Utilajele Polaris au transportat aproximativ 17.000 metri cubi de zăpadă de pe domeniul public

14:59:49 / 18 Ianuarie 2017

Suntem platitori de taxe si impozite !

PE STRAZILE : LILIACULUI, PANDURILOR, PROGRESULUI........................... ! NU AU TRECUT MASINI PENTRU DESZAPEZIREA CARTIERULUI UITAT DE LUME, CARTIERULUI DE LA MAAAAAAAARGINEA LUMII MODERNE EUROPENE SI CIVILIZATE, SUNTEM VITREGITZI DE MULTE, DAR VOTANTZI SI IN SCHIMB, NE LUATZI IN SEAMA, PROBABIL CA GUVERNANTZII LOCALI ACTUALI SI ORI CARE AU FOST SI S-AU TOT PERINDAT PE LA PRIMARIA DIN CONSTANTZA, PREFECTUTA DIN JUDETZUL CONSTANTZA SI C J CONSTANTA, NE CONSIDERA CA FIIND : PROSTII LOR, PROST IMBRACATZI, NE ILUMINATZI, PADUCHIOSI..................... !