Whoopi Goldberg a devenit colaboratoare permanentă a unui blog despre marijuana

Actriţa Whoopi Goldberg a devenit colaboratoare permanentă a blogului despre marijuana The Cannabist, în care a publicat, joi, primul ei editorial, unde afirmă că acest drog o ajută să lupte cu durerile de cap provocate de glaucom. În editorialul intitulat "My Vape and I, a Love Story" ("Vaporizatorul meu şi cu mine, o poveste de dragoste"), Whoopi Goldberg, în vârstă de 58 de ani, dezvăluie că "s-a îndrăgostit" de vaporizatorul ei pentru marijuana, care o ajută să inhaleze mai uşor acest drog. "În timp ce scriu primul meu editorial pentru The Cannabist, despre acest drog recent legalizat, şi admirând statele care au avut viziunea să legalizeze utilizarea marijuanei, sunt extrem de tentată să ridic în slăvi virtuţile vaporizatorului", a spus actriţa pe blogul afiliat publicaţiei The Denver Post, din Colorado. Whoopi Goldberg locuieşte la New Jersey, unde consumul de marijuana nu este legalizat în scopuri recreaţionale, aşa cum se întâmplă în statul american Colorado. Locuitorii statului New Jersey au dreptul de a deţine şi utiliza marijuana în scopuri medicale, în anumite împrejurări. Actriţa americană a afirmat, de asemenea, în editorial, că utilizează marijuana pentru calmarea durerilor de cap asociate cu glaucomul, caracterizat prin creşterea tensiunii oculare, dureri locale intense şi grave tulburări de vedere. "Aceste dureri de cap provocate de glaucom vin ca trenurile - bum, capul mă doare, ochii îmi ies din orbite, resimt tensiune în tot corpul. Dar apoi folosesc (marijuana, n.r.), care mă relaxează şi calmează. Atunci durerile de cap încetează, iar din cauza glaucomului te dor şi ochii, iar marijuana calmează durerea", a scris Whoopi Goldberg, care inhalează acest drog cu ajutorul unui vaporizator special, primit de la fiica ei. Actriţa intenţionează să scrie pe blogul The Cannabist o dată la două luni un editorial în care va povesti propriile sale experienţe legate de consumul de canabis. În Colorado, utilizarea în scopuri recreaţionale a marijuanei a fost legalizată în noiembrie 2012. Whoopi Goldberg, pe numele ei real Caryn Elaine Johnson, s-a născut în New York pe 13 noiembrie 1955. Recunoscută pentru calităţile sale de actriţă de comedie, Goldberg este şi o excelentă interpretă a rolurilor dramatice. Şi-a început cariera încă de la vârsta de opt ani, jucând la teatrul pentru copii Helena Rubenstein, din New York, după care a apărut în numeroase spectacole de teatru. A debutat la Hollywood în filmul "Culoarea purpurie" (1985), regizat de Steven Spielberg, şi a devenit foarte apreciată pentru interpretarea, alături de Sissy Spacek în drama "Lungul drum către casă" (1989). A urmat rolul care i-a adus celebritatea în lumea întreagă, cel al unei artiste excentrice, posesoare de puteri supranaturale, din filmul de succes "Fantoma mea iubită" (1990), cu Demi Moore şi Patrick Swayze. A făcut roluri memorabile şi în filmele "Made in America" (1993), "Boys on the side" (1995), "Vacanţă în Jamaica" (1998) şi "Regăsirea" (1999). Whoopi Goldberg a fost nominalizată la premiile Oscar şi Globul de Aur pentru rolul din "Culoarea purpurie" (1986) şi a câştigat premiile Oscar şi BAFTA pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar pentru prestaţia ei din filmul "Fantoma mea iubită", în 1991.