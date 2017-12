Un constănţean scoate la licitaţie singurul Picasso din România

Doru-Dan Preda, mare colecţionar de artă medievală şi contemporană, provine din familia Buzeştilor, un neam de boieri din Oltenia. Acesta este absolvent al Institutului de Marină „Mircea cel Bătrîn” din Constanţa, promoţia 1979. Încă din perioada studenţiei, s-a remarcat prin preocupările ştiinţifice, pasiunea sa pentru artă şi cultură transformîndu-l într-un veritabil colecţionar. Experienţa anilor tinereţii, ca şi comandant de navă, i-a dat posibilitatea să-şi dezvolte spiritul artistic, nu doar de a lua contact cu natura, cu mările şi oceanele lumii, acesta vizitînd aproape toate marile muzee şi cunoscînd importanţi colecţionari din străinătate. Din vasta sa colecţie de artă fac parte lucrări de pictură clasică românească, pictură contemporană – mai ales din grupul Ştefan Câlţia, Sorin Dumitrescu, Sorin Ilfoveanu, Marian Zidaru, Ion Alin Gheorghiu şi alţii, precum şi piese de mică serie din arta universală contemporană – Gio Fattori, Antonovici etc. Bun cunoscător al lui Brâncuşi, Doru-Dan Preda este posesor al unor sculpturi mici şi medii. În anul 1990, a deschis prima galerie particulară de artă din România „Royal Gallery Ltd” (1991 - 1994), care a funcţionat în spaţiul pus la dispoziţie de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, iar în 2005, tot în oraşul de la malul mării, a deschis Casa de Licitaţii „Preda’s”. Pasiunea sa pentru artă şi cultură s-a concretizat şi în editarea, tot la Constanţa, a unei reviste de artă antichităţi şi arheologie, „Preda’s”, cu o grafică de excepţie şi un conţinut informaţional de calitate, avînd colaboratori de renume naţional şi internaţional. De asemenea, a editat şi o altă revistă, unică în spaţiul-creştin est-european, „Scythia Apostolică”, pentru acest merit, precum şi pentru sprijinul acordat artiştilor şi intelectualilor, fiind decorat cu cel mai mare ordin din Dobrogea, respectiv „Crucea Dobrogei”, de către Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Doru-Dan Preda se numără printre privilegiaţii care au avut ocazia să îl cunoască pe marele Picasso. „Primul meu contact cu Picasso a fost în 1972. Eram un adolescent de 17 ani, dornic să văd şi să cunosc cît mai multe lucruri despre lume şi mai ales despre artă, cînd am plecat într-o excursie cu un grup de studenţi români, ajungînd şi pe Coasta de Azur. În timp ce colegii mei de la Craiova au preferat să viziteze luxoasele Nisa şi Monaco, eu am insistat pe lîngă unul dintre institutori să mă ducă la Vallauris, chiar la atelierul de ceramică al lui Picasso, unde ştiam că îşi petrece cea mai mare parte a zilei. Trăiam cu obsesia de a-l întîlni pe marele artist, o legendă în viaţă”, mărturiseşte colecţionarul. Imaginea creatorului care lucra la o pictură cu porumbei îi va rămîne întipărită, pentru totdeauna, colecţionarului. Cîţiva ani mai tîrziu, în 1980, Doru-Dan Preda ajungea la Rouen, în Franţa, ca ofiţer III pe nava „Fierbinţi” şi urma să îl cunoască, printr-o întîmplare, pe vînzătorul de fructe al lui Picasso, Jean Pierre, cel căruia pictorul îi realizase un portret: „Jean-Pierre cu pepene”. Pasionatul de artă a reuşit să intre în posesia lucrării, oferind suma de 220.000 de franci francezi (35.000 de dolari). Pictura, ulei pe pînză, are dimensiunile 67.5 cm x 81 cm şi, conform documentelor prezentate de colecţionar, este expertizată de directorul Pan Architettura Finanziaria - Italia, mr. Simone Fiorini, precum şi de prof. Luca Amatti, expert oficial Picasso şi Giovanni Fattori.

Colecţionarul Doru-Dan Preda a precizat că o parte importantă din suma obţinută în urma vînzării lucrării „Jean-Pierre cu pepene” va fi investită în continuarea editării revistei „Preda’s”, precum şi în promovarea peste hotare a artiştilor Gelu Costea, Ana Maria Baciu şi Oana Sfetcu – pictură, Mircea Enache – sculptură şi Eusebio Spânu – ceramică. Tot de astăzi, Casa de Licitaţie „Preda’s” îşi va mări numărul acţionarilor, devenind societate pe acţiuni.