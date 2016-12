Albanezii nu renunţă la visul calificării în optimi

Pe ultimul loc în Grupa A după două runde, fără gol marcat şi fără vreun punct, naţionala Albaniei încă mai visează la o calificare miraculoasă în optimile de finală ale EURO 2016, care poate fi obţinută în cazul unei victorii clare în meciul cu naţionala României, programat duminică, de la ora 22.00 (în direct la PROTV şi Dolcesport 1), la Lyon. “Le-am spus jucătorilor mei: dacă doriţi să continuăm, trebuie să ne folosim de toate şansele şi să fim foarte concentraţi în apărare, deoarece românii sunt foarte puternici la fazele fixe. Trebuie să facem meciul perfect pentru a câştiga. Dacă şi noi avem şanse de calificare, România, care are deja un punct, are peste 90 la sută şanse de calificare în caz de victorie. România este o echipă solidă, determinată, care seamănă cu noi din acest punct de vedere, evoluează ca o echipă unită. Poate să marcăm un gol şi să nu primim, ceea ce ne-a lipsit până acum”, a declarat selecţionerul Albaniei, Giovanni De Biasi. Tehnicianul italian a făcut o analiză punctuală a prestaţiei elevilor săi în primele două jocuri: “În acest turneu, echipa Albaniei a făcut multe lucruri bune, dar a plătit micile erori comise. Am avut ocazii să înscriem, însă ne-a lipsit şansa şi experienţa. Încerc să motivez jucătorii şi să lucrăm asupra calităţii jocului nostru. Nu aş schimba nimic din punctul de vedere al tacticii, faţă de meciurile de până acum. Am jucat foarte bine timp de o oră contra Elveţiei şi am avut trei şanse de a înscrie, am jucat cu determinare. Contra Franţei am avut foarte mari dificultăţi, cu o echipă de un nivel mult mai înalt. Cel mai bun moment al nostru a fost în prima repriză, când am şters bara. E o diferenţă foarte mică între o bară ştearsă şi un gol, dar acestea sunt erorile pe care le-am făcut. Am avut două prestaţii bune, dar trebuie să arătăm performanţă pe teren. Lumea a fost surprinsă de calitatea jocului nostru, dar cu un rezultat negativ nimeni nu se uită la modul de joc”.

Selecţionerul se va putea baza pe serviciile căpitanului Lorik Cana, care şi-a efectuat meciul de suspendare după ce a primit cartonaş roşu contra Elveţiei, dar nu-l va putea folosi pe mijlocaşul Burim Kukeli, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene. “Cana este un jucător important pentru Albania, are experienţă mai multă şi e idolul tuturor suporterilor, va fi un jucător de bază pentru noi contra României”, a spus De Biasi.

Şi jucătorii albanezi sunt montaţi sută la sută înainte meciul cu România. “Vom încerca să dăm totul în meciul de mâine, suntem mai motivaţi ca oricând, este meciul cel mai important din carierele noastre. În ciuda celor două înfrângeri am fost aproape de mari performanţe şi vom încerca să corectăm erorile pe care le-am. Despre echipa României ştiu doar ce am văzut în cele două meciuri. Am pregătit meciul, le-am urmărit mişcările atacanşilor. România are o echipă bună, chiar dacă nu are vedete. Dacă nu marcăm, nu putem câştiga. Cel mai important lucru este că ne-am creat şanse şi în cele două jocuri pierdute şi cred că ne-a lipsit norocul pentru a marca”, a explicat portarul Etrit Berisha. Goalkeeperul care evoluează la Lazio Roma se va duela de la distanţă cu Ciprian Tătăruşanu, portarul României, care joacă tot în Serie A, la Fiorentina.

