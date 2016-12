”SUA sunt responsabile de haosul care împinge imigranţii spre Europa”

Ungaria este departe de a se resemna în fața valului interminabil de imigranți aflați în drum spre... Europa civilizată. Ca reacţie la declaraţii ale preşedintelui Barack Obama, care a sugerat că Europa poate accepta imigranţi suplimentari, Laszlo Kover, președintele Parlamentului de la Budapesta, a amintit că ”SUA au construit la frontiera cu Mexicul un gard mai puternic şi mai lung decât ar putea construi vreodată Ungaria la graniţa cu Serbia”. Totodată, acesta a subliniat că ”SUA sunt responsabile de criza imigranților care domină în prezent Europa”, referindu-se la conflictele militare din Orientul Mijlociu şi din Africa. ”În plus, SUA nu par să fie prea solidare cu aliaţii europeni în materie de imigraţie”, a adăugat Kover, notând că Ungaria este din nou vizată de acuzaţii, în mod nejustificat.

Preşedintele american, Barack Obama, a ordonat pregătirea unui plan pentru primirea în SUA a 10.000 de refugiaţi sirieni, în contextul în care UE se confruntă cu milioane de imigranţi extracomunitari. Decizia preşedintelui SUA a fost criticată atât de opoziţia republicană, care evocă riscuri teroriste, cât şi de organizaţii internaţionale, care consideră insuficientă contribuţia SUA.

”UE trece printr-o profundă criză intelectuală şi morală, generând o criză politică”, mai afirmă preşedintele Parlamentului Ungariei, subliniind că ”UE reprezintă problema, nu soluţia”. În opinia lui Kover, Europa trebuie să decidă cum interpretează imigraţia, dacă o percepe ca mijloc pentru acoperirea deficitului pe piaţa muncii, pe fondul scăderii demografice, sau ca risc de securitate. ”Recentele atentate comise la Londra şi Paris evidenţiază eşecul integrării oamenilor care vin în Europa cu identităţi culturale diferite. Este greu de înţeles cum vor statele europene să integreze noii imigranţi, după ce au eşuat cu integrarea a milioane de oameni pe care i-au primit de bunăvoie, ca forţă de muncă ieftină”, a spus Kover.

MERKEL, CRITICATĂ Horst Seehofer, premierul landului german Bavaria şi liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU), s-a distanţat de poziţia în materie de imigraţie a aliatei sale, cancelarul Angela Merkel, considerând o ”eroare” primirea unui volum mare de refugiaţi şi cerând să discute cu premierul Ungariei, Viktor Orban. Ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier, a estimat că, sâmbătă şi duminică, în Germania ar fi putut ajunge 40.000 de refugiaţi, în contextul flexibilităţii afişate de cancelarul Angela Merkel, liderul Uniunii Creştin-Democrate. Dat fiind că numărul total al extracomunitarilor veniţi în Germania ar putea atinge 800.000 până la sfârşitul anului, ministrul german al Apărării, Ursula von der Leyen, a ordonat mobilizarea iniţială a 4.000 de militari. La rândul său, Hans-Peter Friedrich, unul dintre liderii CSU şi fost ministru de Interne în Guvernul Angelei Merkel, a apreciat că ”primirea unui număr atât de mare de refugiaţi reprezintă o eroare de discernământ fără precedent. Printre refugiaţi se pot infiltra terorişti”.

CONSUL FRANCEZ FILMAT VÂNZÂND BĂRCI IMIGRANȚILOR Francoise Olcay, consulul Franţei în oraşul turc Bodrum, a fost suspendată din funcţie pentru că este suspectată că a vândut ambarcaţiuni imigranţilor extracomunitari care vin pe cale maritimă în Europa, informează site-ul postului TV France2. Francoise Olcay a fost filmată în secret de jurnaliştii de la France 2 în timp ce vindea bărci şi veste de salvare imigranţilor care încearcă să ajungă pe cale maritimă în Grecia. Obiectele erau vândute pe o plajă din Bodrum, în sud-vestul Turciei, în faţa Agenţiei Consulare a Franţei, unde era arborat drapelul francez. Potrivit estimărilor ONU, peste 125.000 de oameni au ajuns în Grecia pe cale maritimă, în primele şapte luni ale anului 2015. Olcay, de origine turcă, a declarat că bărcile ar fi fost cumpărate de extracomunitari din altă parte, dacă nu le-ar fi vândut ea.

