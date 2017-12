VICTORII ÎN BULGARIA PENTRU ACADEMIA HAGI

Două echipe de juniori ale Academiei Hagi, 1999 şi 2002, au disputat, sâmbătă, în Bulgaria, partide de verificare în compania formaţiilor similare ale clubului Izida Dobrici. Academia Hagi 1999 (antrenor Nicolae Roşca) a trecut, cu 2-1 (Ionuţ Crînganu şi Robert Burcea), de Izida Dobrici 1999. În repriza secundă Murariu a apărat o lovitură de pedeapsă. Au evoluat: Murariu - Mişilăricu, Suflaru, Apetrei - Crînganu, Ene, Zamfir, Măţan - Burcea, Măgeruşan, Dumitraşcu. Au mai jucat: Iordan, Acasandrei, Bîrzu, Apostolache, R. Gheorghe. Academia Hagi 2002 (antrenor Constantin Fălină) a învins, cu 3-0 (Louis Munteanu, Alexi Pitu şi Tanasis Papazou), pe Izida Dobrici. Au evoluat: Stănciulescu - Dămăşaru, Grosu, Grameni - Bîrzu - Munteanu, Pitu. Au mai jucat: Tudor, Bileca, Emre, Voicu, Tenea, Danciu, Papazou. Confruntările dintre Izida Dobrici şi Academia Hagi au făcut parte din manifestările prilejuite de ziua naţională a Bulgariei.

CHIVU, DORIT DE JUVENTUS TORINO

Juventus Torino, echipă care se bate la titlu în Serie A, alături de AC Milan, este interesată de achiziţionarea unor jucători aflaţi la sfârşit de contract cu cluburile lor, printre fotbaliştii pe care îi are în vedere numărându-se fundaşii Walter Samuel şi Cristian Chivu, de la Internazionale Milano. Juventus are nevoie de întăriri pentru sezonul viitor, în care va evolua aproape sigur în Liga Campionilor, iar din motive economice oficialii torinezi sunt foarte atenţi la piaţa jucătorilor cu cost de transfer zero. Chivu îşi va încheia contractul cu Inter la finalul actualului sezon şi, până în prezent, gruparea milaneză nu i-a propus prelungirea contractului. Presa italiană a scris că de serviciile sale mai este interesată gruparea Napoli.

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI LA RUGBY

Franţa şi Irlanda au terminat la egalitate partida restanţă din etapa a doua a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby, meci disputat ieri pe Stade de France. Un egal care nu ajută pe nimeni, irlandezii ieşind din lupta pentru trofeu, în timp ce francezii pierd teren în comparaţie cu galezii. Scor final: Franţa - Irlanda 17-17 (6-17). Clasament la zi: 1. Ţara Galilor 6p, 2. Franţa 5p, 3. Anglia 4p, 4. Irlanda 3p, 5. Scoţia 0p, 6. Italia 0p.

CHELSEA L-A CONCEDIAT PE VILLAS BOAS

Site-ul oficial al clubului londonez a anunţat că Andre Villas Boas şi Chelsea nu mai formează o echipă. Înfrângerea de sâmbătă cu West Bromwich, scor 0-1, a fost picătura care a umplut paharul răbdării pentru Roman Abramovici. Spaniolul Rafa Benitez este principalul nume vehiculat pentru înlocuirea tehnicianului portughez, Chelsea sperând să-l convingă pe fostul manager al lui Liverpool şi Inter să accepte oferta înainte de meciul cu Birmingham din FA Cup, programat joi. Până la instalarea unei noi bănci tehnice, echipa va fi antrenată de Roberto Di Matteo, care, în cazul în care Benitez va refuza, va fi confirmat în funcţia de antrenor principal până la finalul sezonului.

HIGUAIN NU ESTE TRANSFERABIL, DACĂ NU VINE AGUERO...

Mai multe echipe de fotbal din Europa şi-au manifestat interesul de a-l transfera pe Gonzalo Higuain, însă antrenorul Jose Mourinho a declarat că Real Madrid nu vrea să se despartă de jucător. Portughezul a anunţat că Higuain nu este transferabil. „Este unul dintre cei mai buni atacanţi din lume şi numai cineva stupid ar vrea să se despartă de el. Higuain este un tip foarte special în ochii mei. Nu am nicio intenţie să mă despart de el”, a spus Mourinho pentru Marca, după ce presa britanică a scris că Real Madrid vrea să-l transfere la vară pe argentinianul Kun Aguero, de la Manchester City, care l-ar primi la schimb pe... Gonzalo Higuain plus o sumă de bani.

O GRENADĂ A EXPLODAT ÎN VESTIARUL LUI CHELSEA

Un grenadă fumigenă a explodat vineri în vestiarul lui Chelsea, înainte de antrenament. Clubul londonez a declanşat o anchetă pentru a vedea cine a adus grenadele acolo. Iniţial s-a crezut că este vorba de o răzbunare a fanilor, dar presa din Anglia a scris că acestea au fost aduse doi fotbalişti de la echipa secundă a clubului. În urma incidentului vestiarul s-a umplut de fum, iar jucătorii, în frunte cu Drogba, au ieşit fugind.