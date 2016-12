Cadavru îndesat în geamantan, găsit în portbagajul unei maşini cu numere de Constanţa

11:53:09 / 18 August 2015

mirare

Youtube,videoclipul spune tot de unii care in loc de crestini sant ...::cretini::catolici distrusi aluzie la Biserica curva catolica..........Madonna are perfecta dreptate in tot ce face/zice de Biserica tarfa!Youtube; ""Madonna intro + Girl Gone Wild NEW VERSION) MDNA Tour EUROPE Bluray""@@@))))