Un oraș întreg, eliberat de sub controlul DAESH

Forțele de securitate irakiene au eliberat în întregime orașul Tal Afar, după o ofensivă de opt zile pentru alungarea militanților grupării DAESH (Stat Islamic/SI) din localitate și din împrejurimile ei, a anunțat duminică armata irakiană, citată de agenția Xinhua. Într-un scurt comunicat, generalul Abdul-Amir Yarallah, de la Comandamentul operațiunilor comune, a anunțat că Divizia 9 Blindate a armatei și unități paramilitare Hashd Shaabi au recucerit cartierul Al-Aslari, zona industrială și satul învecinat Al-Rahma din nord-estul orașului. Odată cu recucerirea ultimelor cartiere, trupele irakiene au eliberat complet orașul Tal Afar, situat la circa 70 km de Mosul, se precizează în comunicat. Trupele și vehiculele blindate avansează acum către orașul Aydhiyah și satele învecinate, aflate încă sub controlul DAESH. Zona Tal Afar se întinde pe o suprafață de circa 3.206 km pătrați și cuprinde orașul Tal Afar și alte trei orașe mai mici: Zummar, aflat sub controlul forțelor de securitate kurde, Mahalabiyah, care a fost eliberat de sub controlul jihadiștilor în ultimele câteva zile, și Ayadhiyah, care se află încă sub controlul DAESH. În întreaga zonă Tal Afar se află 47 de sate răspândite în jurul orașului Tal Afar și a celor trei localități - Zummar, Mahalabiyah și Ayadhiyah. Majoritatea populației din zona Tal Afar sunt sunniți și turkomani șiiți, la care se adaugă kurzi și alte minorități.