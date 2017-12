Victorie cu gust amar pentru FC Farul

SUCCES FĂRĂ IMPORTANŢĂ. Cu un stadion pustiu şi fără vreo speranţă pentru viitor, FC Farul a făcut spectacol în restanţa cu Dinamo II Bucureşti, contând pentru etapa a 27-a a Ligii a II-a, desfăşurată ieri, pe teren propriu. Constănţenii s-au impus fără probleme, cu 6-2, dar succesul are un aer trist, riscând să reprezinte ultimul joc din istoria grupării de pe litoral. Scorul a fost deschis de oaspeţi în min. 10, G. Dumitrescu executându-l pe Măcelaru cu un şut din 8 m, însă gazdele au replicat rapid şi până la pauză au marcat de cinci ori. Mai întâi, în min. 20, Pantelie a reluat din centrul careului după centrarea lui Măţel, apoi, în min. 25, Fatai a trimis cu capul sub transversală, în urma unei corner executat de acelaşi Măţel, căpitanul constănţenilor. Scorul a fost majorat de Cosmin Matei, în min. 31, cu un şut perfect de la 16 m, iar cinci minute mai târziu Măţel a transformat fără emoţii o lovitură de pedeapsă, acordată pentru un fault comis de Oprea asupra lui Pantelie. Ultimul a bifat “dubla” în min. 43, cu o lovitură de cap direct în vinclu. După pauză, jocul s-a mai liniştit, iar oaspeţii au profitat, reducând din handicap prin M. Ştefan, în min 73. Ultimul cuvânt i-a aparţinut lui Fatai, care a reuşit şi el “dubla”, finalizând perfect o acţiune personală în min. 78. „Suntem mulţumiţi de faptul că jucătorii au înţeles să joace, în ciuda situaţiei grave în care se află clubul. De fapt, nu ne interesează rezultatele, ci să evităm desfiinţarea echipei. Am primit hârtie oficială din partea federaţiei, prin care suntem anunţaţi că nu ne vor programa pentru meciul cu sâmbătă, cu CSM Rm. Sărat, dacă nu vor fi achitate restanţele către jucătorii care au câştigat litigiile cu clubul. Este vorba de vreo 75.000 de euro”, a avertizat antrenorul Gheorghe Butoiu.

Au evoluat - FC Farul (antrenori Dennis Şerban şi Gheorghe Butoiu): Măcelaru - Măţel, Ninu (44 Păcuraru), Ignat, Mendy - Prodan (69 Niţescu), Larie (83 Tudorache), C. Matei, Mansur - Pantelie, Fatai; Dinamo II (antrenor Costel Orac): Oprea - C. Petrescu (46 Fodor), M. Ioniţă, Albert, Renţea - Predescu, Dragalina, Nemţescu, Mărmăneanu - C. Stan (46 M. Ştefan), G. Dumitrescu. Au arbitat: Valentin Iugulescu (Târgovişte) - Gabriel Stroe (Piteşti) şi Elena Muşetoiu (Cîmpulung Muscel). Marcatori: Pantelie 10, 43, Fatai 25, 78, C. Matei 31, Măţel 36 - pen. / G. Dumitrescu 10, M. Ştefan 73. Cartonaşe galbene: Ioniţă, Dragalina. Tot ieri, a avut loc şi meciul Victoria Brăneşti - Steaua II Bucureşti, scor 1-0, restanţă din etapa a 29-a a ligii secunde.

LA UN PAS DE NEPROGRAMARE. Singura şansă ca meciul dintre FC Farul şi CSM Rm. Sărat, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 31-a a ligii secunde, este ca jucătorii să accepte o nouă amânare. „Nu ştiu dacă vom putea să jucăm acest meci. Le putem da jucătorilor câte 1.500 de euro, dar mai mult nu avem în acest moment. Trebuie să înţeleagă şi ei situaţia în care ne aflăm. Dacă echipa se va desfiinţa, este puţin probabil să mai recupereze restanţele. Ne dorim să încheiem sezonul, iar din vară să aibă loc o reorganizare a clubului, formulă în care suntem dispuşi să rămânem şi noi, dacă ni se va cere acest lucru”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu. Gruparea de pe litoral trebuie să achite până vineri la prânz restanţele către Şchiopu, Rastovac, Rusmir, Paşcovici şi Barbu. Altfel, echipa constănţeană nu va fi programată pentru întâlnirea de sâmbătă.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 30 19 7 4 56-23 64 (+19)

2. Sportul 30 17 8 5 59-22 59 (+14)

3. Petrolul Ploieşti 30 16 11 3 52-17 59 (+14)

4. FC Snagov 30 16 6 8 58-37 54 (+9)

5. Săgeata Stejaru 30 16 6 8 42-24 54 (+9)

6. Delta Tulcea 30 15 7 8 33-20 52 (+7)

7. Chiajna 30 15 5 10 49-33 50 (+5)

8. FC FARUL 30 14 5 11 46-38 47 (+2)

9. Dunărea Giurgiu 30 12 6 12 36-36 42 (-3)

10. Steaua II 30 10 10 10 31-28 40 (-5)

11. FC Botoşani 30 10 9 11 35-32 39 (-6)

12. FCM Bacău 30 10 7 13 43-50 37 (-8)

13. Dunărea Galaţi 30 9 6 15 25-36 33 (-12)

14. Gloria Buzău* 30 11 7 12 31-36 32 (-5)

15. Dinamo II 30 7 4 19 31-58 25 (-20)

16. Breaza 30 7 4 19 26-58 25 (-20)

17. Cetate Suceava** 30 2 9 19 14-64 15 (-30)

18. CSM Rm. Sărat 30 2 7 21 8-63 13 (-32)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată