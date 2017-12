CHIVU, LA UN PAS DE GALATASARAY

Cristian Chivu nu a plecat cu Internazionale Milano în turneul amical din Indonezia, semn că discuţiile de prelungire a contractului cu “nerazzurrii” au picat definitiv. Fostul căpitan al naţionalei României nu e de acord cu oferta salarială (două milioane de euro pe an) a milanezilor şi a pornit în căutarea unei noi echipe. Pe lângă interesul manifestat de cluburi precum Napoli, Getafe sau Valencia, a mai apărut şi varianta Galatasaray. Impresarul Giovani Becali, aflat în relaţii bune cu Fatih Terim, antrenorul campioanei Turciei, a confirmat tratativele. Chivu ar putea încasa la Istanbul un salariu de circa trei milioane de euro pe an, dar şi o primă de instalare consistentă. De Chivu s-a interesat şi Fenerbahce Istanbul.

DANIEL NICULAE PLEACĂ DE LA NANCY

Atacantul român Daniel Niculae şi-a încheiat conturile cu echipa de fotbal AS Nancy, la care a evoluat sub formă de împrumut în acest sezon, urmând să revină la AS Monaco, formaţie cu care mai are un an de contract. Antrenorul lui Nancy, Jean Fernandez, a explicat că păstrarea internaţionalului român este nefezabilă din punct de vedere financiar pentru gruparea din estul Franţei. Monaco a retrogradat în urmă cu un an în liga secundă, iar în acest sezon s-a clasat pe locul 8, ratând astfel revenirea pe prima scenă a fotbalului francez. În vârstă de 29 ani, Daniel Niculae a mai evoluat în cursul carierei sale la Rapid Bucureşti (2001-2006) şi AJ Auxerre (2006-2010).

DAVID VILLA NU ESTE REFĂCUT PENTRU EURO 2012

Atacantul echipei FC Barcelona, David Villa, care a suferit o fractură la tibia stângă în decembrie 2011, nu va juca la turneul final al Campionatului European din Ucraina şi Polonia, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF). „David Villa nu va fi inclus pe lista de 20 de jucători de câmp pe care Vicente Del Bosque o va anunţa duminică. După ultimele antrenamente, jucătorul l-a anunţat pe selecţioner că nu va putea juca la turneul final, cu toate că şi-ar fi dorit acest lucru”, se arată în comunicatul RFEF. Villa, în vârstă de 30 de ani, este al doilea jucător al campioanei mondiale şi europene care declară forfait pentru EURO 2012, după fundaşul Carles Puyol.

CARLOS MARTINS RATEAZĂ EURO 2012

Mijlocaşul Carlos Martins, care a suferit o leziune musculară, a fost înlocuit cu Hugo Viana (Sporting Braga) în lotul echipei naţionale a Portugaliei pentru turneul final al Campionatului European din Ucraina şi Polonia, a anunţat Federaţia Portugheză de Fotbal. Carlos Martins, împrumutat de Benfica Lisabona la Granada, fusese convocat de selecţionerul Paulo Bento în lotul de 23 de jucători pentru competiţia ce va avea loc în perioada 8 iunie - 1 iulie. Portugalia face parte din Grupa B a turneului final, alături de Danemarca, Germania şi Olanda.

BAYERN A ÎNVINS OLANDA, ÎNTR-UN MECI AMICAL

Marţi seară, pe “Allianz-Arena” din Munchen, într-un meci amical, Bayern Munchen a întrecut, cu 3-2 (Kroos 17, Petersen 28, M. Gomez 87 / Huntelaar 19, Narsingh 21) selecţionata Olandei. Partida a reprezentat o datorie de onoare a formaţiei bavareze faţă de reprezentativa batavă, după o accidentare suferită de Arjen Robben în 2010. Atunci, s-a născut o vie polemică între federaţia olandeză şi club, din cauza nerespectării cu stricteţe a regulilor FIFA de eliberare a jucătorilor pentru meciurile interţări. “Bavarezul” Robben a jucat marţi pentru naţionala Olandei, înlocuindu-l pe Narsingh, în min. 76.