Un bărbat s-a baricadat într-o clădire din Italia și amenință că se aruncă în aer

Un bărbat de origine albaneză s-a baricadat într-o clădire din nordul Italiei şi ameninţă că va împuşca trecătorii şi se va arunca în aer, afirmă surse citate de ziarul Il Messaggero şi de agenţia ANSA. Imigrantul de origine albaneză, care are antecedente penale, are un pistol. El a ieşit pe balconul unei clădiri din localitatea Manta (regiunea Piemonte) şi ameninţă că va împuşca trecătorii şi se va arunca în aer. "Vă omor pe toţi. Voi comite un atentat, mă voi arunca în aer", afirmă individul. Forţele de ordine italiene au izolat perimetrul şi încearcă să discute cu suspectul. Suspectul a fost condamnat în trecut pentru infracţiuni de drept comun, fără a se cunoaşte dacă are legături cu organizaţii islamiste.