Vizită-surpriză pe terenul câştigătoarei Seriei Sud din Liga a VI-a

Duminică s-au disputat meciurile din etapa a 22-a, ultima din sezonul 2017-2018 al Ligii a VI-a la fotbal. În Seria Nord, prima clasată, a pierdut la scor întâlnirea cu Înfrățirea Cogealac, în timp ce AS Pelinu, ocupanta primului loc în Seria Sud, a încheiat la egalitate confruntarea cu Luceafărul Amzacea.

Rezultatele partidelor -

SERIA NORD

Dunărea Ciobanu - Gloria Seimeni 7-6

Viitorul Cuza Vodă - Pescărușul Gârliciu 7-1

Ulmetum Pantelimon - Dacia Mircea Vodă 1-1

Pescarul Ghindărești - Recolta Nicolae Bălcescu 0-2

Înfrățirea Cogealac - Sportul Tortoman 7-1

Steaua Speranței Siliștea - Speranța II Castelu 3-0 (la „masa verde”, echipa din Castelu a fost exclusă din campionat din cauza a două neprezentări)

Clasament: 1. Sportul Tortoman 53p/21j (golaveraj: 61-34), 2. Recolta Nicolae Bălcescu 47p (65-30), 3. Viitorul Cuza Vodă 45p (76-33), 4. Dacia Mircea Vodă 36p/21j (47-37), 5. Gloria Seimeni 35p (75-59), 6. Dunărea Ciobanu 31p/21j (48-48), 7. Steaua Speranței Siliștea 29p (64-52), 8. Pescarul Ghindărești 27p (48-78), 9. Ulmetum Pantelimon 23p (47-58), 10. Înfrățirea Cogealac 19p/21j (49-81), 10. Pescărușul Gârliciu 17p/20j (35-63), 12. Speranța II Castelu 11p (20-62).

SERIA SUD

Flacăra Viișoara - AS Bărăganu 5-1

Luceafărul Amzacea - AS Pelinu 1-1

ITC Constanţa - Viitorul Cobadin 3-3

Trophaeum Adamclisi - Danubius Rasova 3-2

Voința Cochirleni - Fulgerul Chirnogeni 0-3 (la „masa verde”, echipa din Cochirleni s-a retras din campionat)

AS Independența a stat în ultima etapă, pentru că formaţia Sacidava Aliman s-a retras din campionat.

Clasament: 1. AS Pelinu 53p (golaveraj: 80-31), 2. Danubius Rasova 46p (72-32), 3. Fulgerul Chirnogeni 45p (86-37), 4. AS Independența 29p (53-36), 5. Viitorul Cobadin 28p (44-51), 6. Trophaeum Adamclisi 26p (39-49), 7. Luceafărul Amzacea 25p/19j (44-54), 8. ITC Constanţa 21p/19j (46-53), 9. Voința Cochirleni 17p (44-68), 10. Flacăra Viișoara 12p (38-69), 11. AS Bărăganu 12p (27-93).