Volum aniversar dedicat unui dobrogean, Tasin Gemil

La sfârșitul acestui an, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” și-a îmbogățit colecțiile cu un nou volum, de aproape 1.200 de pagini, dedicat unui dobrogean, născut la Medgidia, fost profesor și prorector al Universității „Ovidius” Constanța și fost deputat, Tasin Gemil. Volumul „Contemporary Research in Turkology and Eurasian Studies. A Festschrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the Occasion of His70thBirthday” este coordonat de Stoica Lascu și Melek Fetisleam și reunește studii scrise de peste 60 de autori din peste 16 țări.

„Sunt subiecte diverse, care fac parte din ariile principale de cercetare ale autorilor, toţi specialişti, inclusiv membri ai Academiei Române, precum profesorul Ioan-Aurel Pop ori veteranul studiilor de Turcologie pe plan mondial, nord-americanul Kemal H. Karpat, condobrogean de-al nostru, dar şi doctoranzi, tineri slujitori ai lui Clio - materializate în valoroase cărţi şi studii apreciate ca atare de către confraţi la vremea lor -, astfel încât încărcătura ştiinţifică de netăgăduit a contribuţiilor prezente conferă, fără îndoială, valoare ansamblului prezentului volum. Sunt studii, după cum cititorul va observa, temeinic documentate - multe dintre ele introduc în circuitul ştiinţific atestări arhivistice inedite -, cu bibliografie adusă la zi, pe baza căreia autorii formulează pertinente şi autorizate observaţii şi concluzii de natură ştiinţifică”, a precizat unul dintre coordonatorii volumului, prof. univ. dr. Stoica Lascu.

SUBSTANŢIALE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE „Faţă de alte asemănătoare travaliuri ştiinţifice, volumul conţine şi substanţiale referinţe bibliografice, peste 120 de pagini, inclusiv bibliografii ale cărţilor despre Imperiul Otoman, apărute la începutul secolului nostru (2000 - 2013) - câteva sute de titluri, mărturie a interesului în mediile academice din marile state cu producţii ştiinţifice preeminente pentru istoria şi civilizaţia acestuia -şi, respectiv, un repertoriu al cărţilor-omagiu/Festschrift - de asemenea, câteva sute - dedicate proeminenţilor oameni de ştiinţă specialişti pe plan mondial în Turcologie şi Studii Eurasiatice, între care şi profesorul român, originar din Dobrogea, Tasin Gemil”, a subliniat prof. univ. dr. Stoica Lascu.

Printre cei care semnează în acest volum, în afară de coordonatori, se află și specialişti constănţeni, colegi de catedră sau foşti studenţi/masteranzi şi doctoranzi ai profesorului Tasin Gemil: Andreea Atanasiu-Croitoru, Virgil Coman, Costel Coroban, Gabriel-Felician Croitoru, Gheorghe Dumitraşcu, Lavinia Dumitraşcu, Adrian Ilie, Sergean Osman și Marian Zidaru.

„Volumul este rodul unei munci de coordonare complexă - corectura şi uniformizarea, segmentarea tematică, matricea tehnoredactării, alegerea fontului, spaţieri, conceperea anexelor bibliografice -, rezultată din diversitatea redactării materialelor iniţiale. Sunt, totuşi, peste 60 de autori din nu mai puţin de 16 ţări, fiecare cu particularităţile şi, mai ales, obiceiurile sale de redactare. Adresate comunităţii ştiinţifice internaţionale familiarizate cu limba engleză, notele bibliografice ale volumului sunt concepute potrivit standardelor general uzitate de redactare ştiinţifică nord-americane”, mai spune prof. univ. dr. Stoica Lascu.