Vînzarea Romtrans, dezbătută de acţionari

Consiliul de Administraţie al Romtrans a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor în data de 23 septembrie, pentru a supune spre aprobare vînzarea companiei de transport către un investor strategic, potrivit unui anunţ publicat în Monitorul Oficial. Potrivit anunţului de convocare, adunarea are ca scop informarea cu privire la rezultatele negocierii directe cu investitorul reprezentat de compania germană Deutsche Bahn, cu privire la vînzarea de acţiuni aparţinînd SC Romtrans SA. \"Totodată, se va supune spre aprobare lansarea, de către respectivul investitor strategic, a unei oferte de cumpărare individuale, adresată tuturor acţionarilor SC Romtrans SA, avînd ca scop achiziţionarea, în proporţie de 100%, a acţiunilor\", se arată în documentul citat. Potrivit unui articol publicat săptămîna trecută în Financial Times Deutschland, care nu specifică sursa informaţiei, compania germană Deutsche Bahn, cel mai mare operator feroviar din Europa, discută preluarea Romtrans, printr-o tranzacţie estimată la 80-100 de milioane de euro. Un anunţ oficial ar urma să fie făcut în această săptămînă, potrivit cotidianului german. Romtrans este o societate de transporturi de mărfuri privatizată în 1994, cu sediul în Bucureşti, deţinută integral de salariaţi. Compania desfăşoară activităţi de transport internaţional şi expediţii pentru operaţiuni de import, export şi tranzit pe toate căile de comunicaţii (rutier, aerian, maritim/fluvial), logistică, operaţiuni portuare, depozitare şi de comisionar vamal. Anul trecut, Romtrans a înregistrat o cifră de afaceri de 78 milioane euro şi un profit net de 4,25 milioane euro. Deutsche Bahn este cel mai mare operator feroviar din Europa şi anticipează că va obţine, în acest an, venituri de circa 34,2 miliarde de euro.