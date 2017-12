Un super-concert şi... „Altceva”, cu Ştefan Bănică

Aproximativ o mie de fani ai lui Ştefan Bănică au petrecut, sâmbătă, la Casa de Cultură a Sindicatelor, o seară de neuitat în compania artistului care a decis să înceapă turneul de promovare a noului său album, „Altceva” – al 14-lea din carieră -, chiar la malul mării. De altfel, acesta le-a şi spus constănţenilor că sunt primii care ascultă live piesele de pe noul său material discografic. Mai mult, pentru a-şi apropia parcă şi mai mult admiratorii de toate vârstele, Ştefan Bănică le-a facilitat... accesul la noile piese, proiectând versurile pe ecranul amplasat pe scenă. Îmbrăcat într-un costum vişiniu, cu pantofi sport albi în picioare, artistul s-a dezlănţuit spre scenă, spre răsfăţul fanilor, care nu prea au stat în picioare de-a lungul celor două ore de concert. El a interacţionat cu membrii trupei sale, Rock’n’Roll Band, şi cu grupul The 50’s, prezentându-i publicului care i-a aplaudat la unison. Spectatorii de la Constanţa au şi „prezis”, de altfel, care va fi următorul hit al artistului, după entuziasmul cu care au primit melodia „Alerg printre stele”.

EMOŢIILE... „ANILOR DE LICEU” Concertul s-a deschis cu o invitaţie la distracţie: „Până la capăt”, iar din playlist-ul serii au mai făcut parte hituri, dar şi piese de pe noul album precum: „Super love”, „Vino”, „Am s-o aştept mereu”, „Sunt în limbă (după ea)”, „Nu e prea târziu”. Alături de Bănică, admiratorii „au retrăit” emoţiile „Anilor de liceu”, la un sfert de veac de la lansarea filmului „Liceenii”, dar şi piesa „în duet” cu seniorul Ştefan Bănică, „Cum am ajuns să te iubesc?”. Nu au lipsit din program nici single-ul „Ce e dragostea?” - în original, un duet cu Moga - , „Protestul” sau „Găseşte-mi un loc în inima ta!”. Un colaj rock’n’roll a încins şi mai mult atmosfera.

Seara s-a încheiat memorabil cu o invitaţie... energică: „Toată lumea dansează”, urmată de un bis special: „Veta”. Publicul a putut asculta şi „Can\'t Help Falling in Love”, din repertoriul nemuritorului Elvis Presley. Dar, pentru că orice lucru are un „Epilog”, concertul „Altceva” s-a încheiat cu o sesiune memorabilă de autografe, la care au avut întâietate fanii cei mai mici, cum a fost şi Robert, un băieţel care şi-a sărbătorit cei opt ani alături de idolul său, Ştefan Bănică.

După debutul incendiar de la Constanţa, turneul „Altceva” continuă la Piatra Neamţ, Iaşi, Bacău, Craiova, Cluj-Napoca, Piteşti, Braşov şi Ploieşti.