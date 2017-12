Zeci de capre otrăvite cu Furadan

Peste 70 de capre au fost otrăvite, la sfîrşitul săptămînii trecute, cu boabe de porumb tratate cu Furadan, corpurile lor fiind răspîndite pe o suprafaţă de 1.000 de mp. Potrivit poliţiştilor din comuna Saraiu, caprele aparţin unei asociaţii familiale deţinute de Tănase Halep, de 36 ani şi Panait Enache, de 40 ani, ambii din satul Dulgheru, crescători de animale din tată în fiu şi care au investit zeci de mii de lei în creşterea oilor şi a caprelor. „M-a sunat un angajat de-al nostru pentru a-mi spune că mor caprele pe capete şi nu ştie de ce. Am mers la locul indicat şi, pe o suprafaţă de 1.000 mp am găsit 56 de capre moarte, iar restul pînă la 73 au murit în drum spre casă. În apropierea zonei în care au murit animalele am găsit aprox. 20 de grămezi de boabe de porumb otrăvite cu furadan, din cauza cărora ne-au şi murit animale. Valoarea lor era de aprox. 10.000 lei”, a declarat Enache Panait. Oamenii spun că porumbul otrăvit a fost pus de o mînă criminală şi nu înţeleg gestul deoarece animalele lor nu păşteau pe terenuri cultivate. Poliţiştii din Saraiu au deschis o anchetă în vederea identificării celui sau celor care au masacrat animalele, însă ancheta este destul de complicată deoarece nu se ştie încă dacă parcela pe care au murit animalele aparţine de satul constănţean Dulgheru, ori de comuna tulceană Casimcea. „Din cauza referendumului reprezentanţii celor două primării au foarte mult de lucru, iar proprietarul terenului în cauză îl vom identifica peste cîteva zile”, a declarat ag. şef adj. Vasile Cărăbuş, din cadrul Poliţiei Saraiu.