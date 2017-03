Au practicat „Leşinul“ la şcoală, iar acum sunt în spital. Poliţia a deschis o anchetă

Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iaşi sunt rezervaţi în privinţa evoluţiei stării elevilor de la Şcoala „Veronica Micle”, din Iaşi, care au jucat „Leşinul”, ţinându-şi respiraţia, în acest caz poliţiştii din Iaşi deschizând o anchetă. Potrivit medicului-şef UPU de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iaşi, dr. Tamara Solange Roşu, minorii au fost internaţi şi se află sub supraveghere, cu prognostic rezervat. „Nu putem să știm cât a fost acea lipsă de oxigen, noi sperăm să fie bine, să nu apară nicio complicație, dar nu avem de unde să știm care este evoluția la acești copii", a declarat dr. Roșu. Medicul a mai spus şi că cei cinci copii sunt sub monitorizare, la oxigen. „Au fost aduși cinci copii, cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani, de la o școală din Bucium, în timpul pauzei de la ora 12. Copiii au practicat un joc la comanda unui coleg şi și-au ținut respirația și alți colegi i-au strâns în brațe. Din cauza hipoxiei de lungă durată, pacienții și-au pierdut starea de conştiență. Sunt în prezent la UPU, la oxigenoterapie și investigații de specialitate”, a declarat dr. Tamara Roșu, medic-șef UPU „Sf. Maria“.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul. „Se fac verificări în vederea stabilirii împrejurărilor în care copiilor li s-a făcut rău”, a declarat subinspector Anca Vâjiac, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

Totodată, o anchetă a fost deschisă şi la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, dar şi la nivelul conducerii unităţii de învăţământ unde cei cinci copii au jucat „Leşinul”.

CUM A FOST POSIBIL AŞA CEVA?

Practic, adolescenții și-au ținut respirația aproape 40 de secunde, alţi colegi i-ar fi strâns în brațe și mai apoi și-au pierdut cunoștința. „Ne-am pus în genunchi și am început să suflăm, în momentul ăla ne-a luat în brațe și ne-a scuturat și apoi am leșinat. Ne-am ținut respirația până am rămas fără aer”, a explicat unul dintre copii.

Colegii celor care au ajuns la spital au declarat că totul a pornit de la o colegă care le-a sugerat acest joc. Directorul şcolii crede, însă, în varianta unei legături între „Balena Albastră” şi „Leşinul”, două jocuri extrem de periculoase. „Într-una din pauze, probabil inspiraţi de jocul apărut pe internet „Balena Albastră”, mai mulți copii, din joacă, și-au ținut respirația, alți colegi au venit din spate și i-au strâns, în momentul când le-au dat drumul nu au mai putut respira corect. Au apărut probleme respiratorii, probabil atacuri de panică, profesorii de serviciu erau pe holuri, doi dintre copii au fost în baie, doi în spatele unei clase. Am acționat rapid, am chemat asistentul medical din unitate, le-a acordat primul ajutor, am chemat salvarea”, a declarat prof. Gabriel Gavriluță, directorul școlii „Veronica Micle”.

JOCUL "BALENA ALBASTRĂ", PERICOL PENTRU COPIII ROMÂNI. IGPR A DEMARAT O CAMPANIE

Jocul "Balena Albastră", al cărui final ar putea fi chiar decesul, a intrat în atenția autorităților din România. După ce în alte state jocul a făcut victime, polițiștii au demarat o campanie de prevenire. Ministerul Educației și Patriarhia Română vor să-i informeze pe elevi. "Prieteniile din lumea virtuală pot fi fatale" este mesajul campaniei demarate de Poliția Română pornind de la jocul "Balena Albastră", în care participantul are de îndeplinit mai multe sarcini care presupun autoizolarea, automutilarea și chiar suicidul. Autoritățile spun că jocul nu este un fenomen în România însă campania este una de prevenire.

