Carla’s Dreams câştigă 7 premii la Media Music Awards

Carla’s Dreams au fost câştigătorii ediţiei din 2016 a Media Music Awards. Artiştii şi-au adjudecat 7 premii, pentru Most Wanted Artist, Media Forest Award, Best Video, Best Song, Best Group, Best YouTube, Winter Hit. Datorită pieselor lansate de artişti, compuse şi produse de aceştia împreună cu Alex Cotoi, care s-au transformat în hituri incontestabile, Carla’s Dreams pot fi consideraţi artiştii anului. Cel mai recent single al artiştilor, “Imperfect”, are peste 8 milioane de vizualizări în 10 zile.

Ultimul single poate fi ascultat aici: Carla’s Dreams - Imperfect: https://www.youtube.com/watch?v=K9HO23XjfZc.

Single-urile “Acele”, “Te Rog” şi “Sub pielea mea” au peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube şi locul 1 pe radio şi TV în România, concerte în toată ţară şi recunoaştere internaţională. Piesa “Sub pielea mea #eroina” a cucerit radiourile din Rusia, Franţa, dar şi India, China. Acum este pe locul 1 pe radiourile din Rusia, unde Carla’s Dreams au fost în turneu de promo împreună cu Warner Music, casă de discuri din Rusia, la cele mai importante radiouri şi televiziuni, pe locul 7 în top Shazam Rusia şi pe locul 5 în iTunes Rusia.

“Sub Pielea Mea”

“Sub Pielea Mea” a fost pe locul 11 în Top Shazam Worldwide, devansând artişti precum David Guetta, Justin Bieber, Pink, Adele, Major Lazer. Această piesă este în topul Shazam din Ucraina, Belarus, Kazakhstan, Liban, Armenia, Letonia, Georgia, Serbia, Lituania, Croaţia, Finlanda, Grecia, Suedia, Israel, China, Ungaria, Austria şi Italia. După Rusia, urmează un nou turneu de promo în Franţa şi concerte în Dubai pe aceeaşi scenă cu Major Lazer (autorii hitului 2015 "Lean On"), precum şi România, Rusia şi Moldova.

Carla’s Dreams este unul dintre proiectele din Moldova cu cea mai mare ascensiune, care a reuşit să cucerească publicul într-un timp relativ scurt, artişti la Global Records, casă de discuri care are în portofoliu artişti precum INNA, Antonia, Alexandra Stan, Lariss, Vanotek, Ivana, Lori, Mira. Fotografii ale membrilor trupei Carla's Dreams în care aceştia nu au feţele ascunse de machiaj (sau pictate) au fost publicate pe 5 septembrie, pe site-ul life.ru. Demascarea celor de la Carla's Dreams a iscat un val de critici.