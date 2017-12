CINCI JUCĂTOARE DIN ROMÂNIA, LA DUBLU LA US OPEN

Cinci jucătoare din România, constănţeanca Simona Halep, Monica Niculescu, Irina-Camelia Begu, Sorana Cîrstea şi Alexandra Cadanţu, vor evolua în proba feminină de dublu din cadrul US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Cîrstea face pereche cu italianca Alberta Brianti şi va juca în primul tur cu favoritele nr. 13, Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza (SUA / India). Cadanţu şi Mathilde Johansson (Franţa) vor întâlni în primul tur perechea americană Irina Falconi / Maria Sanchez, în timp ce Begu, care joacă tot cu o franţuzoaică, Alize Cornet, va disputa runda inaugurală contra cuplului germano-austriac Angelique Kerber / Tamira Paszek. Niculescu şi Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) vor întâlni cuplul american Madison Keys / Jessica Pegula, iar Halep şi Olga Savciuk (Ucraina) vor juca în compania perechii Renata Voracova / Klara Zakopalova. La masculin, perechea Horia Tecău / Robert Lindstedt (România / Suedia), cap de serie nr. 3, va întâlni în runda inaugurală cuplul italo-argentinian Daniele Bracciali / Horacio Zeballos.

NICULESCU, ÎN COBORÂRE ÎN CLASAMENTUL WTA

Jucătoarea Monica Niculescu a coborât patru poziţii, pe 33, cu 1.581 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, în care între primele 100 de sportive mai figurează patru românce. Sorana Cîrstea se menţine pe 38, cu 1.496p, constănţeanca Simona Halep pe 53, cu 1.225p, iar Alexandra Cadanţu a rămas pe 68, cu 947p. Ultima româncă din Top 100, Irina-Camelia Begu, a coborât de pe 12 locuri, pe 96, cu 710 puncte. La dublu, Niculescu este pe 30, cu 2.310p, iar Begu se menţine pe locul 35, cu 2.205p. Primele trei locuri din clasamentul WTA sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Victoria Azarenka (Belarus) 9.025p, 2. Agnieszka Radwanska (Polonia) 8.115p, 3. Maria Şarapova (Rusia) 7.695.

NICIUN TENISMAN ROMÂN ÎN TOP 100 ATP

Tenismanul Victor Hănescu a urcat un loc, până pe 102, cu 542 de puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, redevenind jucătorul român cel mai bine clasat în această ierarhie. În schimb, Adrian Ungur a căzut 26 de locuri şi se află pe poziţia 110, cu 502p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău a stabilit un nou record pentru tenisul românesc, după ce a urcat pe locul 5 în clasamentul de dublu ATP, cu 6.510p, la egalitate cu partenerul său, suedezul Robert Lindstedt. Primii trei sportivi din ierarhia de simplu sunt: 1. Roger Federer (Elveţia) 12.165p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 11.270p, 3. Rafael Nadal (Spania) 8.715p.

TECĂU REVINE ÎN ECHIPA ROMÂNIEI DE CUPA DAVIS

Căpitanul nejucător al echipei României de Cupa Davis, Ciprian Porumb, a anunţat că a primit confirmarea din partea constănţeanului Horia Tecău, în privinţa prezenţei celui mai bun jucător român al momentului la meciul din Cupa Davis, cu Finlanda, programat la Cluj-Napoca, între 14 şi 16 septembrie, în cadrul Grupei I a Zonei Euro-Africane. „Mă bucur foarte tare de revenirea lui Horia Tecău, care va fi astfel şi portdrapelul echipei noastre, după ce a fost portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Londra. Mă bucură că se ajunge la o normalitate în Cupa Davis şi salut gestul lui Horia, căruia îi ţinem pumnii la US Open şi sperăm într-o evoluţie excelentă a sa. Crivoi şi Mergea au anunţat de câteva zile că vor veni, iar Tecău, Luncanu şi Dăescu după ei, duminică fiind termenul limită transmis prin convocări. Nu este decis încă cum vom juca la dublu. Vom anunţa cu zece zile înaintea competiţiei”, a declarat Porumb, care i-a convocat, în afară de Tecău, pe Victor Crivoi, Florin Mergea, Alex Luncanu şi Andrei Dăescu.

S-A STINS DIN VIAŢĂ TELU DIAMANDI

Cel mai în vârstă dintre practicanţii jocului cu balonul oval din România, fost component al echipelor bucureştene Sportul Studenţesc, Locomotiva şi Progresul, Constantin Telu Diamandi, care a împlinit pe 14 august vârsta de 98 de ani, a murit duminică. Diamandi, care a evoluat pe postul de mijlocaş la grămadă, a devenit campion cu Sportul în perioada interbelică. El s-a retras din activitate la vârsta de 45 de ani, după care a devenit arbitru.

