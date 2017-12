Victor Ponta a lansat Fundația Black Sea Regional Projects

Fostul premier Victor Ponta a lansat, miercuri, Fundația Black Sea Regional Projects, eveniment la care au participat foști miniștri ai Cabinetului, dar și actuali lideri politici, cărora le-a adresat felicitări pentru că au avut curajul să i se alăture.

''Apreciez foarte mult curajul celor care au venit la această lansare. Am mai primit încă vreo 300-400 de mesaje că «aș fi vrut să fiu acolo, alături de tine, dar e mai bine să nu vin, dar te susțin și mă bucur pentru asta». Foarte mulți oameni de bună credință sunt alături de noi, unii mi-au și zis să am grijă cu banii pe care i-am primit deja în fundație și am zis că am grijă având în vedere că n-avem cont încă'', a declarat Victor Ponta, în prezența președintelui PSD, Liviu Dragnea.

Fostul premier a explicat rolul acestei fundații va fi să atragă parteneri ''originali'', de care România ar avea nevoie. De asemenea, Victor Ponta a precizat că fundația își propune să promoveze relaţiile de cooperare cu alte ţări pe teme economice şi diplomatice.