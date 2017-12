Artistul plastic Mihai-Adrian Răceanu deschide la Constanța prima sa expoziție personală din România. Expoziția „Welcome to My Mind” va putea fi văzută la etajul I al Tomis Mall doar în acest weekend, mâine și duminică, între orele 10.00 - 22.00. Născut în Constanța, Mihai-Adrian Răceanu este un pictor prolific, lucrările sale fiind vândute în toată lumea. Numai în Statele Unite ale Americii au fost cumpărate peste 100 de picturi care-i poartă semnătura. Artistul are o expoziție permanentă în Sarasota, Florida, iar în prezent pregătește o expoziție în China.

Lucrările lui Răceanu au tentă Dali sau pop art, în ele regăsindu-se și elemente tradiționale românești.