Ultracatolicii polonezi propun pedeapsa cu închisoarea pentru fertilizarea in vitro

Un proiect de lege al ultracatolicilor polonezi care susţine introducerea unei pedepse cu închisoarea pentru persoanele care au recurs la fertilizarea in vitro va fi examinat în cursul acestei săptămîni de parlamentarii polonezi. Iniţiativă a grupului de cetăţeni “Contra in vitro”, proiectul a reunit în favoarea sa peste 160.000 de semnături. Proiectul de lege propune ca toate persoanele ale căror acţiuni conduc la fertilizarea in vitro să fie pasibile de pedeapsă cu închisoarea de pînă la trei ani. Proiectul, depus în Parlament la jumătatea lunii iunie, va fi examinat în următoarea şedinţă. În Parlamentul polonez au fost depuse mai multe asemenea proiecte de reglementare a procesului de fertilizare in vitro, două ale partidului liberal Platforma Civică, unul al stîngii social democrate şi unul al partidului concervator Dreptate şi Justiţie.

Biserica Romano-Catolică din Polonia alimentează dezbaterea prin declaraţii publice autoritare prin care condamnă fecundarea in vitro. Preoţii polonezi califică fertilizarea in vitro ca fiind un avort rafinat deoarece această metodă ucide numeroşi embrioni la fiecare tentativă. După căderea comunismului în 1989, Biserica Romano-Ctolică poloneză a obţinut interzicerea avorturilor, infracţiune pasibilă în Polonia de pedeapsă cu închisoarea de pînă la doi ani, excepţie făcînd cazurile de viol, incest sau malformaţie ireversibilă a embrionului. În urmă cu cîteva săptămîni, ultracatolicii polonezi protestau împotriva concertului Madonnei care a avut loc pe 15 august, la Varşovia, considerînd acest eveniment o blasfemie. Un comitet al ultracatolicilor a cerut municipalităţii anularea concertului scandalos al cîntăreţei, programat la o dată sfîntă pentru catolici.