TEST PENTRU EUROPA ”Germania este percepută de milioane de refugiaţi ca fiind pământul făgăduinţei, în contextul în care atitudinea ţării faţă de imigranţi este, cel puţin până acum, surprinzător de pozitivă, dar miraculoasa cultură a ospitalităţii este un test pentru Europa”, comentează ”The Wall Street Journal”. ”Contrar titlurilor de presă, Europa nu este novice în problema imigraţiei. După al II-lea Război Mondial, aproximativ 40 de milioane de refugiaţi au traversat continentul. Au fost absorbiţi rapid, inclusiv circa 12 milioane de germani fugiţi din est. Însă atunci era vorba de oameni din aceeaşi familie de popoare, care aveau în comun limba sau credinţa”, explică autorul articolului, Josep Joffe. ”În prezent, intrusul este Celălalt din Africa şi din Afganistan, din Orientul Mijlociu şi din Balcani. Iar Europa nu a fost tocmai ospitalieră, după cum arată situaţia din suburbiile franceze, acele ghetouri care nu oferă niciun viitor imigranţilor africani şi arabi. Aceşti oameni obosiţi şi înghesuiţi încă nu sunt bineveniţi, după cum relevă disputele pe tema cotelor privind refugiaţii”, notează WSJ, amintind că Ungaria construieşte un gard metalic la frontiera cu Serbia. ”Dar Ungaria este doar un spectacol secundar. Starul este Germania. Este noul pământ al făgăduinţei şi primeşte cel mai mare număr de refugiaţi. În mod ironic, Germania nici măcar nu permite imigraţia legală, aşa cum procedează SUA şi Canada. Un om din Siria sau din Eritreea nu poate merge la cel mai apropiat consulat german pentru a completa un formular, pentru că procedura nu există. Cu toate acestea, a ajunge în Germania este destul de uşor. Pe fondul învăţămintelor extrase din trecutul nazist, Germania are cel mai liberal sistem de azil din Europa. Imediat ce o persoană ajunge pe teritoriul german, autorităţile sunt nevoite să o accepte. Procesarea cererilor durează cinci luni, iar după această perioadă, riscul deportării se apropie de zero. La acestea se adaugă integrarea deplină pe piaţa muncii, unde jumătate de milion de locuri de muncă aşteaptă să fie ocupate. Apoi, Germania este cel mai dezvoltat stat asistenţial din Europa, oferind cazare gratuită, alimentaţie, haine, mobilier şi servicii medicale, plus o indemnizaţie socială de 140 de euro pe lună pentru persoanele singure. După doar câteva luni, o familie de patru persoane primeşte aceeaşi susţinere financiară ca o familie germană. Aceste beneficii extraordinare pot explica motivul pentru care majoritatea refugiaţilor se îndreaptă spre Germania”, subliniază WSJ.

Dar cum se explică... miraculoasa cultură a ospitalităţii afişată în această vară de Germania? ”În trecut, Germania avea mai mult o cultură a respingerii imigranţilor, dar actuala modificare a atitudinii se explică prin influenţa importantă a societăţii civile, prin drame ale imigranţilor precum înecarea unui copil sirian sau moartea a 71 de refugiaţi sufocaţi în Austria, precum şi prin schimbarea de generaţie. Cultura ospitalităţii (Willkommenskultur) este doar primul pas al Europei spre o modernitate în care cetăţenia să nu mai depindă de rasă sau credinţă. Acum, continentul va trebui să afişeze deschidere prin reformarea sistemului greoi al pieţei muncii, prin modificarea legislaţiei restrictive în domeniul spaţiilor locative şi a sistemelor nepotiste. Nu există vreo modalitate mai bună pentru atingerea demnităţii şi integrării decât trecerea la acţiune. Adevăratul test abia a început”, crede Josep Joffe, editorialist la publicaţia germană ”Die Zeit” şi analist la Centrul Hoover, afiliat Universităţii Stanford, şi la Institutul pentru Studii Internaţionale.