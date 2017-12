Zona de nord-est a României va fi cea mai săracă regiune din UE

Şapte din cele opt regiuni ale României se vor plasa, anul viitor, printre ultimele 15 zone din UE din punctul de vedere al nivelului produsului intern brut pe locuitor, nord-estul României fiind considerat cea mai săracă regiune din spaţiul comunitar. "În ultimele 15 regiuni din Europa se mai află, pe lîngă cele şapte din România, şase zone din Bulgaria, o regiune din Polonia şi o alta din Slovacia", a declarat, ieri, directorul de cercetare al Grupului de Economie Aplicată (GEA), Liviu Voinea, citînd date publicate de biroul de statistică al UE, Eurostat. Bucureştiul rămîne cea mai dezvoltată regiune din România, cu un nivel al PIB/locuitor reprezentînd 55% din media UE, aproape dublu faţă de celelalte zone din România. În celelalte zone, valoarea PIB pe locuitor reprezintă mai puţin de 30% din media UE, respectiv 29% în Regiunea Nord-Vest, 25,6% în Sud-Est, 25,5% în Sud-Vest şi 24,4% în Sud-Muntenia.

Regiunea Nord-Est înregistrează o valoare a PIB pe locuitor de doar 21,7% din media UE şi va fi cea mai săracă zonă din UE extinsă la 27 de state. Zonele Centru şi Vest au rezultate uşor mai înalte, respectiv 32,3% din media europeană şi 34%. La nivelul Bucureştiului s-a observat un salt susţinut în ultimii ani, de la un nivel de pornire de 30% din media UE, iar Voinea estimează că această regiune va atrage cele mai multe fonduri structurale. În aceste condiţii, directorul GEA se aşteaptă ca, pînă în 2013, următorul exerciţiul financiar al UE, Bucureştiul să atingă 75% din media PIB pe locuitor din UE 27, ceea ce va elimina regiunea din categoria celor eligibile pentru atragerea fondurilor structurale. Pe de altă parte, românii au, cu excepţia Bucureştiului, cele mai mici venituri disponibile din Europa, ceea ce explică amploarea creditării din ultimii ani. Voinea consideră că evoluţia creditării va avea un efect contrar pe termen lung, prin creşterea gradului de îndatorare, care va eroda venitul disponibil. În ceea ce priveşte şomajul, România se plasează sub media UE 25, care a fost anul trecut de 9%, dar are un grad mai înalt de neangajare la nivelul tinerilor. Astfel, 20,2% din populaţia între 15 şi 24 de ani nu are un loc de muncă, faţă de 18,7% în UE. Raportul a fost prezentat la conferinţa cu tema "Competitivitatea regională în contextul agendei Lisabona".