1.000 de litri de apă de la RAJA, echivalentul a 2 litri de apă din comerț!

00:39:20 / 30 August 2016

Toate facute pe banii nostri

Baii astia.. ca altfel n-am cum sa va zic. Pai cine pana mea a construit tot ce aveti voi in administrare? Luate gratis si va plange-ti ca sunt cheltuielile mari, toata infrastructura si tot ce detineti este construit 90% pe banii populatiei sa va fie rusine. De ce nu dati la altii daca voi nu sunte-ti in stare sa manageriati. Rusine sa va fie leprelor, praduitorilor. Sa spuna telegrafu` cine e in actionariatul RAJA poate asa inteleg si prostii care citesc despre ce e vorba aici. Search pe google despre actionariat si Nicusor C. Acuzat de procurorii anticorupţie că ar fi cauzat un prejudiciu de circa 1.000.000 de euro în dauna reţelei judeţene de apă!!!