de serie nr. 4, s-a calificat, iero, în semifinale la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Ferrer l-a învins, în sferturile de finală, cu 6-2, 6-1, 6-1, pe compatriotul său Tommy Robredo, al 32-lea favorit al competiţiei. Ferrer, care s-a calificat pentru a doua oară în semifinalele unui turneu de Grand Slam, nu a pierdut niciun set de la începutul turneului de la Paris. În semifinale, Ferrer îl va întâlni pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, cap de serie nr. 6, care a trecut, în sferturi, cu 7-5, 6-3, 6-3, de elveţianul Roger Federer, al doilea favorit al competiţiei. Este pentru a cincea oară din 2004 când Federer nu ajunge în semifinalele unui turneu de Grand Slam.

CINCI ORAŞE ÎŞI DISPUTĂ ORGANIZAREA LC LA HANDBAL MASCULIN

Contracul dintre Federaţia Europeană de Handbal şi Koln, unde în ultimii ani s-a desfăşurat Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal masculin, va expira la finele sezonului 2014, astfel că numai puţin de cinci oraşe îşi doresc să să organizeze competiţia. Pe lângă Koln, mai sunt interesate Hamburg, Londra, Berlin şi Dusseldorf, acest din urmă oraş propunând ca opţiune stadionul formaţiei Fortuna. Stadionul este prevăzut cu acoperiş retractabil, astfel că această idee ar putea fi uşor pusă în practică, mai ales că există şi exemplul finalei campionatului danez la handbal masculin, găzduită tot pe un stadion şi la care au fost prezenţi 40.000 spectatori. Stadionul Fortunei Dusseldorf are o capacitate de 51.000 locuri, astfel că s-ar putea înregistra noi recorduri de audienţă, iar reţeta financiară ar fi una cu un succes şi mai mare.

NIKOLA KARABATIC VA JUCA LA FC BARCELONA

Handbalistul francez Nikola Karabatici, al cărui contract cu echipa Aix-en-Provence s-a încheiat, a semnat, ieri, o înţelegere pe patru sezoane cu formaţia FC Barcelona, a anunţat clubul spaniol. În vârstă de 29 de ani, Nikola Karabatic a jucat în cariera sa la echipele Montpellier (2000-2005 şi 2009-2013) şi THW Kiel (2005-2009), iar din februarie a evoluat la Aix-en-Provence, după ce şi-a reziliat contractul cu Montpellier pentru că a fost implicat într-un scandal legat de pariuri ilegale. Considerat unul dintre cei mai buni handbalişti din lume, Karabatic a câştigat două medalii olimpice de aur (2008, 2012), două titluri de campion mondial (2009, 2011), două titluri de campion european (2006, 2010) şi două Ligi ale Campionilor (2003 cu Montpellier şi 2007 cu THW Kiel). Mai mulţi jucători, printre care Nikola şi Luka Karabatic, şi foşti jucători ai echipei Montpellier sunt bănuiţi a fi implicaţi într-o presupusă trucare a meciului cu Cesson, disputat pe 12 mai 2012, pentru a obţine câştiguri din pariuri.

PROTESTELE DIN ISTANBUL AR PUTEA INFLUENŢA CANDIDATURA PENTRU JO 2020

Primarul Istanbulului, Kadir Topbaş, şi-a exprimat preocuparea faţă de protestele violente care paralizează oraşul de mai multe zile, temându-se că incidentele ar putea afecta candidatura pentru Jocurile Olimpice din 2020. El a calificat retragerea poliţiei ca „mult prea târzie” şi s-a întrebat cum se poate explica lumii ceea ce se petrece în ultimele zile în acest oraş. „Cum explicăm imaginile care se difuzează, fără prea multe comentarii, în întreaga lume, prin care se arată incidentele petrecute în Istanbul? Cum vom putea continua să invităm Jocurile 2020 la Istanbul? Cred că acum toţi pierdem”, a afirmat Topbaş. Istanbul se confruntă cu Madrid şi Tokyo în finala procesului de selecţie pentru organizarea Jocurilor Olimpice, iar decizia finală se va lua la Congresul Comitetului Internaţional Olimpic din septembrie, de la Buenos Aires. Sloganul candidaturii este “Bridge Together” (Un Pod, împreună) şi insistă pe vocaţia Istanbulului ca oraş capabil să unească diferite culturi şi viziuni prin intermediul dialogului şi a bunei înţelegeri, o imagine afectată prin violenţele petrecute în ultima perioadă în metropola turcă.

PLAY-OFF ÎN NHL

Bruins a reuşit o nouă mare surpriză în finala Conferinţei Estice a play-off-ului NHL, impunându-se clar şi în cel de-al doilea meci din Pittsburgh: Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 1-6 (0-2 la general). Mare favorită la trofeu în acest sezon - după o campanie de achiziţii fulminantă (gen Manchester City sau PSG în fotbal!) - Penguins se apropie cu paşi mari de o nedorită eliminare din play-off, înainte de a fi capabilă să lupte pentru Cupa Stanley! Bruins s-a impus în primele două partide de la Pittsburgh şi încă într-o manieră autoritară, Penguins strălucind doar la capitolul... penalităţi! Meciul al treilea al seriei se joacă în această noapte, în Boston.

PARIU NEBUNESC FĂCUT DE FLOYD MAYWEATHER

Conform presei americane, pugilistul american Floyd Mayweather, mare amator de pariuri, ar fi mizat sume uriaşe pe meciuri din NBA sau din NFL. Ce a făcut însă luni seară este de-a dreptul nebunesc: Mayweather a pariat 5,9 milioane de dolari pe victoria lui Miami Heat în meciul cu Indiana Pacers, la mai mult de şapte puncte diferenţă! Iar pugilistul a fost foarte inspirat, actuala campioană din NBA reuşind să se impună cu 99-76. Însă, un director de casă de pariuri din Las Vegas consideră că un singur om nu poate risca atât de mulţi bani nici dacă împarte suma respectivă la mai multe case. Mayweather nici nu a confirmat, nici nu a infirmat pariul, în urma căruia ar fi obţinut un profit de 6,5 milioane de dolari! Se pare că pugilistul a pariat aceşti bani la doar câteva minute dupa ce semnase un nou contract cu Showtime, pentru şase meciuri, în urma căruia va primi 200 de milioane de dolari.