Bancherii fac cu rândul la bătut darea-n plată

Nu trece zi fără ca un bancher să nu arunce câteva săgeți în legea dării în plată. După BCR, Raiffeisen și UniCredit, joi a venit rândul BRD, prin directorul general, Philippe Lhotte, care a spus că legea în cauză va avantaja speculanții, nu clienții sau statul, și va duce la închiderea programului Prima Casă - „Ezit între termeni, pentru că situația ne face să ne gândim la o poziție între suprarealism și absurd. Este de neînțeles în afara României această lege. Banca Centrală Europeană nu înțelege pur și simplu și se neliniștește. Toți experții Uniunii Europene nu înțeleg de ce această lege e în România. Va servi la ceva? Ce se va obține prin ea? Nicio altă țară nu are o astfel de lege. Sigur că actul normativ a fost gândit pentru cazurile sociale, dar la sfârșitul lui 2015, după cum stau lucrurile, putem să ne întrebăm dacă nu cumva va avea un efect negativ asupra economiei“. În opinia sa, darea în plată nu aduce multe avantaje - „Dacă legea va trece, programul Prima Casă va fi suprimat, iar persoanele particulare nu vor avea niciun avantaj. Nimeni nu va mai obține o casă, iar constructorii vor renunța la proiecte. Deci, cine are de câștigat din această lege? Răspunsul meu: nu știu. Dar am o idee: legea va avantaja speculanții și pe nimeni altcineva“. Lhotte a subliniat, la fel ca și restul bancherilor, că programul Prima Casă nu poate exista în paralel cu legea dării în plată - „Cred că opinia partidelor politice va evolua. Am văzut această evoluție în rândul PSD. Sper că și PNL va evolua. România nu este o țară în care să existe legi cu aplicare retroactivă“.