NAŢIONALA DE BASCHET MASCULIN A ROMÂNIEI, A TREIA ÎNFRÂNGERE ÎN PRELIMINARIILE CE

Echipa naţională de baschet masculin a României a fost învinsă, aseară, în deplasare, de reprezentativa Letoniei, scor 53-89 (29-49), în a patra partidă din Grupa D a preliminariilor CE din 2013. Echipa României a înregistrat luni seară cea mai drastică înfrângere de până acum în preliminariile CE din 2013. Pentru Româniaau marcat: Mandache 14 puncte, Moldoveanu 11, Nicoară 9, Silvăşan 7, Drăguşin 7, Paul 2, Popescu 2, Popa-Calotă 1. Tricolorii au obţinut o victorie la debutul în preliminarii, la Sibiu, 90-84 cu Olanda, după care au pierdut în deplasare, cu Georgia, scor 64-80 şi, din nou la Sibiu, cu Bosnia & Herţegovina, scor 79-84. După patru etape, România ocupă locul 4 în grupă, cu 5 puncte. Celelalte meciuri din Grupa D ale României se vor disputa după următorul program: Olanda - România (30 august), România - Georgia (2 septembrie, Sibiu), Bosnia & Herţegovina - România (8 septembrie)şi România - Lituania (11 septembrie, Sibiu). Primele două clasate, plus alte patru echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament în cele şase grupe, vor obţine calificarea la turneul final al CE din 2013, din Slovenia.

LOCUL 4 PENTRU NAŢIONALA DE BASCHET FEMIN A ROMÂNIEI LA CE

Naţionala de baschet feminin tineret a României s-a clasat pe locul 4 la Campionatul European din Cehia (Divizia B), având şi o jucătoare aleasă în All Stars Team. Reprezentativa de tineret a României a încheiat, duminică seară, participarea la CE din Cehia, cu un bilanţ de patru victorii (trei în prelungiri) şi patru înfrângeri, într-o competiţie cu nouă echipe la start. Primele trei clasate, adică Grecia, Germania şi Ungaria au obţinut calificarea în primul eşalon continental. „Cred că am obţinut mai mult decât ne aşteptam. Vreau să felicit întreaga echipă pentru atitudinea de care a dat dovadă, reuşind să depăşească oboseala şi presiunea psihică. Gândiţi-vă că am reuşit să eliminăm Cehia din cursa pentru primul eşalon, echipa gazdă evoluând în faţa propriilor suporteri”, a declarat antrenorul principal Dan Calancea, la finalul competiţiei. Clasament final: 1. Grecia 15p, 2. Germania 14p, 3. Ungaria 14p, 4. România 12p, 5. Cehia 12p, 6. Israel 11p, 7. Belgia 11p, 8. Elveţia 10p, 9. Bulgaria 9p. Jucătoarea Cristina Bigica a fost aleasă în echipa ideală a turneului, decisă în urma voturilor antrenorilor celor nouă echipe participante.

TRAGEDIE LA O REUNIUNE ATLETICĂ

Un arbitru a decedat după ce a fost rănit grav, duminică, de o suliţă la o reuniune atletică pentru tineret de la Dusseldorf. Oficialul, în vârstă de 75 de ani, a fost atins la gât de o suliţă, în momentul în care se îndrepta să măsoare distanţa parcursă de obiectul aflat încă în zbor. După ce a primit îngrijiri la faţa locului, bărbatul, care a pierdut mult sânge, a fost transportat la spitalul din Dusseldorf, unde a fost operat, însă nu a reuşit să supravieţuiască peste noapte. Conform presei germane, el fusese lovit la cap şi la artera carotidă şi pierduse foarte mult sânge. Bild scrie că suliţa care l-a lovit fusese lansată de o tânără de 17 ani, iar bărbatul a fugit să calculeze distanţa parcusă de obiect, însă nu a calculat corect traiectoria acesteia. Şapte persoane, şocate de incident, au primit îngrijiri în stadion, publicul, circa 800 de spectatori, fiind evacuat de poliţie, iar reuniunea anulată.

BERNIE ECCLESTONE S-A CĂSĂTORIT A TREIA OARĂ

Administratorul drepturilor comerciale ale Campionatului Mondial de Formula 1, Bernie Ecclestone, în vârstă de 81 de ani, s-a căsătorit cu brazilianca Fabiana Flosi, 35 de ani, acesta fiind al treilea mariaj al omului de afaceri britanic, informează presa internaţională. Potrivit The Sun, ceremonia a avut loc în secret, în urmă cu două săptămâni, la cabana lui Ecclestone din staţiunea elveţiană Gstaad. Bernie Ecclestone şi Fabiana s-au cunoscut în 2009, la Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, unde viitoarea sa soţie era prezentă în calitate de vicepreşedinte de marketing. Ei s-au logodit în luna aprilie. Ecclestone a mai fost căsătorit de două ori, mai întâi în anii ‘50, cu Ivy Bamford, cu care are o fiică (Deborah), apoi timp de 24 de ani (1985-2009) cu fostul model croat Slavica Radic, cu care are două fete, Tamara şi Petra. Slavica şi cele două fiice ale sale se aflau la Los Angeles în momentul căsătoriei lui Ecclestone cu Fabiana.