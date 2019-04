Vremea se încălzeşte! În Vinerea Mare, temperaturile, aproape de 30 de grade

Vremea se află într-un proces de încălzire, astfel că vineri vom avea temperaturi de 23 de grade Celsius în Bucureşti şi chiar 29 de grade în vest. Miercuri, vremea se va încălzi în toată ţara, astfel încât valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice datei în regiunile intracarpatice și apropiate de mediile multianuale în rest. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei în nord-vestul, nordul, centrul și estul țării, unde cu totul izolat va ploua slab. Local și temporar vântul va avea intensificări în sudul Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali, iar în restul teritoriului va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 gr pe litoral și 25 de grade in vest si in nord-vest, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între -1...0 grade în estul Transilvaniei și 13...14 grade în Dealurile de Vest. Şi la Bucureşti, miercuri, vremea se va încălzi ușor și va fi apropiată de normalul termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă va fi de 4...6 grade. Joi, vremea va continua să se încălzească și va deveni caldă în cea mai mare parte a țării, local deosebit de caldă în regiunile intracarpatice. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat averse slabe și posibil descărcări electrice, cu precădere după-amiaza în zonele de munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare, ziua la munte, la altitudini mari, precum și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 12..15 grade pe litoral și 28 de grade in vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 15 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei.

Şi la Bucureşti, joi, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar minima va fi de 6...8 grade. Vineri, vremea va fi în general frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, îndeosebi în vestul, centrul și nordul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, izolate, după-amiaza la munte, iar seara și noaptea în regiunile vestice. Ploile vor avea și caracter de aversă, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, mai ales în masivele sudice, dar la cote mai reduse local și în rest. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 20 și 29 de grade, mai scăzute în Dobrogea, până spre 15...17 grade în zona de litoral. Minimele termice vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, ușor mai mici în depresiuni, dar și mai ridicate în sudul Banatului.