Vești bune pentru navigatori

Marinarii de pretutindeni au fost sărbătoriți ieri, de Ziua Internațională a Navigatorului. Sărbătoarea a fost instituită în 2010, la conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale de la Manila. Ziua Navigatorului a fost prilej de dublă sărbătoare pentru marinarii români, care de-acum înainte se vor bucura de condiții mai bune de muncă. Miercuri, 24 iunie, Parlamentul României a ratificat Convenția MLC 2006, care reglementează munca navigatorilor la nivel internațional. România este cea de-a 74-a țară care a ratificat Convenția, a treia din bazinul Mării Negre, după Bulgaria și Rusia. Totodată, actul normativ are drept consecinţe îndepărtarea de pe mările şi oceanele lumii a navelor sub standardele internaţionale şi scoaterea de pe piaţă a companiilor incapabile să respecte regulile shipping-ului modern. ”Sperăm să vedem Convenția cât mai repede publicată în „Monitorul Oficial“ și apoi să se înceapă aplicarea în legislația națională. Urmează 12 luni în care ea trebuie să fie implementată în textul legislației naționale”, a precizat Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, totodată reprezentantul Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu. Sindicatul Liber al Navigatorilor a fost co-participant la elaborarea textului convenției în limba română. ”Navigatorii români vor avea un sistem de asigurare socială, financiară și de sănătate la standarde moderne. Vor primi hrană și combustibil la bord în perioada în care stau la muncă, până sunt repatriați. Plata salariilor va fi un subiect de reținere a navei, așa că nu vor mai exista neplăți fără ca autoritățile să se implice. În România vor veni nave care trebuie să respecte aceste standarde, iar dacă nu le respectă, autoritățile vor interveni și vor reține nava până când standardele vor fi în conformitate cu Convenția. Cred că navele sub standard vor ieși definitiv din porturile noastre, iar în locul lor vor veni nave bune, noi”, a spus Mihălcioiu. Dacă, până în prezent, nu de puține ori au existat cazuri în care navigatorii români și-au pierdut locurile de muncă pentru că veneau dintr-o țară care nu ratificase Convenția, acum marinarii au siguranța unui loc de muncă. ”Deja sunt câteva sute de oameni care nu își mai găseau de muncă. Acum își vor găsi din nou locuri de muncă, în special în Italia, care lucrează cu această Convenție. Putem din nou să intrăm pe piața italiană”, potrivit lui Mihălcioiu. Cu alte cuvinte, ratificarea Convenției MLC2006 se impunea, mai ales că tinerii nu mai sunt tentați să se îndrepte către mare, asta cu toate că, în trecut, meseria de navigator era extrem de căutată.

ÎNAINTE, MARINARII ROMÂNI NAVIGAU LA EI ACASĂ ”Mă îngrozesc când mă gândesc în ce hal am ajuns cu forța de muncă a navigatorilor, după ce am pierdut toate navele pe care le-am avut. În zilele astea, tinerii cerșesc locuri de muncă, mai ales cadeții. Sute de absolvenți termină studiile și nimeni nu îi primește. Pe noi, în trecut, ne-a ajutat dezvoltarea flotei. Îmi amintesc că în anii '60 erau locuri de muncă atât de multe încât nu refuzam pe nimeni să angajăm la flotă. La un moment dat nu aveam ofițeri și voiam să ridicăm timonierii la gradul de ofițer, pentru că de la Bosfor veneau vapoare și nu aveam destui oameni”, a povestit comandantul Nicolae Moise, fost director al Flotei în anii '70.

La nivel mondial, există aproximativ un million și două sute de mii de marinari, iar mai bine de 90% din marfa de pe glob se transportă pe apă. În total, în România sunt aproximativ 22.000 de navigatori, iar încă 13.000 sunt personal auxiliar. Din personalul navigant, pe mare mai pleacă 9.624 de persoane, mai multe însă decât anul trecut. 800 sunt comandanți, mecanici - 900, iar ofițeri maritimi și punte - câte 3.000.