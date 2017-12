Viitor profesor, eliminat din concurs pentru că a copiat!

Vor să formeze și să modeleze sufletele tinerilor, alegându-și profesia de dascăl, însă unii candidați la Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice - Titularizare 2016 arată că nu pot fi cu adevărat modele pentru elevi. La Constanța, un candidat care își dorea ca de la toamnă să devină profesor a fost prins cu fițuici în concurs și eliminat pentru fraudă de la Titularizare. El susținea proba în centrul de examen de la Liceul Teoretic „Traian” din Constanța. Alți 99 de candidați s-au retras din concurs la vederea subiectelor, iar 109 candidați nici nu s-au mai prezentat la examen. ”Metodologia le permite candidaților ca, la o oră de la primirea subiectelor, să renunțe, pe baza unei declarații. Nu sunt obligați să ofere vreun motiv pentru retragere. Unii au note din anii trecuți și se înscriu sperând să ia note mai mari, dar se retrag când văd subiectele, considerând că ar lua note mai mici decât în sesiunile precedente. Este o prevedere din metodologie”, a declarat pentru ”Telegraf” inspectorul școlar general, prof. Gabriela Bucovală. Și cu toate că pentru cele peste 1.600 de posturi vacante în județul nostru au mai rămas în concurs în jur de 600 de candidați, Inspectoratul Școlar Județean nu își face griji că va rămâne cu posturi neocupate. ”Nu ne speriem, pentru că la ședințele publice pot participa și profesori care au fost la Titularizare în anii trecuți. Și dacă vor rămâne posturi vacante, în baza unei metodologii de la minister vom organiza încă un concurs la nivelul județului Constanța”, a continuat prof. Bucovală. Asta cu toate că, nu mai devreme de săptămâna trecută, directorul de la liceul din Dobromir se plângea că lucrează cu cadre didactice necalificate și pensionare, acest lucru afectând calitatea actului educațional. Cei care au susținut proba scrisă a Titularizării de mai multe ori în ultimii ani spun că participă pentru a prinde un post pe perioadă nedeterminată la catedră.

”Este a 6 oară consecutiv când particip. Am predat 2 ani la Liceul Teoretic Băneasa și 3 ani la Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” din Năvodari. Acum îmi doresc, ca toți candidații de la Religie Ortodoxă, singurul post titularizabil, de la Școala nr. 39 ”Nicolae Tonitza” din Constanța. Și în acest an, ca și anul trecut, subiectele au fost acceptabile, însă trebuie să obțin prima medie pe județ ca să prind postul. Dacă nu, am catedra de la Năvodari”, a declarat un tânăr care a susținut proba scrisă la Religie ortodoxă. Primele rezultate vor fi afişate în 27 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul titularizare.edu.ro/2016/. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 28 iulie, urmând ca rezultatele finale se fie afişate pe 3 august, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe titularizare.edu.ro. Anul trecut, rata de promovare de la Titularizare a fost de 76,26%.