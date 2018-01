Vremea ne rezervă mari surprize în următoarele zile, la Constanța!

Vremea ne rezervă mari surprinze în următoarele 3 zile, la Constanța; cel puțin așa anunță meteorologii; ba se încălzește, ba se răcește. Astfel, marți, 16 ianuarie, sunt anunțate precipitații mixte, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 4 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul - 3 și 3 grade C. Miercuri, 17 ianuarie, vremea se va încălzi simțitor, astfel maximele vor urca chiar și până la 11 grade C, în vreme ce minimele nu vor mai trece de pragul înghețului, ele vor fi cuprinse între 0 și 5 grade C; în această zi vom avea nevoie de umbrele. Joi, 18 ianuarie, vremea va schimba foaia iar; tempraturile maxime vor scădea, ele nu vor mai depăși 6 grade C, iar minimele se vor situa între - 5 și - 1 grad C; sunt anunțate din nou precipitații sub formă de ninsoare, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.