Unitatea medico-socială de la Agigea funcţionează cu energie alternativă

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantinescu Nicuşor-Daniel, a inaugurat, ieri, sistemul de captare a energiei solare şi cel de energie eoliană care au fost amenajate la Unitatea Medico-Socială Agigea. Unitatea sanitară de la Agigea este singura din ţară care foloseşte energie alternativă. Investiţia de aproximativ 22.000 euro a fost susţinută în totalitate de CJC, după ce, cu numai un an în urmă, autoritatea judeţeană a dat în folosinţă această unitate sanitară în care sînt internaţi 53 de pacienţi bolnavi psihic - cronic stabilizaţi. Sistemul de captare a energiei solare are capacitatea de a asigura non-stop apa caldă necesară unităţii spitaliceşti, apă care este încălzită la aproape 50 grade celsius. “În cazul în care solicitarea este mare iar sistemul nu mai face faţă, intră în funcţiune şi centrala pe care o avem“, a declarat Ovidiu Preda, directorul Unităţii Medico-Sociale Agigea. Centrala eoliană de la Agigea are capacitatea de a produce 3 kw/h energie electrică, ceea ce asigură iluminatul exterior pentru o suprafaţă de un ha. Ambele instalaţii funcţionează şi în perioada în care este înnorat, chiar şi pe perioada iernii. Potrivit afirmaţiilor lui Preda, cele două centrale reduc la jumătate costurile de funcţionare ale unităţii. “Cheltuielile pentru amenajarea acestei unităţi medico-sociale pe care am dat-o în folosinţă în 2007, inclusiv cheltuielile de funcţionare, sînt asigurate de CJC, mai puţin cele ce ţin de personalul medical, care sînt asigurate de Casa de Asigurări de Sănătate. Dacă se face un calcul din punctul de vedere al managementului, odată cu darea în folosinţă a centralelor eoliană şi solară, se reduc substanţial costurile de funcţionare, pentru că se consumă mai puţin combustibil pentru încălzire. Pe de altă parte, centrala eoliană este menită să reducă şi ea costurile de funcţionare ale acestui complex unic în România şi posibilitatea ca banii care erau folosiţi în aces scop să se utilizeze pentru extinderea unităţii spitaliceşti“, a declarat Constantinescu. El a mai spus că intenţionează extinderea, la alte unităţi, a sistemului unic folosit de Spitalul de la Agigea: “Vrem să extindem aceste sisteme de captare a energiei solare şi eoliene la restul centrelor care sînt în patrimoniul CJC - centre de plasament, cămine pentru pensionari şi chiar la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Sînt lucruri normale, care ţin de eficienţă, de management şi de capacitatea de a gestiona în folosul oamenilor aceste noi invenţii ale civilizaţiei. În cîţiva ani, ţara noastră va trebui să asigure 10% din energia pe care o foloseşte din surse alternative, astfel că trebuie să exploatăm resursele naturale de care Dobrogea beneficiază din plin“, a mai spus Constantinescu. El a adăugat că în această perioadă se află în procedură de licitaţie un proiect de construire a unui nou palier al unităţii medico-sociale, unde vor mai putea fi internate alte 15 persoane cu boli psihice. Constantinescu a atras atenţia şi asupra necesităţii înfiinţării unei unităţi spitaliceşti care să trateze bolnavii de Alzheimer. “În judeţul Constanţa este nevoie de o astfel de unitate avînd în vedere numărul persoanelor care suferă de această afecţiune“, a mai spus liderul CJC.