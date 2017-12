Vremea schimbă radical foaia, la Constanța! Vor fi cu 10 grade C mai puțin!

Dacă până acum ne-am bucurat de vreme caldă, la malul Mării Negre, meteorologii anunță o schimbare radicală pentru zilele următoare. Temperaturile maxime vor scădea chiar și cu 10 grade C. Prima zi a săptămânii, luni, 8 mai, la Constanța sunt anunțate precipitații și maxime între 16 și 21 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 11 și 13 grade C. Marți, 9 mai, vremea va continua să se răcească; maximele nu vor mai trece de 18 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 8 și 11 grade C. Și în această zi sunt anunțate precipitații și descărcări electrice. Miercuri, 10 mai, vremea va schimba foaia radical, informează meteorologii; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și cel mult 12 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 4 și 7 grade C. Din nou sunt anunțate ploi.