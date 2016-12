Câinele polițist Cora, spaima traficanților de droguri

08:19:45 / 25 Aprilie 2016

LA SUBIECT

Avem pre multe amintiri triste si aici ma refer la MAX, cainele erou ce defila de ziua nationala a Romaniei, lasat de izbeliste pentru ca nu s-a facut un nenorocit de vaccin care costa .....30 lei. (infim de putin pe langa pensiile nesimtite ale generalilor si pentru ce a facut acest caine pentru ei si nu numai) Aici avem in vedere si modul superficial, simplist, imoral, inuman de ..."casare" a fiintelor vii, date pur si simplu la ecarisaj spre omorare, care constituie o alta pata mizerabila pe obrazul generalilor si care macar de aici inainte sa .....gandeasca. Ma bucur pentru Cora, pentru modul decent gasit in aceasta situatie. Nu vreau sa fie o exceptie ci un mod curent, normal de lucru in Romania ! Oare o fi posibil ....?, nutresc ca de la aceste sesizari, sa se inteleaga mesajul nostru al civililor.