Bătăi, torțe și petarde pe Arena Națională

14 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, vineri seară, la Arena Națională, la meciul România-Polonia, două dintre acestea, printre care și un cetățean polonez, fiind transportate la spital, a declarat Alis Grasu, managerul Ambulanței București-Ilfov.

„Am avut 14 intervenții la meciul de aseară, dintre acestea doar două persoane au fost transportate la spital – un cetățean român și un cetățean polonez. Cetățeanul român cu sindrom coronarian și transportat la Spitalul Sfântul Pantelimon, cetățeanul polonez cu dureri abdominale a fost transportat la Spitalul de Urgență Floreasca. În celelalte situații cu fost traumatisme, intoxicații, atacuri de panică. Am avut la stadion trei mașini de tip C- cu medici, asistenți și voluntari, patru mașini de tip B-cu medici, asistenți și voluntari. La centrul de comandă au fost medic, asistent coordonator. Am avut în total 53 de voluntari, șapte medici la cele șapte cabinete. Întregul persoanal a fost adus din tură liberă pentru a nu afecta activitatea medicală în București.”, a declarat Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

Reprezentanții Jandarmeriei Capitalei au declarat, ca un bilanț provizoriu, că 12 suporteri polonezi și cinci români au fost conduși la secțiile de Poliție după ce au fost protagoniștii mai multor incidente, înainte și în timpul partidei de fotbal.

ȘAPTE PERSOANE, PRINTRE CARE DOI SUPORTERI POLONEZI, REȚINUTE PENTRU 24 DE ORE

Șapte persoane, printre care doi suporteri polonezi, au fost reținute pentru 24 de ore, vineri seară, fiind puse sub urmărire penale pentru încaierare, în urma mai multor incidente care au avut loc înainte de meci în zona Arenei Naționale, anunță Poliția Capitalei.

Cele șapte persoane, dintre care doi polonezi și cinci români, au făcut parte din două grupuri care au provocat scandal în zona Arenei Naționale, înainte de meci, au declarat reprezentanți ai Poliției Capitalei.