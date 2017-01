Avocatul Poporului intervine în scandalul incompatibilității lui Dragnea

10:06:01 / 06 Ianuarie 2017

AVOCATUL DIAVOLULUI

Fostul judecator comunist Victor Ciorbă , metamorfozat subit democrat dupa 1989 , reuseste prin mijloacele cunoscute si folosite de catre toti cei ce ne-au condus si ne conduc , sa parvina la functii pe care neam de neamul lui nu le-a visat .Presedinte al PNTCD , primar general al Bucurestiului , premier , senator liberal pe timpul USL , si Avocat al Popoului din 2014 , s-a trezit subit din hibernare si ca sa-si demonstreze oportunismul si lichelismul , vrea amnistia celor condamnati penal sau in curs de judecata . Actiunea are un singur scop : Dragnea sa fie premier . Trebuie ca romanii sa stie ca daca amnisitiezi o amarata de femeie cu 5 copii , condamnata la ani grei de puscarie pentruca a furat porumb de pe camp este o fapta care nu are consecinte politice , in timp ce amnistierea unui om care a detinut o functie de demnitar , care a sfidat Legea si a comis o fapta penala este o crima, cu urmari grave asupra moralitatii publice , un atentat la democratie .