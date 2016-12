Absenteismul consilierilor locali împinge CVM Tomis spre colaps

Situație fără precedent în administrația publică constănțeană. Pentru prima dată după 1989, o ședință a Consiliului Local Municipal Constanța nu s-a mai ținut din lipsă de cvorum. Și asta pentru că aleșii au preferat să... tragă chiulul. La ședința programată pentru miercuri, la ora 12.00, s-au prezentat doar șapte aleși locali, din 26. Primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a declarat că motivul principal al absenței în masă a fost că... cei mai mulți dintre consilieri sunt ba plecați în concediu (ciudat, pentru că, de obicei, aleșii locali intră în concediu în luna august), ba în delegații. Fie că au vrut, fie că nu au vrut să vină la ședință, absența aleșilor poate avea repercusiuni nefaste asupra sportului de la malul mării: Constanța ar putea rămâne fără singura echipă de volei cu performanțe la nivel național și internațional, echipa-fanion a municipiului, multipla campioană a României CVM Tomis. Asta deoarece clubul aștepta cu sufletul la gură de la consilierii locali alocarea a 1,8 milioane de lei, bani vitali pentru bunul mers al echipei în Liga Campionilor la volei și în Campionatul Național.

SITUAȚIE CRITICĂ Prima reacție la cald a conducerii CVM Tomis după amânarea ședinței Consiliului Local Muncipal a fost una extrem de dură. Directorul executiv al clubului, Serhan Cadâr, a declarat că întârzierea alocării celor 1,8 milioane de lei nu face decât să distrugă voleiul constănțean. „Prima consecință a faptului că echipa nu a primit bani în ședința Consiliului Local este retragea formației din Liga Campionilor. De asemenea, suntem puși în situația de a le da drumul tuturor jucătorilor străini și să întoarcem echipa de la Burgas (Bulgaria), unde avea programat un meci amical. De acolo trebuia să plece la un turneu în Turcia. În aceste condiții, neavând bani pentru susținerea echipei la un nivel înalt de performanță, vom fi nevoiți să jucăm în Campionatul Național de volei cu juniorii. Asta se dorește la nivelul local, asta facem”, a spus Cadâr. El a explicat faptul că autoritatea locală a promis că va aloca cei 1,8 milioane de lei, dar acest lucru nu s-a întâmplat. ”Echipelor de handbal băieți de Divizia B, nou-constituite, li s-au acordat bani imediat, pentru care a fost convocată o ședință extraordinară a Consiliului Local. Însă pentru noi nu s-au găsit bani”, a spus Cadâr. El a precizat că era vital ca aleșii să acorde banii acum, și nu mai târziu, pentru că echipa începe noul sezon competițional în 20 octombrie. „Am înțeles că următoarea ședință a Consiliului Local a fost fixată în 13 octombrie. Până în 20 octombrie sunt șapte zile, timp în care nu se pot face transferuri internaționale. Sunt jucători care nu și-au luat decât un salariu în 2015. Credeți că mai așteaptă până se hotărăsc consilierii să voteze?”, a subliniat Cadâr.

PROMISIUNI Imediat după ce aleșii au pus pe jar întreaga suflare voleibalistică din Constanța, primarul interimar al municipiului l-a chemat la discuții pe directorul executiv al CVM Tomis. După câteva ore de reflexie și analiză, cei doi au ajuns la un numitor comun, care mai detensionează situația. Decebal Făgădău a declarat că la următoarea ședință a Consiliului Local, care va avea loc în 13 octombrie, va supune aprobării, din nou, proiectul prin care CVM Tomis să primească cei 1,8 milioane de lei. „Accelerând puțin lucrurile, putem, până în 17 octombrie, să efectuăm plata conform solicitării clubului, încadrându-ne în termenii legali. Vom face toate demersurile legale pentru obținerea avizelor și aprobărilor necesare semnării contractului cu CVM Tomis. Le promit atât sportivilor constănțeni, cât și suporterilor CVM Tomis că voi face tot ceea ce ține de mine pentru a depăși acest moment nu tocmai ușor pentru voleiul constănțean”, a subliniat Făgădău.

