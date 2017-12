„Uniforma militară, material de propagandă electorală pentru Chițac”

07:52:38 / 02 Martie 2016

MILITARUL SI POLITICIANISMUL

Problema nu este uniforma ci daca dl Chitac este sau poate fi om politic . Cariera militara se considera a fi apolitica , cel putin teoretic . Un lucru este dovedit : militarii n-au fost si nu pot fi politicieni cu rezultate notabile . Avem destule exemple in Romania . Pot demonstra calitati deosebite in organizare , planificare , corectitudine , si alte calitati dupa ce au ajuns intr-o functie politica . La scurt timp . ei vor fi obligati sa aleaga intre a renunta la principiile cu care au intrat in politica sau sa devina complice cu cei care l-au numit . In cazul nostru , liberalii ( penelistii si pedelistii ) compromisi total , au apelat la dl Chitac pentru ca sa lase electoratului impresia ca Noul si Marele PNL este un partid nou si a rupt legaturile cu trecutul , cea ce , in realitate este imposibil . Liberalismul , in cadere libera in intreaga lume , a disparut definiv din Romania , atata cat mai era , in momentul in care PNL s-a sinucis aruncandu-se in mocirla pesedista denumita USL . Dl Chitac are rolul " istoric " de a fi doar ambalajul " Noului PNL " care are acelasi continut murdar . Asa cum am mai spus , exista doar doua variante : ori dl Chitac este hotarat sa fie cinstit si principial , ori va deveni instrumentul cu ajutorul caruia Hasotti , Dragomir , Manea , Chiru si alte produse de acest gen , vor continua sa faca aceeasi politica dezastruoasa pentru cetateni si profitabila pentru ei . Daca dl Chitac nu se va " incadra " in formatia lui Hasotti , va fi mancat de viu cu uniforma cu tot .