"Pe reţele de socializare, mai ales în ţări care folosesc limbi slavice, circulă un joc pe calculator, care are 50 de niveluri şi presupune îndeplinirea de către participant a unor sarcini pe care le primeşte de la un “custode” sau “mentor”. După intrarea în joc, mentorul distribuie participantului sarcini, iar ulterior, acesta trebuie să facă dovada că le-a îndeplinit prin trimiterea de fotografii sau filmuleţe. Sarcinile, trasate pe parcursul a 50 de zile, se referă la automutilare, ascultarea unor melodii cu mesaje suicidale, trezirea în mod sistematic la ora 4:20, vizionarea de filme sau videoclipuri de groază, escaladarea unor clădiri înalte, poduri, izolare de societate. Cazuistica din alte ţări ne-a indicat că acest joc nu este promovat doar pe reţele de socializare, ci şi pe forumuri private sau diferite canale pe web",explică reprezentanții Poliției Române.

Potrivit sursei citate, jocul poate purta și alte denumiri, nu doar "Balena Albastră", așa cum a fost inițiat, efectele lui fiind aceleși. Jocul a apărut în Rusia, unde a făcut peste o sută de victime, extinzându-se și în alte țări, printre care și Republica Moldova.

"Există ţări în care jocurile accesate în mediul virtual au făcut victime. Aveţi mereu în atenţie cu cine interacţionaţi dumneavoastră sau cei dragi, pe reţele sociale sau pe alte forme de comunicare pe internet (e-mail, messenger, forumuri)! (...) Vă recomandăm tuturor celor care sunteţi timoraţi sau ameninţaţi de „prietenii” din mediul virtual, să căutaţi sprijin la persoanele dragi sau la autorităţi. De asemenea, dacă în jurul dumneavoastră observaţi persoane care şi-au schimbat comportamentul în ultima perioadă, inclusiv în mediul online, anunţaţi autorităţile. Acordaţi-le timp celor dragi!", transmit polițiștii.

MINISTERUL EDUCAȚIEI PROPUNE BLOCAREA ACCESULUI LA ACEST JOC PE TERITORIUL ROMÂNIEI

"Sper că nu va deveni un fenomen în rândul copiilor şi tinerilor din România. Insistăm ca toţi părinţii să fie atenţi şi să supravegheze activităţile online pe care le au copiii, să vadă dacă sunt elemente atipice faţă de conduita normală. La fel, pe profesori îi rog să sesizeze orice schimbare de comportament care poate să apară în evoluţia copiilor şi pe psihologii şi consilierii şcolari îi rog să poarte discuţii. La orele de dirigenţie să se discute despre cât este de important să fim atenţi la tipul de jocuri. Este foarte importantă consilierea copiilor noştri şi cred că fiecare profesor la dirigenţie poate să abordeze în linii mari ce se poate obţine de la un joc. Vom lua legătura cu colegii noştri de la ministerele autorizate, cum este Ministerul de Interne, partea de Cyber Security, pentru a vedea cum putem să blocăm pe teritoriului României accesul la un asemenea tip de joc", a declarat Gabriel Ispas, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CERE AUTORITĂȚILOR SĂ IA MĂSURI DE PREVENȚIE

"Am aflat şi noi, cei din instituţia Patriarhiei, despre acest joc şi despre consecinţele lui mortale. Trebuie să atragem atenţia asupra lui şi asupra consecinţelor lui fatale şi a autorităţilor, în primul rând, pentru că nu mai vorbim de un singur joc, vorbim despre un tip de Ruletă Rusească, apropo de sorgintea geografică a acestui joc. Sper din toată inima ca autorităţile să ia măsuri în această privință, cât este posibil, desigur, în prevenirea extinderii unui asemenea joc şi în România pentru că vorbim despre lucruri grave. Vom transmite un comunicat în şcoli în măsura în care acest joc se extinde. Să sperăm că maturitatea adolescenţilor de astăzi, pentru că sunt mai maturi decât alte generaţii, va conta şi să se ţină departe de un joc care le pune în pericol viaţa. Să se gândească, în primul rând, la părinţii lor aceşti tineri care sunt tentaţi să intre într-un asemenea joc al morţii", a declarat pentru MEDIAFAX Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei.

Psihologii spun că motivele care îl duc pe copil la astfel de gesturi extreme ascund nevoia de a aparţine unui grup, simțind impulsul de a face gesturi periculoase pentru a primi admiraţie. Specialiștii susțin că perioada preadolescentină şi cea adolescentină reprezintă momentul în care copilul este tentat să participe la astfel de jocuri.