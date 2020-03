Variantele UEFA pentru reluarea competiţiilor

În contextul pandemiei de coronavirus, Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, a anunţat că există trei variante pentru reluarea întrecerilor fotbalistice, informează marca.com. Pandemia de Covid-19 a blocat toate competiţiile sportive şi nimeni nu poate anunţa când situaţia va reveni la normal.

Variantele UEFA sunt cuprinse în perioada mai - iunie 2020, însă preşedintele UEFA nu a exclus şi varianta ca actualul sezon să nu se mai joace deloc.

„Nu ştim când se va termina pandemia, aşa că avem un planurile A, B şi C. Suntem pregătiţi pentru a găsi soluţii diferite. Trebuie să aşteptăm, la fel ca toţi ceilalţi. A fost dificil să suspendăm Campionatul European, este principala sursă de venit pentru cele 50 de federaţii din totalul de 55. Dar aceasta a fost decizia corectă. Sunt mai multe opţiuni gândite pentru perioada început de mai şi până la finalul lunii iunie. Dacă nu vom putea să facem acest lucru, probabil sezonul se va pierde. Deşi este şi o propunere de a se încheia acest campionat la începutul sezonului următor, care ar începe puţin mai târziu. Soluţia luată trebuie să fie cea mai bună pentru majoritatea cluburilor şi ligilor, iar dacă ligile se vor relua, se vor relua şi meciurile din cupe şi am putea profita de aceleaşi date”, a spus Ceferin, care a atenţionat că toate deciziile luate trebuie să fie în funcţie şi de EURO 2021, care are deja o dată stabilită.

„Dacă sezonul se prelungeşte, trebuie, de asemenea, să avem în vedere că EURO 2021 va începe la 11 iunie şi că până atunci campionatele trebuie să fie deja încheiate", a adăugat acesta.