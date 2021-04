Vergil Chițac modifică Regulamentul parcărilor din Constanţa și propune noi tarife

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a venit cu o nouă propunere de zone tarifare, după scandalul parcărilor.

Joi seara, Vergil Chiţac a postat pe pagina sa de Facebook noile tarife de parcare şi noile zone de tarifare, înainte ca informațiile să mai circule în spațiul public.



"Parcarea de scurta durata de maxim 3 ore fara posibilitatea prelungirii timpului de parcare prin taxare repetata.

Plata taxei se realizeaza prin Parcometru, SMS, Aplicatie mobila de plata Luni - Duminica in intervalul 00:00 - 24:00, pe tot parcursul anului."

Astfel, zona centrală este mai bine delimitată şi taxată cu 5 lei pe oră (TVA Inclus), cu o limită de 3 ore.

Apare o nouă zonă, Zona 1B, unde parcarea va costa 3,5 lei/oră (TVA inclus), cu o limită de 3 ore.

"Dragi constănțeni, am luat cunoștință de opiniile pe care vi le-ați exprimat referitor la subiectul parcărilor.

Țin să vă mulțumesc pentru implicare și pentru că ați înțeles importanța unei discuții pe marginea unei teme pe cât de sensibile, pe atât de importante pentru viitorul orașului nostru.

Am înțeles argumentele acelora dintre dumneavoastră care reclamă că o astfel de măsură poate produce efecte neplăcute pentru unii dintre constănțeni. De aceea, am decis să vin în fața dumneavoastră și a consilierilor locali cu o nouă propunere de zone tarifare. Am concentrat mai bine zona centrală și i-am redus tariful. Am creat o nouă zona intermediară cu tarif mai mic, și am redus proporțional restul prețurilor.

Regulamentul rămâne în consultare publică, vom opera modificările necesare în text, conform cu noua propunere de zone tarifare. Consilierii au acum la dispoziție o variantă de regulament care împacă necesitățile viitorului cu nevoile actuale ale dumneavoastră. Ultimul cuvânt le aparține.

Dar vă provoc să facem împreună un mic exercițiu de imaginație:

Mare parte din rețeaua stradală a Constanței (care înseamnă doar 4% din suprafața orașului) a fost realizată înainte de 1989, iar spațiul pe care îl mai avem la dispoziție, nu ne permite să o îmbunătățim semnificativ. Așadar, arterele pe care circulă autoturismele, autobuzele, bicicletele și pietonii sunt limitate.

Pe de altă parte, ce nu este limitat și crește cu cel puțin 2.000 pe an, este numărul autovehiculelor. Acum 10 ani, acestea erau cu 20.000 mai puține pe aceleași străzi! Și vin și vă întreb: oare care va fi numărul lor peste încă 10 ani? Oare cum vor arăta atunci străzile Constanței?

Vreau să se înțeleagă foarte clar că prima propunere a fost pe măsura gravității situației, nu pentru că mi-ar face plăcere să împovărez oamenii."