VOLEIUL MASCULIN CONSTĂNȚEAN O IA PE URMELE VOLEIULUI FEMININ ȘI A RUGBY-ULUI? Miercuri, la Sala Sporturilor din Constanța, directorul executiv al clubului CVM Tomis, Serhan Cadâr, a convocat o conferință de presă în care a explicat problemele cu care se confruntă campioana României la volei masculin din ultimele trei sezoane. Bugetul grupării de la țărmul mării este acum zero, iar participarea în Liga Campionilor se baza pe un proiect alcătuit de club în care solicita fonduri de la Consiliul Local al Municipiului Constanța. CVM Tomis Constanța ar fi trebuit să primească, prin hotărâre de consiliu, suma de 1,8 milioane de lei, însă ședința de miercuri, cea pe a cărei ordine de zi se afla și proiectul de hotărâre prin care se alocau bani pentru volei, a fost amânată pentru data de 13 octombrie, din lipsă de cvorum!

MECIUL DE LA BURGAS A FOST ANULAT În aceste condiții, echipa s-a întors la Constanța de la Burgas, unde ar fi trebuit să susțină miercuri seară un meci de verificare, iar viitorul este nesigur. Jucătorii vor decide în zilele următoare dacă vor mai aștepta completarea bugetului clubului sau vor pleca la alte echipe. „Echipa noastră s-a întors miercuri la prânz de la Burgas, unde trebuia să joace seara un meci de pregătire, iar joi să-și continue drumul spre Turcia, pentru a evolua în turneul de la Bursa. Nu exista moralul necesar pentru a juca aceste partide amicale. Cum ședința de Consiliu Local nu s-a ținut, fiind amânată pentru data de 13 octombrie, iar 20 octombrie este termenul-limită pentru transferuri la FRV, este deja foarte târziu. Transferurile internaționale trebuie rezolvate cu mai mult timp înainte, pentru că sunt niște taxe ce trebuie achitate și asta necesită timp pentru a se derula. Nu știu dacă jucătorii vor mai rămâne la echipă, în condițiile în care finanțarea clubului este nesigură”, a declarat Serhan Cadâr.

CE S-A PUTUT LA HANDBALUL DIN DIVIZIA B NU SE POATE LA VOLEIUL DIN LIGA CAMPIONILOR! „Mi-aș fi dorit să ne întâlnim la o conferință de presă în care să vă prezentăm lotul, obiectivele și programul competițional pentru sezonul competițional 2015-2016, cuprinzând meciuri din Liga Campionilor, Cupa României, Supercupa României și campionatul României. Din păcate, suntem puși într-o situație pe care nu ne-am dorit-o și pe care nici măcar nu am anticipat-o. Am primit promisiuni, iar pe plan legislativ s-au făcut modificări care să faciliteze modul de finanțare a cluburilor sportive de performanță. Realitatea, din păcate, este cu totul alta, cel puțin în Constanța, unde acum performanță înseamnă câte echipe ai înscrise în Divizia B! Se pare că ne-am plictisit de atâția ani de performanțe prin Liga Campionilor și ne dorim să o luăm de la capăt. Nu pot înțelege cum structuri sportive nou-create, care activează în eșaloanele inferioare, pot primi finanțări, se pot organiza ședințe de Consiliu Local astfel încât aceste echipe să primească banii la timp, iar CVM Tomis Constanța, campioana națională din ultimii trei ani, o echipă care în sezonul trecut a intrat în primele 12 din Europa la volei masculin, nu a reușit să se încadreze în cerințele unora de a putea accesa fonduri care să-i permită să activeze în Liga Campionilor. Este normal, este corect ca echipele de handbal constănțene din Divizia B să legitimeze jucători din străinătate? Mi-aș fi dorit ca și aceste echipe să joace în Liga Campionilor sau în Liga Națională, ca pe vremuri, dar... De ce ele au ales să schimbe macazul, au renunțat la vechile structuri sportive și au creat altele? Noi nu am făcut așa ceva. Noi am demonstrat că avem coloană vertebrală, suntem un club sportiv fără datorii la SPIT și ANAF. Acesta este unul dintre indicatorii de bază care ne-au permis din 2008 și până în prezent să accesăm fonduri de la Consiliul Local pe Legea 350. Nicio altă structură nu a făcut asta în ultimii ani. Se pare că acest avantaj al lor este menținut mai departe”.

