Au început negocierile Polaris - Primăria Constanța. Miză: 91 de milioane de euro

În criza generată de o decizie recentă a Tribunalului Iași, care a obligat Primăria Constanța să plătească penalități de peste 90 de milioane de euro către Polaris M Holding, ceea ce reprezintă 56% din bugetul municipalității pe 2017, există speranțe că situația se va încheia amiabil. Atât conducerea companiei de salubrizare, cât și reprezentanții administrației locale și-au arătat disponibilitatea de a discuta și de a găsi o soluție convenabilă pentru toată lumea.

DE UNDE A PORNIT CRIZA

Administratorul unic al firmei de salubrizare, Eduard Martin, a explicat joi, 27 aprilie, cum s-a ajuns la această situație. „Acest conflict a început între Polaris și Primăria Constanța încă din 2010, când Primăria a refuzat să aplice inflația tarifelor noastre. Legea prevede menținerea echilibrului contractual și de aceea există această prevedere de actualizare a tarifelor cu rata inflației sau deflației. După epuizarea căilor amiabile, ne-am îndreptat spre instanțe. După un lung parcurs, am câștigat la sfârșitul lui 2012 acest proces și Primăria a fost obligată de sentință să aplice rata inflației la zi. Acest lucru nu s-a întâmplat și, după ce am așteptat aproape 2 ani, am mers în 2014 din nou la instanță și am solicitat penalități pentru nepunerea în executare a sentinței din 2012. Am câștigat la sfârșitul lui 2015 penalități de întârziere de 1% pe zi. Nici după acest demers nu s-a pus în executare hotărârea din 2012. La sfârșitul lui 2016, am deschis un alt proces de stabilire a valorii penalităților și de executare a lor. Am câștigat suma de aproximativ 91 de milioane de euro sub formă de penalități de întârziere. În toate perioadele de așteptare a deciziei lor, am trimis nenumărate adrese către Primărie, la unele s-a răspuns ca și cum nu ar fi existat o sentință care obliga clar Primăria să actualizeze cu indicele de inflație, iar la altele nu s-a răspuns deloc”, a precizat Martin. El a afirmat că nu vrea sub nicio formă ca cei nevinovați să plătească. „Decizia este dificilă, pentru că pe de-o parte am un drept câștigat, pe de altă parte mă gândesc că plata acestor penalități se va face din banii constănțenilor nevinovați de această situație. De aceea voi cântări foarte bine această decizie, însă, în același timp, am pretenția normală ca Primăria să înțeleagă în ceasul al 12-lea că nu există cale de întoarcere, că trebuie să aplice hotărârea din 2012 care prevede plata inflației și să înceapă să comunice cu mine pentru a nu mai găsi soluții la instanțe. Am toată deschiderea spre dialog”, a mai spus Martin.

CE SPUNE PRIMARUL CONSTANȚEI

La rândul său, primarul Decebal Făgădău a explicat că, în 2010, Primăria nu a acceptat ajustarea tarifelor pentru că reprezentanții firmei de salubrizare nu au prezentat documentele cerute de lege în cazul unei asemenea solicitări. „Nu m-am opus niciodată actualizării tarifului, însă vreau ca acest lucru să se întâmple cu respectarea legii. Nu pot discuta decizia instanței, dar am convingerea că cei de la Polaris înțeleg situația în care ne aflăm și nu ne vor cere toți banii odată. Nu pot comenta decizia instanței, dar după ce mă voi consulta cu juriștii, este posibil să facem apel. Sunt deschis la negocieri și îi asigur pe constănțeni că voi folosi toate căile posibile pentru a apăra banul public”, a declarat Făgădău. O primă discuție între Eduard Martin și Decebal Făgădău a avut loc joi, 27 aprilie. După întâlnire, Martin a transmis următorul mesaj: „Discuția a fost constructivă și cred că s-au lămurit multe aspecte care țin de conflictul juridic dintre Primărie și Polaris M Holding. Pe scurt, suntem în situația în care urmează o potențială tranzacție condiționată de aplicarea hotărârii definitive din 2012 privind aplicarea indicelui de inflație. Precum am mai spus, principiul pe care l-am avut la bază în această discuție a fost acela ca locuitorii orașului Constanța să nu plătească din buzunarul lor pentru conflictele juridice dintre Primărie și noi”.

În cazul în care cele două părți nu se înțeleg, iar Primăria Constanța va fi obligată să achite cele 91 de milioane, oare cine va răspunde pentru faptul că administrația locală va pierde mai mult de jumătate din bugetul din acest an?