Un singur drum judeţean blocat

DRUMURI JUDEŢENE. Căderile abundente de zăpadă din ultimele două zile au blocat mai multe drumuri judeţene pe care utilajele Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa nu au putut interveni din cauza viscolului. Directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu, a declarat că intervenţia utilajelor a fost necesară în mai multe cazuri în care maşinile au rămas blocate în zăpadă. “Mulţi dintre participanţii la trafic nu au respectat recomandările pe care le-am făcut, de a nu se aventura la drum în aceste condiţii, motiv pentru care am fost solicitaţi în mai multe rânduri să scoatem din nămeţi autovehicule blocate. Am întâlnit cazuri în care maşinile nu erau echipate corespunzător, acesta fiind motivul pentru care au rămas în zăpadă, dar am întâlnit şi cazuri în care, deşi maşinile aveau cauciucuri de iarnă şi lanţuri, nu au putut trece de troienele de zăpadă viscolită. De asemenea, utilajele Regiei au fost solicitate de către Serviciul Judeţean de Ambulanţă pentru a veni în sprijinul paramedicilor ce trebuia să ajungă la diferite cazuri”, a declarat Gâmbuţeanu. El a afirmat că, până aseară, angajaţii Regiei reuşiseră să deblocheze 65 de autovehicule şi 13 tiruri şi să permită intervenţia a 12 ambulanţe la cazurile din localităţile Pantelimonu, Peştera, Albeşti, Tariverde, Fântâna Mare, Negru Vodă. În ceea ce priveşte situaţia drumurilor judeţene, directorul RAJDP a făcut încă odată recomandarea către şoferi să evite, pe cât posibil, deplasarea în aceste zile. “Din cauza viscolului şi a troienelor de zăpadă de pe anumite porţiuni ale drumurilor judeţene se circulă cu dificultate pe DJ 381 Siminoc - Medgidia, DJ 226A Cogealac - Râmnic, şi DJ 391 Mangalia - Negru Vodă. De asemenea, anunţăm participanţii la trafic că DJ 228 Corbu - Săcele este închis circulaţiei din cauza căderilor abundente de zăpadă şi a vântului care bate cu cu viteze de 75 - 80 km/oră”, a afirmat Gâmbuţeanu.

CONSTANŢA. La nivelul municipiului Constanţa, autoritatea locală a decis suplimentarea numărului de utilaje care intervin pentru deszăpezirea străzilor din oraş. Şeful comandamentului de iarnă de la nivelul municipiului, viceprimarul Gabriel Stan, a declarat că, în prezent, se acţionează cu 85 de utilaje. “Pe lângă maşinile cu lamă avem şi utilajele care împrăştie material antiderapant. Pe această cale facem încă odată un apel la locuitorii oraşului să nu mai parcheze maşinile pe marginea străzii, pentru a permite maşinilor de deszăpezire să intervină. De asemenea, solicităm constănţenilor să nu mai arunce zăpada pe şosea, pentru că îngreunează intervenţia utilajelor”, a declarat Gabriel Stan.

DRUMURILE NAŢIONALE. Zece drumuri naţionale sunt închise în continuare, din cauza ninsorilor puternice înregistrate în ultimele zile, a anunţat Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Conform sursei citate, ieri, la ora 6.30, erau închise mai multe artere. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a prelungit până astăzi, ora 08.00, restricţia de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe DN 22, Mihai Viteazu - Ovidiu, km 239+382 - 287+456, şi DN 3, Ostrov - Murfatlar, km 128+500 - 243+803. Ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din această perioadă, caracterizate prin ninsoare, vânt puternic sub formă de viscol la sol şi scăderea vizibilităţii “conducătorii auto sunt rugaţi să respecte indicaţiile personalului CNADNR şi al Poliţiei, prezent pe drumurile naţionale, şi să circule cu atenţie, adaptând viteza condiţiilor meteorologice”, menţionează Compania. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, la numerele de telefon 021/318.66.09, 021/318.66.31 şi 021/9360 sau de pe pagina de internet a CNADNR (www.cnadnr.ro/ Situatia Drumurilor Naţionale). Precizăm că traficul rutier pe sensul Drajna - Bucureşti al Autostrăzii A2 a fost reluat de ieri de la ora 15.00.