RETRAGEREA DIN LIGA CAMPIONILOR AR FI COSTAT... 109.000 DE EURO „Inițial am vrut să retrag echipa din Liga Campionilor, însă costurile ar fi fost foarte mari. Amenda ar fi fost 14.000 de euro pe meci. În total sunt șase meciuri și mai este taxa de participare, 25.000 de euro, pe care deja am plătit-o. Am fi pierdut 109.000 de euro și am fi fost suspendați din toate competițiile europene timp de trei ani. Oricât de supărat aș fi, vreau să rămân lucid, însă nu vreau să creăm o premieră în sportul românesc, de a participa cu echipa de juniori în Champions League. Altă soluție nu avem”.

VOLEIUL CONSTĂNȚEAN A AJUNS UN MUC DE ȚIGARĂ STRIVIT PE STRADĂ SUB PANTOF! „La ora actuală nu știm dacă proiectul de finanțare a CVM Tomis Constanța va fi aprobat în ședința viitoare. Poate că onor consilierii locali nu se vor prezenta nici atunci. Oare oamenii politici, pentru că ei sunt acum consilieri locali, de ce nu au venit la ședința de miercuri? Pentru alte interese, niște interese meschine, nu s-au prezentat la ședință. Astăzi, când am văzut că nu se întrunește cvorumul necesar și că ședința se amână, m-am simțit ca un muc de țigară strivit pe stradă sub pantof, ca să nu mai rămână niciun licăr din el. Asta se încearcă acum cu voleiul constănțean! Ne calcă în picioare și ne strivesc astfel încât să ne săturăm de sport, să ne săturăm de volei. Se pare că acesta este obiectivul unora din municipiul Constanța”.

VA FI ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL SĂPTĂMÂNA VIITOARE? „Noi am folosit în cursul anului 2015 toate celelalte surse de buget, pentru a plăti taxele la stat, pentru activitatea echipelor de juniori și pentru antrenorii acestora. Însă o participare într-o competiție europeană nu poate fi susținută numai din sponsorizări. Noi suntem oameni de sport și facem doar politica sportului. Din păcate, prin natura situației, sportul este dependent de politică. Cei care hotărăsc sunt politicienii”.

„La toate meciurile din Champions League pe care noi le-am jucat în deplasare, în Rusia, în Elveția, în Belgia, în Polonia sau în Italia, am avut dreptul de a face reclamă în sala de joc și am afișat bannerul cu Primăria Constanța și Consiliul Local. Ne-am simțit onorați că am putut duce numele Constanței peste hotare, ne-a făcut plăcere s-o promovăm. Oare cu ce am greșit față de Primăria Constanța? Oare pe cine am deranjat acolo atât de tare?”.

PUNCT ȘI DE LA CAPĂT? „În condițiile în care CVM Tomis Constanța este un club fără datorii, suntem defavorizați comparativ cu cele două echipe de handbal din Constanța care activează în Divizia B. Noi suntem singurii care reprezentăm Constanța în prima ligă și chiar în Liga Campionilor, dar ce li s-a aprobat lor nouă ni se refuză! Am înțeles, handbalul este handbal, iar noi suntem ruda cea săracă. Poate faptul că am reușit să ne ridicăm la nivelul lor și chiar să depășim performanțele lor i-a deranjat”.

„Probabil că vom ajunge să o luăm din nou de la capăt, ca în 2001, când am preluat echipa de la Midia Năvodari. Jucătorii au plecat la drum cu mine pe o strângere de mână și am ajuns unde am ajuns. Am curajul să o fac, am și timpul să o fac și am să dovedesc încă o dată vechiul proverb românesc: nu mor caii când vor câinii!”.

