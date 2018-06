Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Ce trebuie să știm despre donare?

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este sărbătorită în fiecare an la 14 iunie, în ţări din întreaga lume. La Constanţa, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine marchează această zi, printr-un eveniment special, ce se va desfăşura în 14 iunie 2018, ora 13:30, în Sala Remus Opreanu a Consiliului Județean, din bd. Tomis nr. 51.

14 iunie reprezintă ziua de naştere a lui Karl Landsteiner, născut în 1868 la Viena. Karl Landsteiner a fost doctor şi profesor de anatomie patologică la Universitatea din Viena. În anul 1930 a câştigat Premiul Nobel pentru Medicină cu descoperirea grupelor de sânge. Datorită lui, transfuziile de sânge au devenit astăzi proceduri de rutină medicală.

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge a fost sărbătorită pentru prima dată în Johanesburg, Africa de Sud, în 2004, când, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a hotărât ca ziua de 14 iunie să fie una dintre cele opt inițiative de sănătate globale. Celelalte șapte inițiative de sănătate globală sunt: Ziua Mondială a SIDA, Ziua Mondială a Sănătății, Ziua Mondială a Malariei, Ziua Mondială a Hepatitei, Săptămâna Mondială a Imunizării, Ziua Mondială a Tuberculozei și Ziua Mondială fără Tutun. De atunci, în fiecare an, lansarea evenimentului este găzduită de o altă regiune OMS. Ediţia 2018 este găzduită de Grecia şi are drept temă: ,,Donarea de sânge ca o acţiune de solidaritate” iar sloganul din acest an este: ,, Be there for someone else. Give blood. Share life”. Această zi se doreşte a fi o modalitate de a aduce un omagiu donatorilor de sânge şi, în acelaşi timp, o modalitate de creştere a gradului de conştientizare a nevoii de donaţii de sânge. Scopul desemnării unei zile dedicate donatorului este de a promova donarea de sânge voluntară, neremunerată și de a încuraja noile generații de donatori de sânge voluntari să mențină aprovizionarea cu sânge sigur şi, nu în ultimul rând, salvarea de vieți. Donațiile de sânge de la voluntari reprezintă aproximativ 112 de milioane de donații de sânge colectate anual pe plan mondial. Cu toate acestea, aproximativ 50% din aceste donații - sau aproximativ 55 de milioane de unități - sunt colectate în țări cu venituri mari. Aceste țări cu venituri ridicate adăpostesc doar aproximativ 19% din populația lumii. În țările cu venituri mici, peste două treimi din donările de sânge sunt pentru transfuzia de sânge a copiilor de 5 ani sau mai mici. În țările cu venituri mari, aproximativ trei pătrimi din donările de sânge sunt utilizate pentru transfuzii de adulți în vârstă de 65 de ani sau mai mari. Doar aproximativ 33 din 1000 de persoane din țările cu venituri mari donează sânge în mod regulat și numai 4 din 1000 de persoane din țările cu venituri mici dau sânge, astfel încât nevoia de aprovizionare cu sânge este permanentă.

Ediţia 2018 a Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge reprezintă un prilej de a crește gradul de conștientizare asupra necesității donării de sânge, dar și de a mulțumi colaboratorilor şi donatorilor voluntari pentru gestul lor de a salva vieți, se arată într-un comunicat al Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, semnat de directorul dr. Alina Dobrotă.

CINE POATE DONA/BENEFICII!

”Pot dona persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, cu greutatea peste 50 kg, care nu au suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat, boli de inimă”, potrivit specialiștilor CRTS. Persoanele de peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt în evidență cu boli de inimă sau neurologice. Cu două zile înainte de donare, este interzis consumul de băuturi alcoolice! ”Persoanele care efectuează o donare completă (450 ml sânge) beneficiază la cerere de: 7 tichete de masă pentru produse alimentare; o zi liberă la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați, o zi de scutire în ziua donării în cazul elevilor, studenților și militarilor; decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge”, menționează CRTS Constanța.