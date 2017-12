Visul Simonei Halep

11:18:05 / 11 Iunie 2017

Once a looser, always a looser!

Daca nici acum, fara Williams, Kerber, Sharapova, Azarenka, Radwanska, Wozniacki... Inca o data se vede ca asa-zisa mare tenismena nu are decat un scop in viata : portofelul. Iar pentru toti care tot ii trag cu nu stiu ce loc intr-un clasament care nu are nici o importanta, indiferent ca esti pe locul 1 sau pe locul 100, ii informez ca in istoria sportului raman cei care castiga marile turnee de Grand Slam, si nu cei care la un moment dat, prin vreo conjunctura fericita, au fost pe nu stiu ce loc intr-un clasament irelevant (la fel ca si cel al FIFA de la fotbal) - ce conteaza ca Ostapenko este pe locul 47,48, sau ce loc vreti voi? Ea ramane in istorie ca o castigatoare a Roland Garros-ului, si asta isi vor aminti toti peste ani de zile. Cat despre mica ciobanita, spor la bani in continuare, ca performanta adevarata este o himera pentru ea (si pentru cei care o tot lauda fara motive...)