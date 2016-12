Bugetul Medgidiei, în dezbatere publică

Locuitorii Medgidiei sunt invitați luni, 25 ianuarie, la ora 16.00, la sala de ședinţe a Consiliului Local, pentru a le fi prezentat bugetul pe care se bazează administraţia publică locală în acest an. Referitor la proiecţia financiară pentru 2016, primarul Marian Iordache a spus că, potrivit estimărilor, administraţia publică locală va avea un buget cu 15 milioane de lei mai mare decât a avut la dispoziţie anul trecut. Dacă în 2015 Primăria Medgidia a avut în vistierie 59 de milioane de lei, în 2016, conducerea administrației locale are la dispoziție 74 de milioane de lei. ”Această diferență se datorează faptului că în bugetul din acest an sunt incluse sume alocate de Guvern pentru majorările salariilor funcționarilor publici, profesorilor și cadrelor medicale”, a spus primarul Marian Iordache. Edilul a declarat că cea mai mare parte a banilor va fi destinată funcţionării aparatului administrativ, iar pentru sectorul Dezvoltare se vor repartiza aproximativ 10 milioane de lei, pentru finalizarea proiectelor începute anul trecut (asfaltări, alimentări cu apă ale unor străzi și terminarea lucrărilor la podul de peste Canalul Dunăre - Marea Neagră).