Întrebat de ce proiectul clubului pe care îl conduce nu a fost inclus pe ordinea de zi a ședințelor din luna septembrie, atunci când s-au aprobat banii pentru handbal, Serhan Cadâr a răspuns că nu depinde de el ce proiecte votează Consiliul Local și că, probabil, echipele de handbal sunt altfel văzute de către aleșii urbei noastre...

CE FĂCEAU ALEȘII ÎN LOC SĂ FIE LA ȘEDINȚĂ? Din cei 26 de consilieri locali municipali câți sunt în prezent, pentru că al 27-lea (Ana Marcu, PNL) și-a dat demisia, la ședința programată miercuri au fost trei aleși ai PNL din șase (Stelian Gima, Radu Matei și Raluca Trandafir), doi de la PSD din 14 (Decebal Făgădău și Vasile Chirondojan), unul de la PP-DD din trei (Dede Perodin), unul de la UNPR din doi (Vasile Roșu) și reprezentantul PNȚCD (Tudorel Chesoi). Pentru a vedea motivele care au stat la baza absenței în masă a aleșilor, am încercat să-i contactăm telefonic. Interesat este că cei mai mulți care au răspuns au precizat că sunt în concediu sau delegație, deși secretarul Primăriei Constanța, Marcela Enache, a declarat că niciunul dintre aleși nu a avut mandat să reprezinte, oficial, Consiliul Local. Din grupul PNL au absentat Iustin Fabian Roman și Virgil Lixandru, care nu au răspuns la telefon, iar Sorina Tușa este însărcinată și mai are puțin și naște. De la grupul PP-DD au absentat nemotivat consilierii Gabriel Candidatu și Vasile Surghie, care nu au răspuns la telefon. În ceea ce privește UNPR, din doi consilieri, a absentat unul singur, Valeriu Ene, care a declarat că era în Italia. Marea surpriză a fost absența în masă a aleșilor PSD. Ali Denis, Gabriel Pîrvulescu, Valentin Ciorbea, Carmen Onciu și Gabriel Stan nu au răspuns la telefon, însă, neoficial, Ali Denis și Carmen Onciu ar fi plecați din țară. Din restul aleșilor PSD, Marioara Cojoc are o problemă în familie, Mircea Dobre era plecat din țară, Daniel Georgescu era la Guvern, Ibram Temur a declarat că era în delegație (fără să precizeze din partea cui), George Papari, care este și șeful Administrației Bazinale Dobrogea - Litoral, a spus că era la Tulcea în delegație și a anunțat din timp acest lucru, Costin Răsăuțeanu era plecat din județ și George Vișan a afirmat că era în Austria. Ciudat este că șeful pe linie de partid al aleșilor PSD, Decebal Făgădău, care este și președintele organizației municipale a social democraților, a afirmat că știa de luni că nu va fi cvorum la Consiliul Local, deoarece mulți dintre aleși erau plecați. ”Eu le-am solicitat consilierilor PSD rămași să nu se prezinte, pentru că oricum nu am fi putut ține ședința”, a spus Făgădău. Pe de altă parte, întrebat de ce colegii săi au absentat în masă, consilierul PNL Stelian Gima declarat că cei trei aleși PNL care nu au venit la ședință au avut motive întemeiate să lipsească, însă „atitudinea celor de la PSD, de la care au absentat 12 consilieri, lasă de dorit. ”PSD face ceea ce a făcut în ultimii 15 ani”, a punctat Stelian Gima. De asemenea, consilierul Tudorel Chesoi spune că nu înțelege de ce s-a lipsit în masă, dar, cel mai probabil, acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că mulți au fost plecați din județ. „Nu cred că a fost un boicot, ci o gândire politică unanimă a grupului PSD. Nu cred că e o așa mare problemă această amânare a ședinței”, a spus Chesoi.