Ai impozite și taxe de plătit? Iată ce trebuie să știi!

Deși au trecut mai bine de trei săptămâni de când taxele și impozitele pentru 2016 au fost aprobate în Consiliul Local Municipal Constanța, abia acum s-au găsit contestatari. Totul a plecat de la faptul că, în urmă cu câteva zile, Patronatul Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (IMM), a cerut în instanță revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 312/18.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe 2016. Reprezentanții IMM au spus că impozitele şi taxele stabilite nu ţin cont de realităţile economice şi sociale și Primăria a ridicat la maximum valoarea impozitelor şi taxelor locale în dezavantajul contribuabilului. Principala nemulțumire o reprezintă cota de impozitare pentru clădirire nerezidențiale, care a fost fixată la 1,5% din caloarea imobilului (maximum din Codul Fiscal). Reprezentanții IMM spun că această cotă de 1,5% va duce va creșterea impozitelor.

LĂMURIRI După discuțiile apărute în spațiul public cu privire la valoarea taxelor și impozitelor locale, conducerea Serviciului Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanṭa informează constănțenii, persoane fizice și juridice care dețin în proprietate clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte, că impozitele ṣi taxele locale din acest an nu se majorează față de 2015. Mai mult decât atât, spun cei de la SPIT, acestea se diminuează cu 45 - 50% în cazul persoanelor fizice rezidențiale, cu 85% în cazul persoanelor juridice rezidențiale și cu 40% în cazul persoanelor fizice nerezidențiale și mixte.

CALCULE Specialiștii SPIT au efectuat o simulare pentru un apartament cu două camere, proprietatea unei persoane fizice cu destinație rezidențială, având suprafața utilă de 50 mp, teren aferent în suprafață de 15 mp, în care locuiesc trei persoane. Dacă locuința este situată în zona A de taxare, impozitul pentru locuință va fi de 145 de lei în 2016 (la fel ca în 2015), impozitul pe teren 16 lei (zero lei în 2015), iar taxa de salubrizare - 108 lei (față de 360 lei cât se plătea în 2015). Cei de la SPIT spun că familia din trei persoane va plăti, în total, în zona A, 269 de lei față de 505 lei cât a achitat anul trecut. Datele se modifică ușor pentru cei care locuiesc în zona B de impozitare. Pentru același tip de locuință și tot atâția membri de familie, impozitul pe clădire va fi de 116 lei (la fel ca în 2015), impozitul pe teren 10 lei (zero lei în 2015), iar taxa de salubritate va fi de 108 lei (față de 360 lei cât se plătea în 2015). În total, se se va achita 234 de lei față de 476 de lei cât s-a achitat anul trecut. Pentru zona C, impozitul pe clădire va fi de 111 lei (la fel ca anul trecut), impozitul pe teren va fi de 7 lei (zero lei în 2015), iar taxa de salubrizare va fi de 108 lei. Astfel, familia compusă din trei persoane va plăti 226 de lei în 2016, față de 471 de lei în 2015. În fine, pentru zona D, impozitul pe clădire va fi de 106 lei, la fel ca anul trecut, impozitul pe teren 3 lei (zero lei în 2015), iar taxa de salubritate va aceeași de 108 lei. În total, pentru zona D, taxele și impozitele anul acesta vor fi de 217 lei, față de 466 lei în 2015. Pentru același tip de apartament, proprietarea unei personae fizice, dar deținut de o persoană juridică în scop rezidențial, impozitul pe clădire în acest an va fi de 350 de lei față de 2.625 de lei cât s-a plătit în 2015. Singurul impozit nou introdus este cel pe teren, care în exemplul dat este de 26 de lei. În acest caz, spune SPIT, reducerea este de 85%.

Ce se întâmplă cu imobilele nerezidențiale?

În ceea ce privește clădirile nerezidențiale, din totalul de 9.000 persoane fizice care dețin imobile cu destinație nerezidențială sau mixtă, rezultă din analiza SPIT că aproximativ 3.500 de persoane fizice desfășoară activități economice, 500 activități economice din profesii liberale (notari, executori judecătorești, avocați, medici, experți contabili), iar 5.000 de contribuabili au declarate sedii de firmă unde nu decontează cheltuieli cu utilitățile și nu desfășoară activități economice. Aceștia din urmă, vor plăti impozit ca persoane fizice deținătoare de clădiri rezidențiale. Restul de 4.000, deși vor plăti impozitul calculat la aceeași cotă de 1,5% ca persoanele juridice deținătoare de clădiri nerezidențiale sau mixte, vor avea sume calculate mai mici cu aproximativ 40%. Calculul efectuat pentru o clădire nerezidențială având suprafață utilă de 50 mp, deținut de o persoană fizică sau o persoană juridică, prin aplicarea cotei de 1,5% la valoarea de impunere, arată că o persoană fizică va plăti un impozit 1.575 de lei, iar o persoană juridică 2.760 de lei.

Citește și:

Cum se calculează mai nou impozitele pe clădiri?